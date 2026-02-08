No eran camotes: detienen a Iram con 87 explosivos en Chihuahua

Un hombre fue detenido con 87 encoltorios de explosivos en Moris, Chihuhua Foto: FGR

En el municipio de Moris, ubicado en la zona serrana del estado de Chihuahua, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y personal del Ejército Mexicano realizaron la detención de un hombre que transportaba explosivos y equipo táctico en su vehículo. Durante un operativo de vigilancia efectuado en días recientes, los agentes observaron a un individuo con actitud sospechosa y procedieron a marcarle el alto para realizar una revisión. La inspección permitió descubrir que el conductor trasladaba una cantidad considerable de material explosivo, así como dispositivos y chalecos tácticos.

El detenido fue identificado como Iram “N”, quien llevaba en el vehículo 87 salchichas de emulsión explosiva, 19 cilindros para fabricación de explosivos y dos chalecos tácticos. Los objetos asegurados, por su naturaleza y potencial de uso, motivaron la inmediata detención del implicado. Posteriormente, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que se encargó de las diligencias correspondientes ante la justicia federal.

La FGR precisó que, tras analizar las pruebas recabadas y presentar la acusación formal, un juez federal con residencia en Chihuahua dictó el auto de vinculación a proceso contra Iram “N”. El imputado enfrenta cargos por la presunta comisión del delito de posesión de explosivos, contemplado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal expuso los elementos de prueba y solicitó la aplicación de medidas cautelares.

La autoridad judicial determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al imputado, al considerar la gravedad de los hechos y el tipo de material asegurado. Además, otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el que las partes involucradas deberán reunir más elementos para el desarrollo del proceso penal.

El hombre fue detenido en Mortis, Chihuahua cuando trasnitaba en su auto con los explosivos Foto: Maps

El operativo que derivó en la detención del sospechoso se efectuó con la colaboración de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía estatal. El despliegue de seguridad incluyó patrullajes en la región serrana fronteriza entre Chihuahua y Sonora, donde las autoridades mantienen acciones coordinadas para prevenir actividades ilícitas. El aseguramiento de explosivos improvisados y equipo táctico resalta la importancia de las labores conjuntas entre corporaciones de seguridad en zonas catalogadas como de riesgo.

La causa penal continuará su curso conforme a los procedimientos legales estipulados, y las investigaciones complementarias seguirán su desarrollo durante el plazo establecido.

Las autoridades federales recordaron que la posesión y traslado de explosivos representa un delito grave bajo las leyes mexicanas, y recalcaron el compromiso de los cuerpos de seguridad para actuar de manera coordinada y responder ante situaciones que impliquen riesgos para la población. El caso permanece bajo análisis judicial, y se mantiene la vigilancia en la zona donde ocurrió la detención para reforzar las acciones de prevención y combate a delitos de alto impacto.

El incidente ocurrido en Moris, Chihuahua, subraya la relevancia del trabajo conjunto entre instancias estatales, federales y militares para contener el traslado y posible uso de materiales peligrosos en el país. Las investigaciones continúan abiertas y las autoridades no descartan nuevas acciones en la región para garantizar la seguridad de los habitantes.

Puntos clave:

Elementos de la SSPE y Ejército Mexicano detuvieron a un hombre en Moris, Chihuahua, con 87 salchichas de emulsión explosiva, 19 cilindros para fabricar explosivos y dos chalecos tácticos.

El detenido, Iram Giovany Apodaca Monge, fue vinculado a proceso por posesión de explosivos y permanece bajo prisión preventiva oficiosa.

La Fiscalía General de la República dispone de tres meses para continuar con la investigación complementaria, periodo en el que el caso seguirá bajo análisis judicial.