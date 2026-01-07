México

Beca Rita Cetina 2026: Quiénes podrán recibir el apoyo de 5 mil pesos para útiles y uniformes escolares

Este año, la Beca Rita Cetina incorporará un apoyo adicional para ciertos estudiantes

Este año, la Beca Rita Cetina incorporará un apoyo adicional para ciertos estudiantes.

La Beca Rita Cetina 2026 es uno de los apoyos más relevantes para las familias con estudiantes de primaria en México. Durante la conferencia matutina del lunes 5 de enero, la presidenta de México Claudia Sheinbaum presentó los lineamientos actualizados para la asignación de este beneficio, que otorga hasta 5 mil pesos anuales por familia. Esta iniciativa busca fortalecer el acceso a la educación y facilitar la adquisición de materiales escolares para el próximo ciclo lectivo.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar mantiene como requisito fundamental que los beneficiarios actualicen correctamente sus datos de contacto en el sistema digital Llave MX. Este procedimiento, obligatorio para conservar el apoyo, aplica tanto para estudiantes de primaria como de secundaria. En el caso de secundaria, la beca representa un ingreso bimestral de mil 900 pesos por alumno registrado, reafirmando el compromiso del gobierno federal con la continuidad escolar.

Uno de los requisitos es tener actualizados correctamente sus datos de contacto en el sistema digital Llave MX.

Uno de los anuncios más destacados se refiere a la ampliación del alcance de la Beca Rita Cetina en el nivel primaria. Según lo informado, el registro, inicialmente programado para alumnos de cuarto a sexto grado, se extenderá a todos los estudiantes de escuelas públicas primarias del país. Esta modificación permitirá que más niñas y niños puedan acceder al respaldo económico, que se entregará en una sola exhibición anual antes del inicio del nuevo ciclo escolar.

El apoyo específico para primaria consiste en un pago único de 2 mil 500 pesos. Esta cantidad está destinada a la compra de útiles y uniformes escolares, rubros prioritarios para asegurar el regreso a clases en condiciones adecuadas. La administración federal prevé que la entrega de estos recursos ocurra semanas previas al arranque de las actividades académicas, con el objetivo de que las familias dispongan del monto necesario para cubrir estos gastos.

Quiénes son los beneficiarios que podrán obtener el pago doble

Destaca que las familias con dos hijos inscritos en primaria pública tienen la posibilidad de registrar a ambos menores y recibir el pago doble, equivalente a 5 mil pesos en total. Esta disposición, confirmada por la Coordinación Nacional de Becas, busca reconocer la carga económica de los hogares con más de un estudiante en el nivel básico. El pago doble se otorgará siempre y cuando ambos alumnos mantengan su inscripción escolar vigente.

La administración federal prevé que la entrega de estos recursos ocurra semanas previas al arranque de las actividades académicas.

El programa establece una restricción: las familias beneficiadas con la Beca Rita Cetina en secundaria no podrán acceder simultáneamente al apoyo de primaria. La autoridad educativa argumenta que esta medida promueve una distribución más equitativa de los recursos y evita duplicidades. Hasta el momento, la información oficial solo contempla los montos y condiciones para primaria, quedando pendiente la publicación de fechas y detalles adicionales para otros niveles educativos.

