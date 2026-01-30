El estrés y su impacto silencioso sobre la salud del hígado

Estos son los efectos del estrés sobre la salud del hígado. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El estrés es una respuesta natural del organismo ante situaciones de presión, peligro o demanda constante. Sin embargo, cuando se mantiene de forma prolongada, puede generar alteraciones significativas en distintos órganos del cuerpo, incluido el hígado, uno de los principales responsables del metabolismo, la desintoxicación y el equilibrio energético del organismo.

Ante situaciones de estrés, el cuerpo libera hormonas como el cortisol y la adrenalina. Estas sustancias preparan al organismo para reaccionar, pero cuando su producción es constante pueden provocar inflamación, alteraciones metabólicas y un mayor desgaste de órganos vitales.

En el caso del hígado, el estrés crónico puede afectar su capacidad para regular la glucosa en sangre, metabolizar grasas y eliminar toxinas de manera eficiente.

Se ha demostrado que el estrés sostenido puede contribuir al desarrollo o agravamiento de enfermedades hepáticas. Por ejemplo, el exceso de cortisol favorece la acumulación de grasa en el hígado, lo que incrementa el riesgo de hígado graso no alcohólico, una condición cada vez más frecuente. Asimismo, el estrés puede influir en la resistencia a la insulina, lo que altera el metabolismo y sobrecarga la función hepática.

El hígado puede sufrir afectaciones indirectas por el exceso de estrés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el estrés suele estar acompañado de hábitos poco saludables que impactan negativamente al hígado. El consumo excesivo de alcohol, alimentos ultraprocesados, azúcares y grasas saturadas, así como el uso indiscriminado de medicamentos, son conductas que suelen aumentar en contextos de tensión emocional.

Estas prácticas incrementan la carga tóxica que el hígado debe procesar, debilitando su funcionamiento a largo plazo.

Otro efecto indirecto del estrés es la alteración del sistema inmunológico. El hígado cumple un papel importante en la respuesta inmune, y el estrés crónico puede reducir la capacidad del organismo para defenderse de infecciones e inflamación, lo que agrava enfermedades hepáticas preexistentes.

Cómo prevenir el impacto del estrés en el hígado

La prevención comienza con el manejo adecuado del estrés. Incorporar actividades de relajación como la respiración profunda, la meditación, el yoga o caminatas al aire libre ayuda a reducir los niveles de cortisol y a mejorar el bienestar general. Dormir entre siete y ocho horas diarias también es fundamental para permitir la regeneración celular y el correcto funcionamiento hepático.

El ejercicio y la buena alimentación podrían ser clave para el bienestar del hígado. (Jesús Aviles/ Infobae México)

La alimentación desempeña un papel clave. Una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, fibra y grasas saludables, favorece la salud del hígado. Reducir el consumo de alcohol, azúcares y alimentos procesados disminuye la carga metabólica y previene la inflamación hepática.

El ejercicio físico regular es otro aliado importante. La actividad moderada mejora el metabolismo, reduce el estrés y contribuye a mantener un peso saludable, lo que protege al hígado de la acumulación de grasa.

Finalmente, es recomendable acudir a revisiones médicas periódicas, especialmente en personas con factores de riesgo como obesidad, diabetes o antecedentes de enfermedad hepática.

Reconocer las señales del estrés y atender la salud emocional no solo mejora la calidad de vida, sino que también protege a órganos vitales como el hígado, promoviendo un equilibrio integral entre cuerpo y mente.