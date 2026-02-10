México

Pronóstico del clima en Bahía de Banderas para antes de salir de casa este 10 de febrero

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se se ha convertido en algo fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante: el calentamiento global, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Bahía de Banderas este 10 de febrero:

La probabilidad de precipitaciones para este martes en Bahía de Banderas es de 4% durante el día y del 1% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 89% en el transcurso del día y del 41% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 28 grados y un mínimo de 19 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se espera alcanzarán un nivel de hasta 5.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 26 kilómetros por hora en el día y los 15 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Bahía de Banderas (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Bahía de Banderas

Bahía de Banderas es uno de los 20 municipios que conforman el estado de Nayarit y que se caracteriza por tener un clima cálido subhúmedo con temperaturas promedio anuales que rondan entre los 31.1 y los 27.8 grados.

El verano en esta región nayarita, particularmente entre los meses de junio a septiembre presenta fuertes lluvias; la precipitación media anual es de 1,159.2 mm, no obstante, el 90% de los días del año son soleados.

Qué debo hacer para asegurar mi patrimonio debido a los fenómenos meteorológicos extremos

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Bahía de BanderasClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Línea 2 del Metro CDMX: a qué hora cierran el tramo San Antonio - Viaducto este 9 de febrero

Personal del STC Metro pidió a los usuarios tomar precauciones en sus traslados por las modificaciones a los horarios del servicio

Línea 2 del Metro CDMX:

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Ciudad de México este 10 de febrero

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Reporte meteorológico: las temperaturas que

Beca Benito Juárez 2026: así podrás saber el momento exacto en que depositen en tu tarjeta el pago del mes de febrero

Los estudiantes y tutores deberán consultar los canales oficiales para obtener detalles sobre la dispersión de recursos en febrero, y así evitar información falsa

Beca Benito Juárez 2026: así

México: las predicciones del tiempo para Ecatepec este 10 de febrero

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

México: las predicciones del tiempo

Comisiones del Senado dictaminarán mañana la reforma de la jornada laboral de 40 horas

El dictamen contempla horas extra pagadas al doble, con un límite máximo de 12 horas semanales

Comisiones del Senado dictaminarán mañana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cayeron el “Cachetes” y Edson

Cayeron el “Cachetes” y Edson de la Anti Unión de Tepito junto con diez kilos de marihuana y uno de cristal en la CDMX

Estos son los estados a los que serán trasladados los 5 mineros localizados sin vida en Concordia, Sinaloa

Dron lanza explosivo en instalaciones de Seguridad Escuinapa deja un militar y un trabajador del ayuntamiento heridos

Capturaron a “El Chino” de la Unión de Tepito, extorsionador dedicado al cobro de cuotas en la zona centro de la CDMX

FGR confirma identificación de cinco cuerpos tras el secuestro de 10 mineros en Concordia, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Esposo de Gloria Trevi la

Esposo de Gloria Trevi la defiende de Eduardo Verástegui tras ataque a la cantante por apoyar a Bad Bunny: “Incongruente”

El romántico detalle de Lucero a Mijares en el día de su cumpleaños 68

En medio de sus polémicas, Alicia Villarreal llega al Auditorio Nacional: fecha y preventa para ‘Bendita Locura’

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 9 de febrero

Polémica por ‘Deep Cuts’: ¿qué mexicanos firmaron una carta para exigir más representatividad en Hollywood?

DEPORTES

Qué necesita Pumas para evitar

Qué necesita Pumas para evitar la eliminación en la Concachampions ante San Diego FC

Christian Martinoli reaparece y acaba con rumores de su salud: “Empiezan a decir humo”

Obed Vargas jugará la Champions League con el Atlético de Madrid de Simeone

Guido Pizarro habla sobre el futuro de Nico Ibáñez en Tigres ¿Se acerca a Cruz Azul?

La arquera Alejandra Valencia cuestiona a los maestros mexicanos por falta de apoyo a atletas: “No pueden entender”