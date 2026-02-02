Moisés “N” fue procesado por feminicidio: habría estrangulado a su pareja el pasado 23 de enero en la CDMX

Moisés "N" habría asesinado a su pareja el pasado 23 de enero. Crédito: FGJCDMX

Este domingo 1 de febrero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la vinculación a proceso de Moisés “N” por su probable participación en el feminicidio de su pareja, ocurrido el 23 de enero en un inmueble de la colonia 20 de Noviembre, alcaldía Venustiano Carranza.

La noche de los hechos, Moisés “N” habría comunicado a su hijo vía telefónica lo sucedido, y el joven dio aviso a los servicios de emergencia, lo que permitió la llegada de paramédicos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Al ingresar al domicilio, los equipos de emergencia hallaron a una mujer sin vida y con indicios de estrangulamiento.

Según las autoridades, la detención de Moisés “N” se realizó en el lugar del crimen, sin embargo, fue trasladado a una unidad médica por el estado de salud en el que se encontraba.

Al siguiente día y tras la reclasificación del caso, de homicidio a feminicidio, la FGJCDMX cumplimentó una orden de aprehensión cuando fue dado de alta.

Detención de Moisés “N”

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida y los indicios de estrangulamiento, Moisés “N” fue detenido en el propio inmueble por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Posteriormente, fue presentado ante el agente del Ministerio Público, quien inició la investigación correspondiente para esclarecer los hechos.

Durante el proceso inicial, se identificaron diversos problemas de salud en el imputado, lo que llevó a que fuera trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Reclasificación del delito y reaprehensión

El análisis ministerial y pericial de la evidencia reveló signos de una muerte violenta por razones de género.

A partir de estos elementos, la FGJCDMX solicitó la reclasificación del delito, pasando de homicidio a feminicidio.

Moisés "N" fue detenido mediante una orden de aprehensión cuando recibió la alta médica. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junto con la reclasificación, la Fiscalía también pidió la expedición de una orden de aprehensión contra Moisés “N”.

Un juez de control concedió la solicitud, y agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron la orden el 24 de enero, una vez que el imputado fue dado de alta médica.

Según las autoridades, este proceso aseguró que la investigación avanzara bajo la tipificación de feminicidio, permitiendo la aplicación de penas y procedimientos específicos para este delito.

Audiencia inicial, vinculación a proceso y medidas cautelares

La audiencia inicial se celebró el 30 de enero, con la presencia de Moisés “N” ante el juez de control.

Durante esta sesión, se determinó su vinculación a proceso por el delito de feminicidio.

El juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado.

Además, fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que las partes podrán aportar más pruebas y desarrollar sus argumentos dentro del proceso penal.