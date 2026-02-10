México

Calendario de entrega de tarjetas para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar registrados en diciembre

Para la entrega es necesario que los beneficiarios ubiquen los módulos de registro

Para la entrega es necesario ubicar los módulos de registro.

Este 10 de febrero comenzó la entrega de las tarjetas del Bienestar a quienes se registraron en diciembre para las Pensiones para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar. La Secretaría del Bienestar anunció que los beneficiarios recibirán un mensaje SMS con la fecha y el lugar donde podrán recoger su tarjeta.

Proceso y requisitos para la entrega

Las personas inscritas en diciembre deben estar atentas al mensaje que indicará el módulo y el día asignado para la recolección de la tarjeta. Los módulos de registro y entrega pueden consultarse en la web oficial gob.mx/bienestar. Para quienes no puedan acudir de forma presencial, existe la opción de agendar una visita domiciliaria.

La documentación necesaria para el registro incluye identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses y un número telefónico de contacto.

El calendario oficial marca nuevas fechas para la inscripción y entrega de tarjetas de las Pensiones para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar, facilitando el acceso a estos programas sociales.

Fechas para el registro y entrega

Entre el 10 y el 14 de febrero, se realiza la entrega de tarjetas para quienes completaron su registro en diciembre. Además, del 16 al 22 de febrero se abrirá un nuevo periodo de registro en los módulos de la Secretaría del Bienestar, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Calendario de registro según la inicial del primer apellido:

  • Lunes 16 de febrero: A, B, C
  • Martes 17 de febrero: D, E, F, G, H
  • Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L, M
  • Jueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q, R
  • Viernes 20 de febrero: S, T, U, V, W, X, Y, Z
  • Sábado 21 y domingo 22 de febrero: Todas las letras

Pensiones para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar

Son dos de los principales programas sociales implementados en México en 2026 para fortalecer la protección social de sectores históricamente vulnerables.

Ambos programas operan a través de un esquema de registro y entrega de tarjetas del Bienestar, mediante las cuales las personas reciben los recursos de manera directa.

El programa Pensiones para Adultos Mayores está dirigido a personas de 65 años o más, con el objetivo de garantizarles un ingreso económico regular que les permita satisfacer necesidades básicas y mejorar su calidad de vida. Este apoyo económico se otorga de manera bimestral.

Por su parte, el programa Mujeres Bienestar se enfoca en brindar respaldo económico y social a mujeres en situación de vulnerabilidad, especialmente a quienes están enfrentando condiciones de pobreza, marginación o violencia.

Es importante destacar que ambos programas operan a través de un esquema de registro y entrega de tarjetas del Bienestar, mediante las cuales las personas reciben los recursos de manera directa y sin intermediarios. Pues retiran el apoyo directamente de los Bancos del Bienestar o utilizan las tarjetas en diversos establecimientos.

