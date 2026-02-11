“Amantes y vampiros”: un ciclo especial de cine para festejar el amor en febrero en CDMX

El FARO Oriente realizará un ciclo de cine durante todo el mes de febrero. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Para quienes creen en los amores que trascienden el tiempo con un pacto de sangre y para el público que disfruta del cine en comunidad, el Cineclub Alucine de la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) de Oriente, recinto de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, invita al ciclo “Coágulum Eternum: Amantes vampiros”, una selección de películas protagonizadas por estos seres misteriosos y espectrales. La programación se realizará todos los viernes de febrero de 2026, con funciones seguidas de conversatorios y entrada libre.

El ciclo, organizado en coordinación con el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México (PROCINECDMX), propone un recorrido por historias donde el romance, el erotismo y la ambición de poder se entrelazan con antiguas creencias que han dejado huella tanto en la literatura como en la pantalla grande.

Las funciones de los viernes están dirigidas a público adolescente y adulto, mientras que los sábados habrá proyecciones para toda la familia, también con acceso gratuito.

El evento se llevará a cabo con proyecciones especiales centradas en la temática del amor y los vampiros. Foto: (Secretaría de Cultura de la CDMX)

La primera cita será el viernes 13 de febrero a las 16:00 horas con la proyección de The Hunger (EU, 1983, 93 minutos), dirigida por Tony Scott. Basada en la novela homónima de Whitley Strieber, la película narra un intenso triángulo amoroso entre una elegante vampira, su compañero violonchelista y una gerontóloga, en una historia que mezcla sensualidad, música y el anhelo de la eterna juventud.

Al día siguiente, sábado 14 de febrero a las 17:00 horas, en el marco del Día del Amor y la Amistad, el cineclub hará una pausa en los relatos de colmillos y ataúdes para proyectar el clásico musical Vaselina (EU, 1978, 110 minutos), dirigido por Randal Kleiser. Ambientada en la década de los 50 en Estados Unidos, la película es un referente del cine juvenil y un homenaje a los amores adolescentes y la cultura pop.

El viernes 20 de febrero a las 15:30 horas será el turno de Entrevista con el vampiro (EU, 1994, 122 minutos), dirigida por Neil Jordan. A través de una conversación con un periodista, un vampiro relata cómo fue transformado en este ser oscuro dos siglos atrás, en un relato que reflexiona sobre la culpa, la inmortalidad y la soledad.

Para cerrar el ciclo, el viernes 27 de febrero a las 15:30 horas se proyectará Nosferatu (EU, 2024, 132 minutos), de Robert Eggers. La historia se sitúa en 1838, cuando un agente inmobiliario viaja a Transilvania para concretar la venta de una finca al conde Orlock, sin sospechar las intenciones del enigmático personaje hacia su esposa. Al finalizar la función se llevará a cabo un conversatorio para dialogar sobre la cinta y el legado del mito vampírico en el cine contemporáneo.

El evento incluirá conversatorios sobre el legado de estos míticos seres. Foto: (Meta IA)

En cuanto a la programación familiar, el sábado 21 de febrero a las 13:30 horas se presentará Uno, dos, tres, por mí, un programa de cortometrajes con temática de Territorio/Espacio, con una duración de 120 minutos, pensado para niñas, niños y público en general.

El ciclo “Coágulum Eternum: Amantes vampiros” se realizará en el Cineclub Alucine de la FARO de Oriente, ubicada en Calzada Ignacio Zaragoza s/n, colonia Fuentes de Zaragoza, en Iztapalapa, cerca de la estación Peñón Viejo de la Línea A del Metro. Todas las actividades son de entrada libre.

Para consultar la programación completa de la Secretaría de Cultura capitalina, se puede visitar la Cartelera de la Ciudad de México y sus redes sociales oficiales en Facebook, X, Instagram y YouTube.