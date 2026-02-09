México

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 9 de febrero

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

La frontera de México y
La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)

Tijuana, en Baja California, cuenta con la frontera más transitada del planeta al colindar con SanDiego, California en Estados Unidos, esto debido a sus tres garitas: la de OtayMesa, la de Chaparral y sobre todo la de San Ysidro.

Debido a ello, los tiempos de espera para atravesar de territorio mexicano a estadounidense y viceversa, cambian constantemente, ya sea que el paso sea a pie o a través de un vehículo.

Es por eso que aquí te dejamos el estado de las tres garitas de Tijuana y cuántos minutos tarda en pasarlas la mañana de este lunes 9 defebrero.

En vivo: cómo está la línea en Tijuana

Revisa en tiempo real
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Garita San Ysidro

Tiempo de espera por automóvil:

General

7 líneas abiertas

1:08 horas

Sentri

12 líneas abiertas

44 minutos

ReadyLane

11 líneas abiertas

1:20 horas

Tiempo de espera caminando:

General

17 líneas abiertas

1:04 horas

ReadyLane

1 línea abierta

8 minutos

Garita Otay Mesa

Tiempo de espera por automóvil:

General

2 líneas abiertas

40 minutos

Sentri

3 líneas abiertas

44 minutos

ReadyLane

5 líneas abiertas

2:20 horas

Tiempo de espera caminando:

General

6 líneas abiertas

1:07 horas

Los horarios de las garitas de Tijuana

El cruce de Tijuana
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

