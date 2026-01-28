México

México asegura que rompió el récord de exportaciones: EEUU es el principal destino

El volumen sin precedentes reafirmó la posición del país como principal socio industrial de los estadounidenses

Guardar
México alcanzó en 2025 un
México alcanzó en 2025 un récord histórico de exportaciones al sumar cerca de USD 665 mil millones. Crédito: Cuartoscuro

México alcanzó en 2025 un récord histórico en el volumen de exportaciones, al sumar cerca de 665 mil millones de dólares, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) compartidas por la Secretaría de Economía.

El año pasado representó un hito para la balanza comercial mexicana, impulsado por un crecimiento anual de 7.6% en las exportaciones. El 83% de dichas operaciones tuvo como destino Estados Unidos.

Canadá, China, Alemania y Corea del Sur completaron el listado de los principales destinos de productos mexicanos, según informó la Secretaría de Economía en su comunicado de este 28 de enero.

Las industrias extractiva y manufacturera impulsaron el aumento exportador, con incrementos anuales de 27% y 10%, respectivamente. Estos sectores fueron los motores que permitieron a México alcanzar su nivel más alto de ventas externas, conforme a información oficial.

México es el principal comprador de bienes estadounidenses

Por primera vez, México desplazó
Por primera vez, México desplazó a Canadá como principal comprador global de bienes estadounidenses, captando el 15.81% de las exportaciones totales de Estados Unidos. (AP Foto/Jacquelyn Martin, Archivo)

Por otro lado, por primera vez el país se consolidó como el principal comprador global de bienes estadounidenses, desplazando a Canadá y captando el 15.81% de las exportaciones totales de Estados Unidos entre enero y agosto, de acuerdo con el U.S. Census Bureau.

Las exportaciones de bienes de Estados Unidos a México sumaron 226 mil 400 millones de dólares en los primeros ocho meses del año pasado. Esta cantidad superó por apenas 0.05% a las ventas dirigidas a Canadá y representa más de 29 mil millones de dólares solo en agosto, consolidando la preferencia del sector productivo estadounidense por el mercado mexicano.

¿Qué es lo que importó México a Estados Unidos durante el 2025?

México lideró como comprador de
México lideró como comprador de bienes estadounidenses en 24 sectores industriales clave, incluyendo carne, lácteos, petróleo y maquinaria pesada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México no solo lidera como destino final del comercio estadounidense en términos generales, sino que encabeza la importación de bienes en 24 sectores industriales clave para la economía de Estados Unidos.

Entre los rubros más relevantes se encuentran carne, lácteos, petróleo y gas, productos químicos, plásticos, manufactura textil, equipos electrónicos, maquinaria pesada y material ferroviario.

El vínculo industrial se amplía, ya que el país figura como primero o segundo mercado en tres cuartas partes de las exportaciones estadounidenses, abarcando desde cereales hasta maquinaria de procesamiento industrial y textiles especializados.

El impacto del comercio bilateral se refleja tanto a escala nacional como regional dentro de Estados Unidos. Entidades como Nuevo México destinan hasta el 57.9% de sus exportaciones de bienes a México, mientras que Kansas, Nebraska, Texas y Arizona concentran entre el 15% y poco más del 30% de sus operaciones comerciales totales gracias al mercado mexicano.

Conforme a la Secretaría de Economía, el contexto mexicano presenta señales de fortaleza económica: la inversión extranjera directa superó los 36 mil millones de dólares en el primer semestre de 2025, el turismo creció 13.8% y el peso se mantuvo por debajo de 19 por dólar. Además, la tasa de desempleo se situó en 2.7%, colocando al país entre los de menor desocupación a nivel mundial.

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó en su informe de gobierno el crecimiento anual de 1.2% del Producto Interno Bruto, superior a lo anticipado por organismos internacionales.

Temas Relacionados

ExportacionesEstados UnidosEconomíamexico-noticias

Más Noticias

Periodo ordinario inicia este domingo: Ricardo Monreal presenta agenda legislativa 2026 con reformas en migración, derechos y pensiones

La apertura del periodo se realizará en Sesión de Congreso General a las 11:00 horas del domingo

Periodo ordinario inicia este domingo:

Encuentran vehículo presuntamente ligado con el ataque contra diputados en Culiacán

Tres personas resultaron lesionadas por la agresión en Sinaloa

Encuentran vehículo presuntamente ligado con

Este es el importante jugador de Pumas que saldría tras la llegada de Uriel Antuna

Ante el inminente fichaje de Antuna, se incrementan las probabilidades de que un atacante formado en casa busque un nuevo destino en la MLS

Este es el importante jugador

Nueva fecha de Caifanes en el Auditorio Nacional: preventa, venta y precio de boletos

La banda de rock vuelve al Coloso de Reforma para este 2026

Nueva fecha de Caifanes en

Fiscalía de Michoacán cumplimentó orden de aprensión contra “El Botox” por el asesinato de Bernardo Bravo

La acción fue realizada en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, donde César Alejandro Sepúlveda se encuentra preso

Fiscalía de Michoacán cumplimentó orden
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Michoacán cumplimentó orden

Fiscalía de Michoacán cumplimentó orden de aprensión contra “El Botox” por el asesinato de Bernardo Bravo

Autoridades de Guanajuato confirman tres detenidos por el asesinato de 11 personas en Salamanca

Detuvieron a Israel Vizcarra, alias “Palillo”, jefe de plaza de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

CJNG vs Santa Rosa de Lima: el origen del conflicto que dejó 11 muertos un campo de futbol en Guanajuato

Detienen a dos involucrados con masacre de Salamanca que dejó 11 muertos

ENTRETENIMIENTO

Nueva fecha de Caifanes en

Nueva fecha de Caifanes en el Auditorio Nacional: preventa, venta y precio de boletos

Marcela Mistral llena de elogios a Karely Ruiz previo a su pelea de box: “No solo somos bonitas”

Ranking Netflix: las películas preferidas este día por el público mexicano

Las mejores películas de Prime Video México para ver en cualquier momento

‘Paul McCartney: Man On the Road’: cuándo ver en cine el documental que sigue al músico tras el fin de The Beatles

DEPORTES

Este es el importante jugador

Este es el importante jugador de Pumas que saldría tras la llegada de Uriel Antuna

Hubertus von Hohenlohe reconoce a Donovan Carrillo, pero descarta medalla en Milano-Cortina 2026: “No vamos a ganar una presea todavía”

Lokomotiv rechaza la oferta del Besiktas por César Montes y permanecerá en la Liga Rusa

Clausura 2026: partidos de la jornada 4 de la Liga MX que se podrán ver por TV abierta

Monterrey vs Tijuana: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 4 de la Liga Mx