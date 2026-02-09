México

Popocatépetl hoy: volcán registró 11 exhalaciones este 9 de febrero

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes detectados como de alto riesgo por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Guardar
Se exhorta a la gente
Se exhorta a la gente a no acercarse al volcán (Cuartoscuro)

El volcán Popocatépetl registró 11 exhalaciones en las últimas 24 horas, de acuerdo con el monitoreo diario que realiza el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) junto a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Actualmente, Don Goyo -como también es llamado- se encuentra en amarillo fase 2, según el Semáforo de Alerta Volcánica del Cenapred y la UNAM.

En consecuencia, se hace un llamado a la población a no acercarse al volcán, sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos.

En caso de registrarse lluvias fuertes en el área del Popocatépetl es importante alejarse de los fondos de las barrancas, esto por el peligro que significa el flujo de lodo y escombros.

Las autoridades federales hicieron un llamado a la ciudadanía a ignorar rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales que son: www.gob.mx/cenapred y @CNPC_MX en Twitter.

El Cenapred cuenta también con los siguientes números telefónicos para que la gente informe emergencias relacionadas con la actividad volcánica: 800-713-4147 y 911.

¿Cómo se detecta la actividad del Popocatépetl?

El Popocatépetl es uno de
El Popocatépetl es uno de los volcánes más emblemáticos del país (Cenapred)

La detección de la actividad volcánica del Popocatépetl se hace a través un sistema integral de monitoreo que incluye instrumentos sísmicos, cámaras de vigilancia y análisis químicos coordinados por el CENAPRED.

En este papel, los sismógrafos son fundamentales para registrar los movimientos tectónicos y las vibraciones internas del volcán, permitiendo identificar temblores asociados a la presión de magma bajo la superficie. Este tipo de actividad sísmica ayuda a prever posibles erupciones, ya que un aumento en la frecuencia o intensidad de los sismos suele indicar que el magma está ascendiendo.

Además, las cámaras de vigilancia, tanto visuales como térmicas, permiten observar en tiempo real la emisión de gases, cenizas y material incandescente lo que permite detectar variaciones de temperatura en el cráter y en las zonas circundantes, ofreciendo información sobre la presencia de lava o cambios en la actividad eruptiva.

Otro aspecto importante es el monitoreo de los gases volcánicos que se mide a través de equipos especializados como espectrómetros, se miden las emisiones de dióxido de azufre (SO2) y otros compuestos químicos que son liberados durante la actividad magmática. Un aumento repentino en la emisión de gases puede ser un indicador de que el magma se encuentra más cerca de la superficie.

La leyenda del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl

El Popocatépetl protagoniza una de
El Popocatépetl protagoniza una de las leyendas más populares del México prehispánico (Cenapred)

Esta historia es una de las más conocidas de la cultura mexicana y narra la historia de un amor trágico entre dos jóvenes. De acuerdo con el relato recogido por el Instituto Nacional de Geografía e Historia (INAH) Iztaccíhuatl era una princesa de extraordinaria belleza, hija de un cacique. Popocatépetl, un valiente guerrero, se enamoró de ella y ambos juraron estar juntos para siempre.

Sin embargo, antes de casarse, el cacique pidió a Popocatépetl que demostrara su valía yendo a la guerra contra un pueblo enemigo. El joven guerrero se comprometió a regresar victorioso y casarse con su amada.

Durante la ausencia de Popocatépetl, un rival envidioso difundió la noticia falsa de que el guerrero había muerto en combate. Al escuchar esto, Iztaccíhuatl, devastada por la tristeza, falleció a causa de un profundo dolor. Cuando Popocatépetl regresó triunfante y conoció el destino de su amada, cargó su cuerpo hasta la cima de una montaña y prometió velarla eternamente.

La leyenda cuenta que Iztaccíhuatl se convirtió en la montaña que lleva su nombre, conocida también como "La Mujer Dormida", debido a su perfil que parece estar recostado. Popocatépetl, por su parte, se convirtió en el volcán vecino, siempre vigilando con su fumarola encendida, simbolizando la antorcha que sostiene por su eterno amor.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Exhalaciones del Popocatépetl hoyÚltimas actualizacionesActividad Popocatépetl hoyActividad Popocatépetl hoy

Más Noticias

Evita el contagio del sarampión: este es el módulo de vacunación más cercano a tu casa

La estrategia contempla puntos de vacunación distribuidos en las 16 alcaldías de la capital

Evita el contagio del sarampión:

El actor Alberto Estrella sostiene que Hollywood no garantiza el éxito profesional

El actor mexicano reflexiona sobre su trayectoria, sus decisiones personales y por qué eligió priorizar la plenitud artística antes que la fama internacional

El actor Alberto Estrella sostiene

La inspiradora historia del taquero que junto a Bad Bunny llevaron un pedacito de México al Super Bowl

El gesto tuvo una lectura política y cultural clara: dignificar un oficio que suele ser invisibilizado por autoridades locales

La inspiradora historia del taquero

Sheinbaum cuestiona a legisladores de oposición por acudir a foro conservador en EEUU

La presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre conexiones políticas fuera de México e invita a reflexionar sobre los principios que motivan ese tipo de participación internacional

Sheinbaum cuestiona a legisladores de

Para prevenir sarampión, escuelas en Edomex implementará filtros sanitarios diarios

La Secretaría de Salud del Estado de México emitió una serie de disposiciones que entraron en vigor este lunes

Para prevenir sarampión, escuelas en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grupo criminal habría extorsionado a

Grupo criminal habría extorsionado a minera en Concordia con 200 mil pesos al mes, revela María Idalia Gómez

FGR destruyó 23 monstruos blindados decomisados al narco en Tamaulipas

Procesan a dos policías municipales implicados en disputas por venta de droga y homicidios en Edomex

Ellos son los tres mineros que ya fueron identificados tras el secuestro de 10 trabajadores en Concordia, Sinaloa

Qué es la “Tussi”, droga señalada por Bad Bunny durante su presentación en el Super Bowl LX y cuáles son sus riesgos

ENTRETENIMIENTO

El actor Alberto Estrella sostiene

El actor Alberto Estrella sostiene que Hollywood no garantiza el éxito profesional

La inspiradora historia del taquero que junto a Bad Bunny llevaron un pedacito de México al Super Bowl

Berth Oh reunió a cientos de seguidores en una carrera en boxers por la Ciudad de México

Angelique Boyer anuncia su primer protagónico en comedia de cine con Bárbara de Regil y Diego Klein

Claudia Sheinbaum elogia presentación de Bad Bunny en el Super Bowl: “El mejor antídoto contra el odio es el amor”

DEPORTES

Faitelson enciende el Clásico Nacional

Faitelson enciende el Clásico Nacional con polémico comentario para el América: “tendrá su verdadera prueba”

Cruz Azul vs Tigres cambia de horario: a qué hora será el partido de la jornada 6 del Clausura 2026

Michael Bay, director de Transformers, amenaza con demandar a Cadillac de Checo Pérez por plagio

Así se vivió la NFL Experience del Super Bowl LX en Monterrey

Canelo Álvarez deja abierta la posibilidad de una revancha contra Dmitry Bivol: “¿Por qué no?”