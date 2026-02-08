México

No eran camotes: detienen a Iram con 87 explosivos en Chihuahua

Llevaba en el vehículo las “salchichas” de emulsión explosiva, 19 cilindros para fabricación de explosivos y dos chalecos tácticos

Guardar
Un hombre fue detenido con
Un hombre fue detenido con 87 encoltorios de explosivos en Moris, Chihuhua Foto: FGR

En el municipio de Moris, ubicado en la zona serrana del estado de Chihuahua, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y personal del Ejército Mexicano realizaron la detención de un hombre que transportaba explosivos y equipo táctico en su vehículo. Durante un operativo de vigilancia efectuado en días recientes, los agentes observaron a un individuo con actitud sospechosa y procedieron a marcarle el alto para realizar una revisión. La inspección permitió descubrir que el conductor trasladaba una cantidad considerable de material explosivo, así como dispositivos y chalecos tácticos.

El detenido fue identificado como Iram “N”, quien llevaba en el vehículo 87 salchichas de emulsión explosiva, 19 cilindros para fabricación de explosivos y dos chalecos tácticos. Los objetos asegurados, por su naturaleza y potencial de uso, motivaron la inmediata detención del implicado. Posteriormente, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que se encargó de las diligencias correspondientes ante la justicia federal.

La FGR precisó que, tras analizar las pruebas recabadas y presentar la acusación formal, un juez federal con residencia en Chihuahua dictó el auto de vinculación a proceso contra Iram “N”. El imputado enfrenta cargos por la presunta comisión del delito de posesión de explosivos, contemplado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal expuso los elementos de prueba y solicitó la aplicación de medidas cautelares.

La autoridad judicial determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al imputado, al considerar la gravedad de los hechos y el tipo de material asegurado. Además, otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el que las partes involucradas deberán reunir más elementos para el desarrollo del proceso penal.

El hombre fue detenido en
El hombre fue detenido en Mortis, Chihuahua cuando trasnitaba en su auto con los explosivos Foto: Maps

El operativo que derivó en la detención del sospechoso se efectuó con la colaboración de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía estatal. El despliegue de seguridad incluyó patrullajes en la región serrana fronteriza entre Chihuahua y Sonora, donde las autoridades mantienen acciones coordinadas para prevenir actividades ilícitas. El aseguramiento de explosivos improvisados y equipo táctico resalta la importancia de las labores conjuntas entre corporaciones de seguridad en zonas catalogadas como de riesgo.

La causa penal continuará su curso conforme a los procedimientos legales estipulados, y las investigaciones complementarias seguirán su desarrollo durante el plazo establecido.

Las autoridades federales recordaron que la posesión y traslado de explosivos representa un delito grave bajo las leyes mexicanas, y recalcaron el compromiso de los cuerpos de seguridad para actuar de manera coordinada y responder ante situaciones que impliquen riesgos para la población. El caso permanece bajo análisis judicial, y se mantiene la vigilancia en la zona donde ocurrió la detención para reforzar las acciones de prevención y combate a delitos de alto impacto.

El incidente ocurrido en Moris, Chihuahua, subraya la relevancia del trabajo conjunto entre instancias estatales, federales y militares para contener el traslado y posible uso de materiales peligrosos en el país. Las investigaciones continúan abiertas y las autoridades no descartan nuevas acciones en la región para garantizar la seguridad de los habitantes.

Puntos clave:

  • Elementos de la SSPE y Ejército Mexicano detuvieron a un hombre en Moris, Chihuahua, con 87 salchichas de emulsión explosiva, 19 cilindros para fabricar explosivos y dos chalecos tácticos.
  • El detenido, Iram Giovany Apodaca Monge, fue vinculado a proceso por posesión de explosivos y permanece bajo prisión preventiva oficiosa.
  • La Fiscalía General de la República dispone de tres meses para continuar con la investigación complementaria, periodo en el que el caso seguirá bajo análisis judicial.

Temas Relacionados

mexico-noticiasNarco en MéxicoNarcotráfico en MéxicoChihuahuaexplosivos

Más Noticias

Final de ‘Doménica Montero’: qué esperar de la versión de Angelique Boyer tras las historias de Lucero y Angélica Rivera

La telenovela de TelevisaUnivision avanza hacia su desenlace en Estados Unidos, mientras que en México aún se emite la mitad de la historia

Final de ‘Doménica Montero’: qué

Carlos Hermosillo se rinde ante Christian Ebere tras su debut con Cruz Azul: “Es muy profesional”

El nigeriano le cambió la cara al equipo cementero cuando entró al campo de juego

Carlos Hermosillo se rinde ante

Rescatan a 12 menores de trata y prostitución en Oaxaca tras desarticular a banda del CJNG en bar

Liderado por un hombre y una mujer, mantenía el control del narcomenudeo en la zona del mercado de abastos y utilizaba como base de operaciones el bar Camel II

Rescatan a 12 menores de

The Warning y Carín León lanzan canción que sacude el espectáculo musical mexicano

La unión entre rock y regional abrió una conversación distinta entre públicos, plataformas y escenarios, marcando un momento clave para ambos proyectos

The Warning y Carín León

“Hoy le tocó al maquinista al que le echaron la culpa”: le hacen corrido a Felipe, quien conducía el Tren Interoceánico descarrilado

Los Hijos de su Apá han ganado reconocimiento por crear corridos sobre acontecimientos noticiosos, lo que les ha permitido reunir más de 35 mil seguidores

“Hoy le tocó al maquinista
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuerpos localizados en fosa clandestina

Cuerpos localizados en fosa clandestina de Sinaloa ya habrían sido identificados, asegura colectivo de búsqueda

Asesinaron a hermano de exalcaldesa de Mixtla de Altamirano en Veracruz

Captura a “La Patrona”, esposa de “El Monkey”, del Cártel de Caborca en Yucatán: operaban en Chetumal

Con el uso de drones: localizan y detienen a cinco personas por la venta de vehículos con reporte de robo en Edomex

Capturan a seis hombres con armas y falsos uniformes de la Fiscalía del Edomex en Huehuetoca

ENTRETENIMIENTO

Maribel Guardia recuerda a Julián

Maribel Guardia recuerda a Julián Figueroa en medio de polémicos señalamientos de Imelda Tuñón sobre su muerte

Final de ‘Doménica Montero’: qué esperar de la versión de Angelique Boyer tras las historias de Lucero y Angélica Rivera

Sofi Saar fue la encargada de lanzar la primera bola en el segundo juego de la serie entre Diablos Femenil y el Águila de Veracruz

The Warning y Carín León lanzan canción que sacude el espectáculo musical mexicano

‘Atrévete a Vivir’, polémico documental de Florida Meza, confirma su estreno: cuándo y dónde verlo

DEPORTES

Ex lanzador de Dodgers y

Ex lanzador de Dodgers y Yankees se convierte en nuevo refuerzo de los Diablos Rojos del México para la temporada 2026

Carlos Hermosillo se rinde ante Christian Ebere tras su debut con Cruz Azul: “Es muy profesional”

Sofi Saar fue la encargada de lanzar la primera bola en el segundo juego de la serie entre Diablos Femenil y el Águila de Veracruz

Faitelson defiende a Katia Itzel García, tras las críticas del ‘Cantante’ Guerrero hacia la árbitra: “Tiene un carácter misógino”

¿Cuándo y dónde ver a Lasse Gaxiola en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026?