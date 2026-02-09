Fans identifican al novio de Majo Aguilar tras fotos y pistas en Instagram

Recientemente la cantante admitió que tiene una relación sentimental, aunque mantenía la identidad de su pareja. (Captura de pantalla @majo_aguilar)

En medio de la expectativa generada por el hermetismo que ha caracterizado la vida privada de Majo Aguilar, surgió un nuevo indicio que apunta a la identidad de su pareja. La cantante mexicana, quien tras su ruptura con Gil Cerezo, vocalista de la banda Kinky, decidió manejar su intimidad con mayor reserva, confirmó recientemente que atraviesa un periodo personal positivo. La noticia principal que ha movilizado a sus seguidores es el descubrimiento de pistas sobre el posible nuevo novio de la cantante.

Durante los últimos meses, Aguilar se mantuvo alejada de la exposición mediática y evitó compartir detalles sobre su vida sentimental. En una declaración reciente la artista reconoció: “Ya empecé una relación y estoy muy contenta. Ahí pongo de repente unos... Como que corto la cara. Lo bonito es que se tiene que cuidar y no presionar nada. Y que sea todo tranquilo”. La intérprete añadió: “Voy compartiendo poquito, vamos poquito a poquito. Pero sí, es una persona muy linda”.

La cantante se habría ido de viaje junto con el misterioso hombre. (Captura de pantalla @majo_aguilar)

La atención sobre la nueva pareja de Majo Aguilar creció tras la publicación, en enero, de varias fotografías en las que aparecía junto a un hombre vestido con gorra y camiseta amarilla, cuyo rostro no era visible.

En ese contexto, el interés de los internautas se intensificó durante el reciente concierto de la banda Porter en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde Majo participó como invitada especial. Al finalizar su intervención, usuarios de redes sociales observaron un gesto entre la cantante y el bajista de la banda, Diego Bacter, que provocó especulaciones sobre la naturaleza de su relación.

Algunos comentarios en redes sociales sugirieron que el bajista se habría distanciado de Aguilar en el escenario, mientras otros interpretaron el gesto como una señal de cercanía sospechosa. La conversación digital se orientó hacia la figura de Bacter, especialmente después de que fans de la banda e internautas identificaron imágenes del músico en un sitio paradisiaco usando una gorra con un estampado colorido. La misma prenda fue identificada en una fotografía compartida previamente por Majo Aguilar, lo que llevó a los seguidores a conectar ambos perfiles, ya que la joven compartió una fotografía donde aparece abrazando a esta persona.

El músico lució en otras fotografías la misma gorra con la que aparece en las tomas de Majo Aguilar. (Captura de pantalla @diego.bacter)

“Ya sabemos quién es”, “Aquí no andamos perdiendo el tiempo”, “Se ve un nuevo galán”, “El nuevo novio”, son algunos de los comentarios que usuarios dejaron en Instagram.

A pesar de la insistencia de los fans, ni la cantante ni Diego Bacter han confirmado públicamente la relación. El interés se mantiene tras la coincidencia de la vestimenta, la confirmación previa de Majo Aguilar sobre el inicio de un nuevo romance y la interacción que mantienen en la plataforma de Instagram.