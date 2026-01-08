“No queremos pelearnos con EEUU”: Sheinbaum reafirma que hay cooperación y colaboración con gobierno de Trump

Sheinbaum afirmó que su gobierno siempre buscará tener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que su gobierno mantiene una relación de cooperación y colaboración con Estados Unidos, manteniendo los principios de la política exterior mexicana y manifestando su posicionamiento en contra cuando se considere necesario.

En su conferencia mañanera de hoy, desde Morelos, la mandataria expresó su reconocimiento a los secretarios de Marina, Raymundo Morales; de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; y Seguridad, Omar García Harfuch, por su labor en las acciones que se realizan en coordinación con Estados Unidos para combatir la inseguridad y el narcotráfico en ambos países.

Calificó a los tres funcionarios federales como profesionales, grandes personas, patriotas y muy responsables, detallando que tienen una muy buena relación con las autoridades estadounidenses, teniendo “muy claro los principios y la defensa de la soberanía”.

“Lo que nosotros siempre vamos a guardar son nuestros principios, y aquí en particular, quiero reconocer al gabinete de Seguridad, por que en el tema de seguridad y en relación con Estados Unidos, el general secretario, el almirante secretario y el secretario de Seguridad son, además de profesionales y ser grandes personas, son patriotas y eso es muy importante.

“Son muy responsables, tienen una gran relación con el comando norte, con agencias de Estados Unidos con la propia embajada en México de Estados Unidos, con personas en Estados Unidos que tienen que ver con la seguridad o la colaboración en la seguridad, pero siempre tienen muy claro los principios y es la defensa de nuestra soberanía y nuestra territorialidad, y al mismo tiempo buscar la coordinación y la cooperación”, dijo.

Sheinbaum Pardo defendió la política exterior mexicana, en la cual se señala el respeto a la soberanía de los pueblos; sin embargo, recalcó que México es vecino y socio comercial de Estados Unidos, por lo que siempre buscará tener una buena relación con el gobierno de dicho país.

Mencionó que a esto se suma que ambos países tienen “problemas comunes”, como el atender las causas del consumo de drogas y la colaboración en investigación entorno a temas de seguridad.

“Es lo que hemos planteado siempre, nosotros mantenemos los principios de la política exterior mexicana, además lo hacemos por convicción, pero nosotros somos vecinos de Estados Unidos, somos socios comerciales y tenemos problemas comunes.

“Ellos tienen que atender también las causas del consumo de drogas, tienen que atender a los grupos delictivos de Estados Unidos, que distribuyen drogas, nosotros en nuestro territorio y colaboramos con información, con investigación en el marco de un entendimiento que tenemos”, puntualizó.

Por ello, la mandataria aseguró que su gobierno siempre buscará tener una buena relación con el gobierno estadounidense, basada en el respeto y en la defensa de los migrantes mexicanos.

“Entonces nosotros no queremos pelearnos con Estados Unidos, manifestamos cuando no estamos de acuerdo, así como ellos manifiestan cuando no están de acuerdo con nosotros, pero buscamos siempre una buena relación basada en el respeto y en la defensa de nuestros compatriotas”, concluyó.