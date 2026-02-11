Licencia de conducir Edomex 2026: costo y documentos para realizar el trámite

La Secretaría de Movilidad del Estado de México ha puesto en marcha nuevas unidades móviles para la expedición de licencias de conducir en 2026.
Esta medida permitirá a más ciudadanos acceder de forma sencilla y cercana a este trámite, especialmente a quienes residen lejos de las oficinas centrales o buscan evitar largas filas.
Estas unidades móviles estarán disponibles en varias ubicaciones del Estado de México, facilitando la obtención, renovación o reposición de la licencia de conducir para servicio particular. El servicio operará de lunes a viernes, de 9:00 a 17:30 horas, con el objetivo de acercar la atención a más comunidades de la entidad.
¿Dónde estarán las nuevas unidades móviles en Edomex?
Durante la semana, las unidades móviles recorrerán distintos municipios y puntos estratégicos del Estado de México. Esta descentralización permite que los ciudadanos realicen su trámite sin salir de su localidad, reduciendo traslados y tiempo de espera.
Ubicaciones y fechas de atención:
- Toluca Calle Gral. Julio Pardillas, Col. Del Parque (10 de febrero)
- La Paz Mz. 008, Col. Los Reyes (10 al 12 de febrero)
- Cuautitlán Izcalli Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque (10 al 13 de febrero)
- Jocotitlán Calle Constituyentes 1, Col. Centro (10 al 13 de febrero)
- Chicoloapan Plaza Constitución s/n, Cabecera Municipal (10 al 13 de febrero)
- Huixquilucan Boulevard Paseo Interlomas Mz.1, Lomas Country Club (10 al 13 de febrero)
- Tianguistenco Camino San Lorenzo s/n, Col. Ahuatenco (11 de febrero)
- Metepec Privada de la Besana s/n, Barrio Espíritu Santo (12 de febrero)
- Cuautitlán Calle Alfonso Reyes s/n, Fracc. Santa María (12 y 13 de febrero)
- Chalco Av. Plaza Constitución 6, Col. Juchitepec (13 de febrero)
- Xonacatlán Plaza Juárez 1, Col. Centro (13 de febrero)
El calendario y las ubicaciones pueden variar, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales para confirmar fechas y dirección antes de acudir a la unidad móvil más cercana.
Documentación y requisitos para el trámite
Para realizar el trámite de la licencia en las unidades móviles, es indispensable contar con documentación vigente y cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad. La atención está diseñada para ser ágil, siempre que el solicitante lleve todos los papeles necesarios.
Requisitos para expedición por primera vez:
- Acta de nacimiento o carta de naturalización
- CURP certificada por RENAPO
- Identificación oficial con fotografía (INE, cédula profesional, cartilla, pasaporte, matrícula consular o licencia estatal vigente)
- Comprobante de domicilio reciente (recibo de teléfono, agua, luz, predial o constancia de autoridad)
- Aprobación de examen sobre el Reglamento de Tránsito estatal
- Certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias
- Comprobante de pago de derechos (puede pagarse con tarjeta en el módulo)
Renovación:
- Licencia anterior
- CURP certificada
- Identificación oficial con fotografía
- Comprobante de pago
- Certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias
Reposición por robo o extravío:
- Acta de robo o extravío
- CURP certificada
- Identificación oficial con fotografía
- Comprobante de pago
Para licencias de motociclista se requiere además un certificado especial de competencia, y en el caso de permisos provisionales para menores, la presencia y firma de padre o tutor, más la aprobación del examen.
Costos de las licencias 2026 en Edomex
El monto a pagar por la licencia varía según el tipo de documento y los años de vigencia. Tener presente los costos permite planear el trámite y asegurarse de llevar el pago correcto al módulo.
Automovilista (servicio particular):
- 1 año: $777
- 2 años: $1,040
- 3 años: $1,390
- 4 años: $1,848
Motociclista:
- 1 año: $777
- 2 años: $1,040
- 3 años: $1,357
- 4 años: $1,809
Chofer de servicio particular:
- 1 año: $1,017
- 2 años: $1,357
- 3 años: $1,809
- 4 años: $2,410
Permiso provisional para servicio particular:
- 1 año: $525
- 2 años: $777
- 3 años: $1,040
El comprobante de pago puede obtenerse en el portal de la Secretaría de Finanzas o directamente en la unidad móvil, donde la acreditación es inmediata.
De esta manera, la implementación de estas unidades móviles representa una opción eficiente y cercana para los habitantes del Estado de México, quienes ahora pueden tramitar su licencia en diferentes puntos estratégicos de manera sencilla y rápida.