México

Para prevenir sarampión, escuelas en Edomex implementará filtros sanitarios diarios

La Secretaría de Salud del Estado de México emitió una serie de disposiciones que entraron en vigor este lunes

Guardar
Jalisco decreta el uso de
Jalisco decreta el uso de cubrebocas obligatorio en escuelas de siete municipios por brotes de sarampión. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Con el objetivo de evitar contagios de sarampión y fortalecer la detección temprana de casos sospechosos, la Secretaría de Salud del Estado de México emitió una serie de disposiciones que entraron en vigor este 9 de febrero de 2026 en todas las escuelas de la entidad. Estas acciones forman parte de los lineamientos dirigidos a autoridades educativas, directivos y personal escolar para proteger a estudiantes, docentes y familias.

Filtros sanitarios diarios en planteles

Todas las escuelas públicas y privadas del Estado de México deberán establecer filtros sanitarios diarios en los accesos de los planteles. Dichos filtros contemplan la toma de temperatura con termómetro sin contacto y una observación clínica rápida para detectar posibles síntomas compatibles con el sarampión, como fiebre mayor a 38 grados, ronchas rojizas, ojos enrojecidos, tos o manchas blancas dentro de la boca. En caso de encontrar algún indicio, el alumno será aislado y canalizado a la unidad de salud correspondiente para evaluación.

Uso obligatorio de cubrebocas

Las autoridades estatales decretaron el uso obligatorio de cubrebocas para todo el personal escolar y alumnos de los niveles educativos en que está permitido, tanto en interiores como en espacios cerrados donde no sea posible mantener la distancia física. Se enfatiza la correcta colocación del cubrebocas cubriendo nariz y boca como medida preventiva para disminuir la propagación del virus.

Capacitación, comunicación y monitoreo

Los planteles deberán capacitar al personal educativo y establecer canales de comunicación con madres, padres y tutores sobre las medidas sanitarias y la forma de actuar ante la presencia de síntomas. Además, se debe llevar un registro diario de las actividades del filtro sanitario y reportar los casos sospechosos a la Dirección de Epidemiología estatal mediante formatos estandarizados.

Vacunación y medidas complementarias

Dentro de la estrategia para contener el avance del sarampión, el Estado de México instaló una Semana Estatal de Vacunación contra el Sarampión del 7 al 15 de febrero de 2026, con alrededor de 450 puntos de vacunación en todo el territorio, priorizando menores de seis años y personas sin esquema completo de inmunización. Además, se recomienda promover la vacunación contra sarampión, rubéola y parotiditis (SRP), mantener una ventilación adecuada en aulas, fomentar el lavado de manos frecuente y fortalecer las medidas de higiene respiratoria.

Estas medidas se implementan en un contexto de incremento de casos de sarampión a nivel nacional y como parte de las acciones preventivas que buscan mitigar la propagación del virus en entornos escolares, considerados espacios de alto riesgo por la concentración de personas.

Temas Relacionados

SarampiónSarampión en MéxicoSaludmexico-noticias

Más Noticias

Evita el contagio del sarampión: este es el módulo de vacunación más cercano a tu casa

La estrategia contempla puntos de vacunación distribuidos en las 16 alcaldías de la capital

Evita el contagio del sarampión:

El actor Alberto Estrella sostiene que Hollywood no garantiza el éxito profesional

El actor mexicano reflexiona sobre su trayectoria, sus decisiones personales y por qué eligió priorizar la plenitud artística antes que la fama internacional

El actor Alberto Estrella sostiene

La inspiradora historia del taquero que junto a Bad Bunny llevaron un pedacito de México al Super Bowl

El gesto tuvo una lectura política y cultural clara: dignificar un oficio que suele ser invisibilizado por autoridades locales

La inspiradora historia del taquero

Sheinbaum cuestiona a legisladores de oposición por acudir a foro conservador en EEUU

La presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre conexiones políticas fuera de México e invita a reflexionar sobre los principios que motivan ese tipo de participación internacional

Sheinbaum cuestiona a legisladores de

Popocatépetl hoy: volcán registró 11 exhalaciones este 9 de febrero

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes detectados como de alto riesgo por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Popocatépetl hoy: volcán registró 11
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grupo criminal habría extorsionado a

Grupo criminal habría extorsionado a minera en Concordia con 200 mil pesos al mes, revela María Idalia Gómez

FGR destruyó 23 monstruos blindados decomisados al narco en Tamaulipas

Procesan a dos policías municipales implicados en disputas por venta de droga y homicidios en Edomex

Ellos son los tres mineros que ya fueron identificados tras el secuestro de 10 trabajadores en Concordia, Sinaloa

Qué es la “Tussi”, droga señalada por Bad Bunny durante su presentación en el Super Bowl LX y cuáles son sus riesgos

ENTRETENIMIENTO

El actor Alberto Estrella sostiene

El actor Alberto Estrella sostiene que Hollywood no garantiza el éxito profesional

La inspiradora historia del taquero que junto a Bad Bunny llevaron un pedacito de México al Super Bowl

Berth Oh reunió a cientos de seguidores en una carrera en boxers por la Ciudad de México

Angelique Boyer anuncia su primer protagónico en comedia de cine con Bárbara de Regil y Diego Klein

Claudia Sheinbaum elogia presentación de Bad Bunny en el Super Bowl: “El mejor antídoto contra el odio es el amor”

DEPORTES

Faitelson enciende el Clásico Nacional

Faitelson enciende el Clásico Nacional con polémico comentario para el América: “tendrá su verdadera prueba”

Cruz Azul vs Tigres cambia de horario: a qué hora será el partido de la jornada 6 del Clausura 2026

Michael Bay, director de Transformers, amenaza con demandar a Cadillac de Checo Pérez por plagio

Así se vivió la NFL Experience del Super Bowl LX en Monterrey

Canelo Álvarez deja abierta la posibilidad de una revancha contra Dmitry Bivol: “¿Por qué no?”