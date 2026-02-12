Claudia Sheinbaum felicita a Mia Mottley por su triunfo electoral en Barbados

La presidenta electa Claudia Sheinbaum felicitó a Mia Mottley por su victoria en las elecciones de Barbados. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum envió la tarde de este 12 de febrero, a través de su cuenta de X, su felicitación a Mia Mottley tras su triunfo en las elecciones de Barbados.

Sheinbaum reafirmó su compromiso de impulsar la cooperación y la amistad entre ambos México y Barbados. Además expresó su intención de trabajar en conjunto por el desarrollo y la prosperidad de América Latina y el Caribe.

Mia Mottley gana las elecciones en Barbados

Barbados' Prime Minister Mia Amor Mottley addresses the 80th United Nations General Assembly (UNGA), at the U.N. headquarters in New York, U.S., September 26, 2025. REUTERS/Caitlin Ochs

La primera ministra Mia Mottley y el Partido Laborista de Barbados lograron un triunfo absoluto al obtener los 30 escaños del Parlamento en las elecciones generales realizadas el pasado 11 de febrero, consolidando su mandato por tercer periodo consecutivo.

Dicha victoria se produce en el contexto del 76° aniversario del sufragio universal en Barbados, un hito que Mottley resaltó al renovar su compromiso de trabajar por una sociedad más igualitaria, mayor acceso a oportunidades y reducción de la pobreza, además de fortalecer la democracia.

El jefe del Partido Laborista Democrático (DLP), Ralph Thorne, reconoció que el desenlace electoral fue “bastante decepcionante“. Pese a quedar fuera del Parlamento una vez más —algo que no ocurría para el DLP desde 2013—, subrayó que su agrupación condujo una “campaña limpia”.

Thorne, además, reportó irregularidades al no figurar en el censo electoral de su actual residencia, un inconveniente que, según declaró a la cadena estatal CBC, también afectó a “muchos” electores.

Información en desarrollo