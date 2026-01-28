México asegura que rompió el récord de exportaciones: EEUU es el principal destino

México alcanzó en 2025 un récord histórico de exportaciones al sumar cerca de USD 665 mil millones. Crédito: Cuartoscuro

México alcanzó en 2025 un récord histórico en el volumen de exportaciones, al sumar cerca de 665 mil millones de dólares, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) compartidas por la Secretaría de Economía.

El año pasado representó un hito para la balanza comercial mexicana, impulsado por un crecimiento anual de 7.6% en las exportaciones. El 83% de dichas operaciones tuvo como destino Estados Unidos.

Canadá, China, Alemania y Corea del Sur completaron el listado de los principales destinos de productos mexicanos, según informó la Secretaría de Economía en su comunicado de este 28 de enero.

Las industrias extractiva y manufacturera impulsaron el aumento exportador, con incrementos anuales de 27% y 10%, respectivamente. Estos sectores fueron los motores que permitieron a México alcanzar su nivel más alto de ventas externas, conforme a información oficial.

México es el principal comprador de bienes estadounidenses

Por primera vez, México desplazó a Canadá como principal comprador global de bienes estadounidenses, captando el 15.81% de las exportaciones totales de Estados Unidos. (AP Foto/Jacquelyn Martin, Archivo)

Por otro lado, por primera vez el país se consolidó como el principal comprador global de bienes estadounidenses, desplazando a Canadá y captando el 15.81% de las exportaciones totales de Estados Unidos entre enero y agosto, de acuerdo con el U.S. Census Bureau.

Las exportaciones de bienes de Estados Unidos a México sumaron 226 mil 400 millones de dólares en los primeros ocho meses del año pasado. Esta cantidad superó por apenas 0.05% a las ventas dirigidas a Canadá y representa más de 29 mil millones de dólares solo en agosto, consolidando la preferencia del sector productivo estadounidense por el mercado mexicano.

¿Qué es lo que importó México a Estados Unidos durante el 2025?

México lideró como comprador de bienes estadounidenses en 24 sectores industriales clave, incluyendo carne, lácteos, petróleo y maquinaria pesada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México no solo lidera como destino final del comercio estadounidense en términos generales, sino que encabeza la importación de bienes en 24 sectores industriales clave para la economía de Estados Unidos.

Entre los rubros más relevantes se encuentran carne, lácteos, petróleo y gas, productos químicos, plásticos, manufactura textil, equipos electrónicos, maquinaria pesada y material ferroviario.

El vínculo industrial se amplía, ya que el país figura como primero o segundo mercado en tres cuartas partes de las exportaciones estadounidenses, abarcando desde cereales hasta maquinaria de procesamiento industrial y textiles especializados.

El impacto del comercio bilateral se refleja tanto a escala nacional como regional dentro de Estados Unidos. Entidades como Nuevo México destinan hasta el 57.9% de sus exportaciones de bienes a México, mientras que Kansas, Nebraska, Texas y Arizona concentran entre el 15% y poco más del 30% de sus operaciones comerciales totales gracias al mercado mexicano.

Conforme a la Secretaría de Economía, el contexto mexicano presenta señales de fortaleza económica: la inversión extranjera directa superó los 36 mil millones de dólares en el primer semestre de 2025, el turismo creció 13.8% y el peso se mantuvo por debajo de 19 por dólar. Además, la tasa de desempleo se situó en 2.7%, colocando al país entre los de menor desocupación a nivel mundial.

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó en su informe de gobierno el crecimiento anual de 1.2% del Producto Interno Bruto, superior a lo anticipado por organismos internacionales.