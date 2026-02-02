México

Moisés “N” fue procesado por feminicidio: habría estrangulado a su pareja el pasado 23 de enero en la CDMX

Las investigaciones revelaron que el imputado le contó el crimen a su propio hijo, quien lo reportó con los servicios de emergencia

Guardar
Moisés "N" habría asesinado a
Moisés "N" habría asesinado a su pareja el pasado 23 de enero. Crédito: FGJCDMX

Este domingo 1 de febrero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la vinculación a proceso de Moisés “N” por su probable participación en el feminicidio de su pareja, ocurrido el 23 de enero en un inmueble de la colonia 20 de Noviembre, alcaldía Venustiano Carranza.

La noche de los hechos, Moisés “N” habría comunicado a su hijo vía telefónica lo sucedido, y el joven dio aviso a los servicios de emergencia, lo que permitió la llegada de paramédicos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Al ingresar al domicilio, los equipos de emergencia hallaron a una mujer sin vida y con indicios de estrangulamiento.

Según las autoridades, la detención de Moisés “N” se realizó en el lugar del crimen, sin embargo, fue trasladado a una unidad médica por el estado de salud en el que se encontraba.

Al siguiente día y tras la reclasificación del caso, de homicidio a feminicidio, la FGJCDMX cumplimentó una orden de aprehensión cuando fue dado de alta.

Detención de Moisés “N”

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida y los indicios de estrangulamiento, Moisés “N” fue detenido en el propio inmueble por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Posteriormente, fue presentado ante el agente del Ministerio Público, quien inició la investigación correspondiente para esclarecer los hechos.

Durante el proceso inicial, se identificaron diversos problemas de salud en el imputado, lo que llevó a que fuera trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Reclasificación del delito y reaprehensión

El análisis ministerial y pericial de la evidencia reveló signos de una muerte violenta por razones de género.

A partir de estos elementos, la FGJCDMX solicitó la reclasificación del delito, pasando de homicidio a feminicidio.

Moisés "N" fue detenido mediante
Moisés "N" fue detenido mediante una orden de aprehensión cuando recibió la alta médica. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junto con la reclasificación, la Fiscalía también pidió la expedición de una orden de aprehensión contra Moisés “N”.

Un juez de control concedió la solicitud, y agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron la orden el 24 de enero, una vez que el imputado fue dado de alta médica.

Según las autoridades, este proceso aseguró que la investigación avanzara bajo la tipificación de feminicidio, permitiendo la aplicación de penas y procedimientos específicos para este delito.

Audiencia inicial, vinculación a proceso y medidas cautelares

La audiencia inicial se celebró el 30 de enero, con la presencia de Moisés “N” ante el juez de control.

Durante esta sesión, se determinó su vinculación a proceso por el delito de feminicidio.

El juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado.

Además, fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que las partes podrán aportar más pruebas y desarrollar sus argumentos dentro del proceso penal.

Temas Relacionados

FeminicidioCDMXFiscalía General de Justicia de la CDMXFGJCDMXDetenciónVinculación a procesoSeguridadVenustiano CarranzaEstrangulamientomexico-noticias

Más Noticias

Queman de manera simultánea vehículos en Guadalajara, Jalisco: Gobierno investiga

Las autoridades ya buscan a él o los responsables del fuego

Queman de manera simultánea vehículos

La cerveza mexicana que aporta menos calorías que un refresco y que Profeco considera la más saludable

Una comparación respaldada por autoridades destaca alternativas menos azucaradas para quienes buscan reducir su ingesta

La cerveza mexicana que aporta

Cuál es el horario del Cablebús, Trolebús, Tren Ligero y demás transporte en la CDMX para el lunes 2 de febrero

La Semovi pidió a la población tomar precauciones en sus traslados debido a ser día feriado oficial

Cuál es el horario del

Yordi Rosado aprovecha cancelación de ‘Enrollados’ para realizarse doble cirugía: “Está complicada”

El productor decidió no postergar más el procedimiento, usó el fin de semana largo para operarse y aprovechó para animar a quienes pasan por situaciones similares a contactarlo

Yordi Rosado aprovecha cancelación de

Presidenta de la Cámara de Diputados lamenta el atentado contra familiares de Mario Delgado

Kenia López Rabadán resaltó la urgencia de articular respuestas institucionales tras el ataque en Colima

Presidenta de la Cámara de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a tres

Vinculan a proceso a tres presuntos integrantes del Cártel del Golfo en San Luis Potosí

Aseguran más de 120 mil dosis de droga en Guanajuato tras reporte de sujetos armados

Rocha Moya anuncia megaproyecto en Concordia tras secuestro de mineros

No son sólo 10 mineros desaparecidos en Sinaloa, son 14, los secuestraron el mismo día

Un taladro, videojuegos de Call of Duty, celulares y armas fueron encontrados en revisión a penales de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Yordi Rosado aprovecha cancelación de

Yordi Rosado aprovecha cancelación de ‘Enrollados’ para realizarse doble cirugía: “Está complicada”

Pepe Aguilar le da ‘Like’ a polémico comentario contra Cazzu

“Mi querido Pietro”, Emilio Azcárraga Jean se despide de Pedro Torres, uno de sus productores estrella

Él es el hermano de Pepillo Origel y suegro de Andrea Legarreta, quien vive romance con Luis Carlos Origel

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 1 de febrero

DEPORTES

Real Betis confirma a Álvaro

Real Betis confirma a Álvaro Fidalgo como su nuevo refuerzo: América agradece al “Maguito” con emotivo mensaje

Álvaro Fidalgo se va del América: así fue la despedida que dedicó a la afición

David Faitelson elogia buena racha de Chivas en la Liga MX: “Es bueno para el futbol mexicano”

Raúl Jiménez llega a 100 partidos en el Fulham y lo celebra con un gol ante el Manchester United

‘Loco’ Abreu revela por qué Gilberto Mora no ha regresado a las canchas tras presentar pubalgia