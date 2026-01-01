Paola Rojas afirma que Verónica Toussaint le dio trabajo el mismo día de su muerte: “Me resucitó”

Paola Rojas aseguró que la muerte de Verónica Toussaint marcó una profunda transformación personal y profesional en su vida (Captura: Imagen Televisión)

La conductora de noticias Paola Rojas atribuyó a Verónica Toussaint el haber obtenido su actual puesto en Imagen Televisión, al relatar que recibió la oferta laboral el mismo día del fallecimiento de su amiga y colega por cáncer de mama a los 48 años.

Tras la muerte de Toussaint, Rojas aseguró que vivió una etapa de profunda transformación personal, impulsada en parte por recomendaciones de sanadores que la ayudaron a superar una depresión.

La conductora declaró en una entrevista con Yordi Rosado: “Toqué un fondo muy fuerte con la muerte de Vero y tuve una transformación muy profunda”.

La relación entre ambas fue descrita como cercana y duradera. “Verónica es muy especial, y lo digo en presente porque a mí me sigue iluminando, guiando, dando en cosas muy tangibles”, manifestó Paola Rojas.

Respecto a su vinculación a Imagen Televisión, la periodista detalló que había sido contactada previamente por la cadena y otras televisoras, aunque no podía aceptar ninguna oferta por motivos contractuales.

Una conexión especial que trasciende la vida

“Yo trabajo donde trabajo gracias a Verónica Toussaint. ¿Qué más señal quieres que esta? Cuando murió Vero me buscan de Imagen Televisión, le dedicaron el día entero de transmisión para recordarla. A mí ya me habían buscado de Imagen antes, y no sólo de Imagen, pero yo no podía trabajar en otras televisoras por un tema contractual, estaba un poco congelada, digamos”

“Ya me habían buscado, no estaba disponible y eso se quedó, digamos en una pausa. El día que murió Vero y que me buscan de Imagen para que diga algunas palabras, primero les dije ‘Ay, no, por fa’, estaba muy triste, no podía ni hablar”, dijo la presentadora.

La situación cambió el día que recibió la noticia del deceso de su amiga, cuando desde la televisora la convocaron para hablar en un homenaje. Inicialmente se negó por el impacto emocional, pero finalmente accedió y salió al aire:

“Pero entonces como que agarré la onda y dije ‘espérate, es una oportunidad de hablar de ella en su homenaje y hay tanto bonito de decir de ella. Lávate la cara, tápate eso rojo que tienes, acomódate y habla. Habla porque toca hablar de Vero’”, indicó.

“Pues ahí entré al aire, muy conmovida y sí me rompí, lloré, y me vio el productor dentro de Imagen Televisión y dijo ‘Paola, ¿será que ya está disponible?’, y me buscó y me contrató”.

Para Paola Rojas, el inicio de esta nueva etapa profesional estuvo marcado por una influencia que atribuye a la propia Verónica Toussaint: “Estoy convencida de que Vero me dio ese trabajo. Ese trabajo que me ha llenado, que me resucitó”.

Verónica Toussaint, una trayectoria interrumpida por la enfermedad

Verónica Toussaint fue una periodista, conductora, actriz y comediante mexicana nacida el 15 de marzo de 1976 en Monterrey, Nuevo León. Estudió Comunicación en la Universidad Anáhuac México y se formó como actriz en el Núcleo de Estudios Teatrales.

Verónica Toussaint enfrentó el cáncer de mama y murió a los 48 años (Archivo)

Destacó como presentadora en programas como “¡Qué importa!” y “¡Qué chulada!”. En el cine, obtuvo el Premio Ariel a Mejor Coactuación Femenina por su papel en “Oso polar” (2017). En 2021 reveló que padecía cáncer de mama, enfermedad contra la que luchó hasta su fallecimiento el 16 de mayo de 2024 en la Ciudad de México.