México

Paola Rojas afirma que Verónica Toussaint le dio trabajo el mismo día de su muerte: “Me resucitó”

La conductora compartió el profundo vínculo que tuvo con Verónica Toussaint y contó cómo, en medio del dolor, una inesperada oportunidad profesional llegó justo tras la triste noticia del fallecimiento de su amiga

Guardar
Paola Rojas aseguró que la
Paola Rojas aseguró que la muerte de Verónica Toussaint marcó una profunda transformación personal y profesional en su vida (Captura: Imagen Televisión)

La conductora de noticias Paola Rojas atribuyó a Verónica Toussaint el haber obtenido su actual puesto en Imagen Televisión, al relatar que recibió la oferta laboral el mismo día del fallecimiento de su amiga y colega por cáncer de mama a los 48 años.

Tras la muerte de Toussaint, Rojas aseguró que vivió una etapa de profunda transformación personal, impulsada en parte por recomendaciones de sanadores que la ayudaron a superar una depresión.

La conductora declaró en una entrevista con Yordi Rosado: “Toqué un fondo muy fuerte con la muerte de Vero y tuve una transformación muy profunda”.

La relación entre ambas fue descrita como cercana y duradera. “Verónica es muy especial, y lo digo en presente porque a mí me sigue iluminando, guiando, dando en cosas muy tangibles”, manifestó Paola Rojas.

Respecto a su vinculación a Imagen Televisión, la periodista detalló que había sido contactada previamente por la cadena y otras televisoras, aunque no podía aceptar ninguna oferta por motivos contractuales.

La conductora Paola Rojas recibió
La conductora Paola Rojas recibió la oferta de trabajo en Imagen Televisión el mismo día del fallecimiento de Verónica Toussaint por cáncer de mama a los 48 años (Cuartoscuro)

Una conexión especial que trasciende la vida

Yo trabajo donde trabajo gracias a Verónica Toussaint. ¿Qué más señal quieres que esta? Cuando murió Vero me buscan de Imagen Televisión, le dedicaron el día entero de transmisión para recordarla. A mí ya me habían buscado de Imagen antes, y no sólo de Imagen, pero yo no podía trabajar en otras televisoras por un tema contractual, estaba un poco congelada, digamos”

“Ya me habían buscado, no estaba disponible y eso se quedó, digamos en una pausa. El día que murió Vero y que me buscan de Imagen para que diga algunas palabras, primero les dije ‘Ay, no, por fa’, estaba muy triste, no podía ni hablar”, dijo la presentadora.

Tras el deceso de Toussaint,
Tras el deceso de Toussaint, Paola Rojas reconoció que atravesó una etapa de depresión superada con la ayuda de sanadores, lo que influyó en su evolución personal (Recorte)

La situación cambió el día que recibió la noticia del deceso de su amiga, cuando desde la televisora la convocaron para hablar en un homenaje. Inicialmente se negó por el impacto emocional, pero finalmente accedió y salió al aire:

“Pero entonces como que agarré la onda y dije ‘espérate, es una oportunidad de hablar de ella en su homenaje y hay tanto bonito de decir de ella. Lávate la cara, tápate eso rojo que tienes, acomódate y habla. Habla porque toca hablar de Vero’”, indicó.

Rojas relató que, aunque ya
Rojas relató que, aunque ya había sido contactada por Imagen Televisión, aceptó la oferta laboral después de rendir un homenaje a Toussaint en vivo (paolarojas, Instagram / REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Pues ahí entré al aire, muy conmovida y sí me rompí, lloré, y me vio el productor dentro de Imagen Televisión y dijo ‘Paola, ¿será que ya está disponible?’, y me buscó y me contrató”.

Para Paola Rojas, el inicio de esta nueva etapa profesional estuvo marcado por una influencia que atribuye a la propia Verónica Toussaint: “Estoy convencida de que Vero me dio ese trabajo. Ese trabajo que me ha llenado, que me resucitó”.

Verónica Toussaint, una trayectoria interrumpida por la enfermedad

Verónica Toussaint fue una periodista, conductora, actriz y comediante mexicana nacida el 15 de marzo de 1976 en Monterrey, Nuevo León. Estudió Comunicación en la Universidad Anáhuac México y se formó como actriz en el Núcleo de Estudios Teatrales.

Verónica Toussaint enfrentó el cáncer
Verónica Toussaint enfrentó el cáncer de mama y murió a los 48 años (Archivo)

Destacó como presentadora en programas como “¡Qué importa!” y “¡Qué chulada!”. En el cine, obtuvo el Premio Ariel a Mejor Coactuación Femenina por su papel en “Oso polar” (2017). En 2021 reveló que padecía cáncer de mama, enfermedad contra la que luchó hasta su fallecimiento el 16 de mayo de 2024 en la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Paola RojasVerónica ToussaintImagen Televisiónmexico-entretenimiento

Más Noticias

Arca comparte imágenes de su actuación en Paseo de la Reforma por el Año Nuevo en México

La Fiesta Electrónica de Fin de Año en CDMX congregó a cientos de miles de personas

Arca comparte imágenes de su

‘Los Colorado’, hoy 1 de enero se estrena la serie animada del multiverso del Chapulín Colorado: dónde verla en México

La icónica creación de Roberto Gómez Bolaños vuelve a la pantalla con una propuesta animada donde el héroe latino comparte protagonismo junto a su esposa, hijos y la entrañable abuela en Ciudad Caótica

‘Los Colorado’, hoy 1 de

Buscan garantizar hasta tres días de trabajo desde casa a madres trabajadoras en México, en esto consiste la propuesta

La propuesta de busca eliminar la discriminación hacia las mujeres que se encuentran en un estado maternal

Buscan garantizar hasta tres días

México: cotización de cierre del euro hoy 1 de enero de EUR a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

México: cotización de cierre del

¿Cómo registrarse en la Beca Rita Cetina 2026? Paso a paso

Estudiantes de primaria ya podrán inscribirse a este apoyo del Bienestar

¿Cómo registrarse en la Beca
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan presunta narcofiesta en el

Revelan presunta narcofiesta en el Cereso 3

“Plan Michoacán” cierra el 2025 con nueve detenidos en aguacatero, armas, cartuchos y cargadores decomisados

Detienen a exalcalde de Atoyac, Veracruz, por homicidio doloso calificado tras concluir su gestión

Aseguran armas de grueso calibre, equipo táctico y municiones en Culiacán, Sinaloa

Edomex recuperó más de 3 mil 500 vehículos, medio millón de huachicol y mercancía valuada en casi 268 millones de pesos en 2025

ENTRETENIMIENTO

‘Los Colorado’, hoy 1 de

‘Los Colorado’, hoy 1 de enero se estrena la serie animada del multiverso del Chapulín Colorado: dónde verla en México

Mexicanos se despiden con memes de Stranger Things, la serie que revivió la nostalgia ochentera en la televisión

Ángela Aguilar presume sus mejores momentos con Christian Nodal de 2025

Impulsan en TikTok demanda contra Yordi Rosado por despedir a empleada que le atraía

Peso Pluma desata polémica en MTY: arrestan a jóvenes por graffiti alusivo y el artista quiere sacarlos

DEPORTES

Clausura 2026 Liga Mx Femenil:

Clausura 2026 Liga Mx Femenil: quiénes son los equipos candidatos al título

México en el centro del deporte mundial: los eventos imperdibles de 2026

Copa Pacífica 2026: cuándo y dónde ver los juegos de este torneo de pretemporada

Hombres y mujeres que marcaron la lucha libre mexicana en 2025

Pumas vs Querétaro: estos serán los costos de los boletos para ver el primer juego de la temporada en CU