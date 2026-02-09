Para prevenir sarampión, escuelas en Edomex implementará filtros sanitarios diarios

Jalisco decreta el uso de cubrebocas obligatorio en escuelas de siete municipios por brotes de sarampión. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Con el objetivo de evitar contagios de sarampión y fortalecer la detección temprana de casos sospechosos, la Secretaría de Salud del Estado de México emitió una serie de disposiciones que entraron en vigor este 9 de febrero de 2026 en todas las escuelas de la entidad. Estas acciones forman parte de los lineamientos dirigidos a autoridades educativas, directivos y personal escolar para proteger a estudiantes, docentes y familias.

Filtros sanitarios diarios en planteles

Todas las escuelas públicas y privadas del Estado de México deberán establecer filtros sanitarios diarios en los accesos de los planteles. Dichos filtros contemplan la toma de temperatura con termómetro sin contacto y una observación clínica rápida para detectar posibles síntomas compatibles con el sarampión, como fiebre mayor a 38 grados, ronchas rojizas, ojos enrojecidos, tos o manchas blancas dentro de la boca. En caso de encontrar algún indicio, el alumno será aislado y canalizado a la unidad de salud correspondiente para evaluación.

Uso obligatorio de cubrebocas

Las autoridades estatales decretaron el uso obligatorio de cubrebocas para todo el personal escolar y alumnos de los niveles educativos en que está permitido, tanto en interiores como en espacios cerrados donde no sea posible mantener la distancia física. Se enfatiza la correcta colocación del cubrebocas cubriendo nariz y boca como medida preventiva para disminuir la propagación del virus.

Capacitación, comunicación y monitoreo

Los planteles deberán capacitar al personal educativo y establecer canales de comunicación con madres, padres y tutores sobre las medidas sanitarias y la forma de actuar ante la presencia de síntomas. Además, se debe llevar un registro diario de las actividades del filtro sanitario y reportar los casos sospechosos a la Dirección de Epidemiología estatal mediante formatos estandarizados.

Vacunación y medidas complementarias

Dentro de la estrategia para contener el avance del sarampión, el Estado de México instaló una Semana Estatal de Vacunación contra el Sarampión del 7 al 15 de febrero de 2026, con alrededor de 450 puntos de vacunación en todo el territorio, priorizando menores de seis años y personas sin esquema completo de inmunización. Además, se recomienda promover la vacunación contra sarampión, rubéola y parotiditis (SRP), mantener una ventilación adecuada en aulas, fomentar el lavado de manos frecuente y fortalecer las medidas de higiene respiratoria.

Estas medidas se implementan en un contexto de incremento de casos de sarampión a nivel nacional y como parte de las acciones preventivas que buscan mitigar la propagación del virus en entornos escolares, considerados espacios de alto riesgo por la concentración de personas.