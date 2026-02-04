Capturan a dos personas por falsificar actas de nacimiento para migrantes en Oaxaca

Foto: Fiscalía de Oaxaca

Un hombre y una mujer fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el delito de falsificación y alteración de actas de nacimiento para personas migrantes en el estado de Oaxaca.

La Fiscalía General del Estado (FGEO) informó que la mujer, identificada con las iniciales G.D.C.M., se desempeñaba como trabajadora en el Registro Civil, mientras que el hombre, identificado como L.A.M.R., era extrabajador de la misma institución.

Las investigaciones refieren que los detenidos aprovechaban su situación laboral para falsificar y alterar documentos oficiales, lo cual está vinculado con una red de venta de actas de nacimiento apócrifas para personas migrantes.

Las pesquisas apuntan a que estas acciones respondían a una demanda específica de migrantes en busca de documentación para regularizar su situación legal en el país.

Los trabajos de localización y búsqueda permitieron ubicar a los sospechosos y proceder con su detención. Actualmente, se encuentran bajo disposición del ministerio público a la espera de que se defina su situación jurídica.

Capturan a 3 trabajadores del registro civil por expedir actas de nacimiento a extranjeros en Chiapas

Foto: SSP Chiapas

Cabe señalar que esta situación ya se ha presentado en otras entidades del país, como lo es Chiapas, donde en semanas pasadas fueron detenidos tres trabajadores del Registro Civil por expedir actas de nacimiento a extranjeros.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal del estado, informó que la investigación comenzó derivado de una denuncia recibida el 12 de enero por la Dirección General del Registro Civil.

Dicha denuncia se realizó luego de una auditoría interna por parte del Órgano de Control Interno en el que se detectaron anomalías en el manejo de información y en el uso de los sistemas informáticos, en específico de los procesos de expedición y corrección de actas de nacimiento.

Derivado de los hallazgos, se logró identificar a tres trabajadores como presuntos responsables de la falsificación de documentos oficiales para expedirlos a personas extranjeras.

Personal del Instituto Nacional de Migración (INM) anuncia el cierre de oficinas de migración este lunes, en el municipio de Tapachula en Chiapas (México). EFE/ Juan Manuel Blanco

Fue así que las autoridades identificaron a Artemio “N”, Juan “N” y Jorge “N”, quienes laboraban en el Registro Civil.

Los tres hombres fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la expedición de documentos apócrifos en complicidad con redes dedicadas al tráfico de personas.

Es así que la Fiscalía del Estado los arrestó por su probable participación en los delitos de abuso de autoridad, asociación delictuosa y acceso ilícito a sistemas de información.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que en lo que respecta a Juan “N”, sus gestiones ilegales habrían ocurrido en las sedes del Registro Civil de Tuxtla Gutiérrez y Tzimol.

La investigación refiere que el hombre formaba parte de una estructura criminal dedicada a vulnerar la seguridad jurídica y la fe pública en trámites de identidad.

Los tres hombres fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para que se determine su situación jurídica.