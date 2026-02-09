México

Clima en Mérida: cuál será la temperatura máxima y mínima este 9 de febrero

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Gobierno de Yucatán)

El tipo de clima que hay en cierto lugar está determinado por distintas condiciones entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se basa en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para describir las condiciones atmosféricas en una localidad en un corto plazo.

Para catalogar el clima se usa por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Mérida este 9 de febrero.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este lunes, se estima que en Mérida habrá un 0% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 28 centígrados y una mínima de 14°. La nubosidad será del 4% y por la noche habrá una probabilidad del 0% de lluvias.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Mérida (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Mérida

Mérida y en general la península de Yucatán, se caracteriza por tener un temporal cálido subhúmedo con lluvias durante el verano. La temperatura promedio en dicha región es de 26.6 grados.

Esta zona yucateca también tiene una temporada larga de lluvias, que va del mes de mayo hasta enero, aunque también puede haber precipitaciones en los meses secos, sin embargo, éstas no duran más allá de una hora y no son un impedimento para hacer actividades en las playas.

La época más calurosa es de abril a agosto, cuando el termómetro asciende hasta los 40 grados, mientras que de septiembre a enero son frecuentes los vientos que nublan y refrescan la ciudad.

Mérida posee un clima cálido
Mérida posee un clima cálido sub-húmedo. (Secretaría de Turismo)

Qué tipo de clima hay en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha vuelto en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diferentes al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas oscilen los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura mínima se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático México sufrirá en un futuro un descenso de las lluvias anuales y un aumento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una subida en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en MéridaClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Qué dice la Ley de Rentas Justas que impulsa Clara Brugada en la CDMX

La propuesta se integra a una política más amplia de vivienda digna y rehabilitación habitacional en la Ciudad de México

Qué dice la Ley de

Ellas son las ‘Divas’, el mariachi mexicano que acompañó a Bad Bunny en el Super Bowl LX

La actuación conjunta del icónico reguetonero y el legendario grupo de mujeres mariachi llevó la cultura mexicana al máximo escenario deportivo

Ellas son las ‘Divas’, el

IPN desmiente suspensión de clases por sismo tras rumores en redes

El movimiento de 5.7 en Puerto Escondido resultó con saldo blanco en Oaxaca y CDMX

IPN desmiente suspensión de clases

Así fue el concierto sinfónico de ‘Coraline y la puerta secreta’ en el Auditorio Nacional de la CDMX

Cientos de personas acudieron a este recinto de la Ciudad de México para disfrutar de la película con una orquesta sinfónica que componía la banda sonora del filme nominado al Premio Oscar en la categoría de ‘Mejor Cinta Animada’

Así fue el concierto sinfónico

Seattle Seahawks conquista el Super Bowl LX y gana su segundo anillo

Con un amplio dominio desde el primer cuarto, los halcones se alzaron triunfantes con el trofeo Vince Lombardi

Seattle Seahawks conquista el Super
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ellos son los tres mineros

Ellos son los tres mineros que ya fueron identificados tras el secuestro de 10 trabajadores en Concordia, Sinaloa

Qué es la “Tussi”, droga señalada por Bad Bunny durante su presentación en el Super Bowl LX y cuáles son sus riesgos

Identifican a Ignacio Aurelio Salazar como el tercer minero muerto tras secuestro en Concordia, Sinaloa

“Enamorada”: el estatus romántico de Emma Coronel que ha evidenciado en sus redes sociales

Caen tres presuntos miembros del Cártel de Chiapas y Guatemala

ENTRETENIMIENTO

Ellas son las ‘Divas’, el

Ellas son las ‘Divas’, el mariachi mexicano que acompañó a Bad Bunny en el Super Bowl LX

Así fue el concierto sinfónico de ‘Coraline y la puerta secreta’ en el Auditorio Nacional de la CDMX

Con ataque personal, Eduardo Verástegui se lanza contra Gloria Trevi por apoyar a Bad Bunny: “Basura muy tóxica”

Muere a los 50 Juan Antonio Domínguez, comentarista deportivo de Televisa

Esteban Arce envía mensaje a Christian Martinoli por su salud tras comentario de Luis García que alarmó al público

DEPORTES

Seattle Seahawks conquista el Super

Seattle Seahawks conquista el Super Bowl LX y gana su segundo anillo

Seattle Seahawks ganan el Super Bowl LX

Captan a Mikel Arriola, comisionado de la Liga MX, en el Super Bowl LX

Muere a los 50 Juan Antonio Domínguez, comentarista deportivo de Televisa

Aficionada de Cruz Azul denuncian agresiones por el personal del Nemesio Díez en Toluca: “Pagué mi boleto”