Mánager de Wendy Guevara le “gritoneó” por no cuidar su cirugía tras casi desmayarse por estornudar

La ganadora de “La Casa de los Famosos México” revela fuerte regaño de su representante

Wendy Guevara casi se desmaya
Wendy Guevara casi se desmaya del dolor (IG: @soywendyguevaraoficial)

Recientemente, Wendy Guevara se volvió viral en redes sociales tras casi desvanecerse de dolor por un simple estornudo. El incidente ocurrió mientras la influencer transmitía en vivo una convivencia con sus amigas.

La creadora de contenido, conocida por su participación en el programa La Casa de los Famosos México, experimentó este incidente apenas días después de someterse a una remodelación costal, una intervención destinada a lograr una cintura más estilizada mediante la modificación de las costillas.

Wendy explicó que el dolor es parte de la recuperación, y que por ello tomaba medicamento para evitar estornudar.

Mánager de Wendy la regañó

El procedimiento de de Wendy
El procedimiento de de Wendy Guevara incluyó transferencia de grasa a piernas y glúteos, además de un ajuste en el busto (Recorte)

La ganadora de La Casa de los Famosos México contó en todo “en vivo” que su mánager, Joel, le “gritoneó” por el episodio del estornudo.

“Me gritoneó. Me dijo ‘P... madre, niña, ¿qué haces sentada en un banco a lado de la llanta de un coche? ¿Por qué casi te desmayas? Te vi. Lárgate a tu casa a acostar".

Ante el regaño, Wendy Guevara le explicó que simplemente había sido un estornudo que dolió por la cirugía; sin embargo, su representante le insistió: “Tú no entiendes, estás buscando que te pase algo”.

¿Qué es una remodelación costal?

(Recorte)
(Recorte)

Una remodelación costal es un procedimiento quirúrgico que modifica la forma o la estructura de las costillas. Generalmente, se realiza para corregir deformidades congénitas o adquiridas del tórax, como el pectus excavatum (hundimiento del esternón) o el pectus carinatum (proyección anormal del esternón). En otros casos, la remodelación costal se utiliza con fines estéticos, a pedido de personas que desean cambiar la silueta de su tórax o reducir la circunferencia de la cintura.

El procedimiento implica la resección parcial o total de ciertos segmentos costales. Puede realizarse por vía abierta, con incisiones amplias, o mediante técnicas mínimamente invasivas, dependiendo del caso y del objetivo quirúrgico. En la cirugía reconstructiva, la remodelación costal contribuye a mejorar la función respiratoria y la apariencia física, mientras que en el ámbito estético, su fin principal es modificar la morfología corporal.

Los riesgos de la cirugía que se hizo Wendy

Wendy Guevara se sometió a
Wendy Guevara se sometió a dolorosa operación. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

Como toda cirugía, la remodelación costal conlleva riesgos, como infecciones, sangrado, dolor crónico o daño a estructuras cercanas.

La recuperación depende de la extensión de la intervención, pero suele requerir reposo y seguimiento médico. La indicación de este tipo de cirugía siempre debe estar basada en una evaluación individualizada y realizada por un equipo especializado.

