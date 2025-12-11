México

Senado y Cámara de Diputados concluyen periodo de sesiones: estas son las principales reformas que se aprobaron en 2025

El Congreso de la Unión aprobó diversas reformas, que van desde la Ley de Amparo hasta la prohibición de los vapeadores

Guardar
El Congreso de la Unión
El Congreso de la Unión concluyó el primer periodo de sesiones del segundo año legislativo. | Senado / Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados y el Senado de la República concluyeron los trabajos correspondientes al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura, durante el cual se aprobaron reformas e iniciativas que impactaron en diversos aspectos del gobierno de México.

Al finalizar la última sesión del periodo, Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado de la República, afirmó que fue un “periodo intenso de trabajo compartido”, al considerar la Cámara Alta como un espacio plural donde se dialoga, delibera, se discute de manera fuerte, pero se trabaja con responsabilidad por el bienestar del pueblo de México.

Señaló que este año, el Senado vivió hechos históricos que van desde generar practicas para impulsar la inclusión de comunidades indígenas en el Poder Legislativo, hasta la toma de protesta a los primeros jueces del Poder Judicial y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación electos por voto popular.

De igual forma destacó las reformas y leyes aprobadas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, por lo que agradeció el trabajo de las y los senadores, así como a trabajadores en general de la Cámara Alta.

¿Qué reformas y leyes aprobó el Congreso de la Unión en 2025?

La Cámara de Diputados indicó que durante este primer periodo realizó 44 sesiones, con casi 200 horas de trabajo y dio trámite a mil 071 iniciativas, además de que recibió 34 minutas de la colegisladora, todas fueron turnadas a comisiones para su análisis.

También se presentaron 358 proposiciones con punto de acuerdo y se aprobaron 30 dictámenes que expresan la pluralidad y el diálogo que distinguen a esta Legislatura.

Mencionó que el Pleno aprobó 55 decretos, entre ellos siete nuevas leyes, dos reformas constitucionales, 46 reformas a leyes y ordenamientos vigentes.

También recibió a los titulares de distintas dependencias y órganos de la administración pública federal, quienes acudieron ante el Pleno a comparecer, así como a la Junta de Coordinación Política y a las comisiones correspondientes en el marco del Primer Informe de Gobierno.

Además de que ratificó al titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En el Senado de la República, la presidenta de la Mesa Directiva recordó que este Periodo de Sesiones arrancó con la toma de protesta de 877 juzgadoras y juzgadores del nuevo Poder Judicial de la Federación, incluida la totalidad de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Agregó que también realizó el nombramiento de Ernestina Godoy como la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Leyes y reformas aprobadas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado

  • Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2026: incluye la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y diversas reformas fiscales y hacendarias.
  • Ley contra la Extorsión.
  • Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales.
  • Reformas a la Ley de Amparo.
  • Reformas a la Ley General de Salud: prohibición de venta, comercialización y producción de vapeadores y cigarros electrónicos.
  • Reformas de medio ambiente, cambio climático y residuos.
  • Reformas para igualdad sustantiva.
  • Ley de Economía circular.
  • Reformas de movilidad y seguridad vial.

Temas Relacionados

Congreso de la UniónSenadoCámara de Diputadosreformasmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

¿Por qué México es uno de los destinos favoritos para los turistas chinos?

La llegada de visitantes provenientes de China muestra un crecimiento sostenido, impulsado por campañas de promoción cultural

¿Por qué México es uno

Marcos Cipac de Aquino: el pintor indígena al que se atribuye la imagen de la Virgen de Guadalupe

Diversos historiadores apuntan a que la figura de la Virgen de Guadalupe no es milagrosa, sino producto del talento artístico indígena

Marcos Cipac de Aquino: el

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 11 de diciembre

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en

Estas son las ciudades y zonas que tendrán mayor plusvalía inmobiliaria en México para el Mundial 2026

Las sedes mundialistas registrarán incrementos en zonas específicas debido a la presión turística, la demanda de vivienda temporal y la modernización de infraestructura

Estas son las ciudades y

Intercambio navideño se vuelve viral: regalan bolsa de aire de La Rosa de Guadalupe

Un paquete inesperado con el famoso “airecito” de la serie mexicana desató risas, memes y miles de reacciones en redes sociales

Intercambio navideño se vuelve viral:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a exdirector de Licencias

Procesan a exdirector de Licencias mercantiles en Uruapan por presunto desvío de más de 600 mil pesos

Cambian fecha de sentencia de “El Mayo” Zambada en EEUU tras petición de su abogado Frank Pérez

Capturan a cinco sicarios de Los Cabrera Sarabia tras detención de “El Limones” en Durango | Videos

Marcha y quema de un árbol de Navidad: la reacción al asesinato de Ángeles en Zitácuaro, Michoacán | Video

De la prisión a la calle: la influencia persistente de la Mafia Mexicana en la arquitectura del crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

“No quiero contaminarme”: productora de

“No quiero contaminarme”: productora de ‘LCDLF México’ explica por qué no ve La Granja VIP

“Benito escucha a México”: Julieta Venegas quiere cantar con Bad Bunny en alguno de sus ocho conciertos en CDMX

Un video, un corrido y una polémica frase: las claves de la presunta fuga de Marianne Gonzaga y su hija de México

La mexicana Karla Souza cumple 40 años y consolida su proyección en el cine y la televisión

Bad Bunny revela que planea cerrar el año en México y surgen rumores de un concierto final en Año Nuevo

DEPORTES

MLB regresa a CDMX, recorrido

MLB regresa a CDMX, recorrido por los equipos de grandes ligas que han jugado en México

Quién es Rebecca Da Silva, la mujer por la que Roberto Carlos apoya a México en el Mundial 2026

Fans de la WWE estallan la cancelación de Jeff Hardy en Monterrey y crecen sospechas de fraude

Javier ´El Chicharito´ Hernández se despide de la afición: “No hay que ser perfectos para ser buenos”

Landon Donovan revienta a la Selección Mexicana y asegura su fracaso en el Mundial 2026: “Están en un mal momento”