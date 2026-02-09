My Chemical Romance en México: así estará el clima durante sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

La banda regesa al país para ofrecer dos conciertos el 13 y 14 de febrero. (Infobae México)

Miles de fanáticos se preparan para asistir a los conciertos de My Chemical Romance en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Ante el cambio de clima en la capital del país, una de las prerguntas más frecuentes entre la audiencia es acerca de las condiciones meteorológicas para esa fecha. El pronóstico indica templado e incluso caluroso durante el día y temperaturas frescas al anochecer, factores que podrían influir en la experiencia de los asistentes durante las jornadas musicales.

La banda estadounidense tendrá una doble presentación en la CDMX, el viernes 13 de febrero y el sábado 14 de febrero llegará con su gira Long Live The Black Parade. El anuncio de este par de shows ha generado una intensa expectativa entre los seguidores, quienes agotaron los boletos en tiempo récord tras la confirmación de las fechas.

Ante el evento masivo, la capital mexicana se transformará en punto de encuentro para seguidores de distintas generaciones, muchos de los cuales asistirán caracterizados con atuendos inspirados en The Black Parade y demás discos de la agrupación liderada por Gerard Way.

La banda originaria de Nueva Jersey presentará su gira “Long Live The Black Parade”. - (Captura de pantalla @mychemicalromance)

Acerca del setlist esperado para el concierto en Ciudad de México incluye temas emblemáticos de la discografía de My Chemical Romance, con especial atención a las canciones del álbum The Black Parade, pues lo tocarán de principio a fin por su 20 aniversario.

Clima para el 13 y 14 de febrero en Ciudad de México

Para el viernes 13 de febrero, de acuerdo a Meterored, se prevé un clima bastante favorable en la Ciudad de México. Durante la mañana, el cielo permanecerá soleado y la temperatura rondará los 13 grados centígrados. Si tienes planes por la tarde, encontrarás una mezcla de nubes y claros, con temperaturas que alcanzarán los 24 grados, lo que resulta ideal para actividades al aire libre. En la noche, el ambiente seguirá estable, con un cielo despejado y temperaturas cercanas a los 18 grados. El viento, proveniente del norte, mantendrá una velocidad media de 12 km/h durante todo el día, por lo que llevar una chamarra podría ser útil si piensas estar fuera hasta tarde.

Por la noche, habrá una baja de temperatura en el estadio. (Captura de pantalla Ticketmaster enero 2026)

Mientras que para el miércoles 14 de febrero, las condiciones se repiten. Al comenzar el día, el cielo se presentará soleado y la temperatura será de 13 grados centígrados. Durante la tarde, se mantendrá la combinación de nubes y claros, con un nuevo ascenso hasta los 24 grados. Ya en la noche, el cielo estará despejado y la temperatura bajará a 18 grados. Los vientos del norte continuarán presentes, con una velocidad media de 12 km/h, por lo que es recomendable considerar abrigarse ante este factor, ya que el evento es al aire libre. Además de que en las zonas altas del estadio el viento frío es más intenso.