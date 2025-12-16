México

Arranca registro para la Beca ‘Gertudris Bocanegra’: así puedes acceder a este programa social que otorga mil 900 pesos bimestrales

La incorporación para recibir este apoyo económico se lleva a cabo a través del sitio web oficial

Este lunes 15 de diciembre
Este lunes 15 de diciembre arrancó el periodo de registro para la Beca 'Gertrudis Bocanegra'. Foto: X/@ARBedolla.

Este lunes 15 de diciembre arrancó el periodo de registro para aquellos interesados en formar parte de un nuevo programa social llamado Beca ‘Gertrudis Bocanegra’.

El programa social es del estado de Michoacán y es para estudiantes de nivel medio superior y superior de dicha entidad.

El objetivo del apoyo económico es que el monto otorgado sea destinado para transporte público, es decir, que las alumnas y alumnos puedan trasladarse de sus domicilios a sus casas y viceversa.

La finalidad es evitar la deserción escolar y que estudiantes de nivel bachillerato, preparatoria y universidades públicas del estado de Michoacán terminen su educación de nivel medio superior y superior.

La finalidad es evitar la
La finalidad es evitar la deserción escolar y que estudiantes de nivel bachillerato, preparatoria y universidades públicas del estado de Michoacán. Foto: Archivo/Infobae México.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, indicó que este lunes 15 de diciembre arranca el registro de este programa social local.

De igual manera, Gaby Molina Aguilar, titular de la Secretaría de Educación de dicha entidad de la República, también recordó a todos los interesados en pertenecer a la Beca ‘Gertudris Bocanegra’ que la incorporación arranca este lunes 15 de diciembre.

Lo mismo hizo Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, quien a través de sus redes sociales oficiales recordó que el registro comienza este lunes 15 de diciembre.

¿Cuánto dura el registro para la Beca ‘Gertrudis Bocanegra’?

Como se mencionó anteriormente, el registro para este programa social arrancó este lunes 15 de diciembre.

Los interesados, que serán estudiantes de nivel medio superior y superior del estado de Michoacán, tienen como fecha límite hasta el próximo domingo 21 de diciembre para inscribirse a la beca local y recibir un total de mil 900 pesos bimestrales.

Aquellas alumnas y alumnos que quieran integrarse a este programa social deberán ingresar al sitio web de gertrudisbocanegra.gob.mx y llevar a cabo los pasos solicitados para formar parte de esta ayuda económica.

El pago de este programa social corresponde al último bimestre de 2025, que abarca los meses de noviembre y diciembre. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Qué documentos y requisitos necesitas para registrarte a la Beca ‘Gertrudis Bocanegra’ y recibir un total de mil 900 pesos bimestrales?

Durante el registro, estos serán los datos, requisitos y documentos que debes tener a la mano para ingresar a la Beca ‘Gertrudis Bocanegra’ y recibir un total de mil 900 pesos bimestrales.

  • - CURP
  • - Número de celular
  • - Identificación oficial digitalizada
  • - Comprobante de domicilio digitalizado
  • - Correo electrónico
  • - Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela donde estudia el interesado.
Estos son los documentos y
Estos son los documentos y requisitos para ingresar a la Beca 'Gertrudis Bocanegra'. Foto: X/@GabyMolinaMX.

¿Quiénes pueden registrarse a la Beca ‘Gertrudis Bocanegra’ y recibir un total de mil 900 pesos bimestrales?

Como se mencionó anteriormente, el apoyo económico va destinado a todos los estudiantes de nivel medio superior y superior de escuelas públicas en Michoacán, que quieran formar parte de la Beca ‘Gertrudis Bocanegra’ y recibir un total de mil 900 pesos bimestrales.

La edad límite para acceder a este programa social es de 29 años al momento de hacer el trámite correspondiente vía internet.

Estas acciones forman parte de un trabajo en conjunto de autoridades federales y locales por el Plan Michoacán.

