Quién es el alcalde de Tulum que prohibió llevar bebidas y comida a la playa

Playa de Tulum, México (Wikimedia Commons)

La reciente prohibición de alimentos y bebidas en playas de Tulum ha situado a Diego Castañón, presidente municipal de este destino turístico en Quintana Roo, en el centro de una controversia que involucra a residentes, turistas y empresarios.

Bajo el programa de Acceso libre a playas, la administración de Castañón ha promovido la gratuidad en el acceso, pero con restricciones que han generado un intenso debate sobre la verdadera libertad de disfrutar estos espacios públicos.

El programa fue presentado como una estrategia para atraer visitantes y mejorar la imagen de Tulum Quintana Roo. Sin embargo, establece que quienes deseen disfrutar de las playas deben hacerlo sin llevar consigo alimentos, bebidas, hieleras ni sombrillas, y solo pueden consumir productos adquiridos en los establecimientos participantes.

Estas condiciones han sido justificadas por el gobierno municipal como parte de un esfuerzo para ordenar el uso de las playas y fomentar el consumo en negocios locales, aunque la medida ha sido percibida por muchos como una contradicción al concepto de “acceso libre”.

Quién es Diego Castañón, presidente municipal de Tulum

En este contexto, la figura de Diego Castañón Trejo ha cobrado relevancia.

(FB/diegocastanontrejo)

El exfutbolista mexicano perteneció a los Jaguares de Chiapas, aunque no llegó a debutar en la primera división.

Su carrera política, en cambio, ha sido más extensa: cuenta con más de una década de experiencia en cargos públicos dentro del municipio de Tulum.

Antes de asumir la presidencia municipal en marzo de 2023 bajo el partido Morena, se desempeñó como tesorero del ayuntamiento, director de Promoción Turística, presidente del Comité Ejecutivo Municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Quintana Roo, director de Relaciones Públicas y asesor de la Secretaría General del municipio de Solidaridad.

Está casado con Paulina Quiroga, presidenta del DIF de Tulum, y es padre de dos hijas. Su formación académica incluye una licenciatura en Administración.

Castañón se ha definido como un defensor del deporte y el bienestar social, valores que ha intentado trasladar a su administración municipal.

La controversia por el acceso a las playas no es el único desafío que enfrenta el alcalde. Recientemente, se ha denunciado que personal del Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM) bloqueó el acceso gratuito a la playa del Jaguar, a pesar de acuerdos previos para permitir el paso a los vecinos de la zona.

El alcalde ha manifestado su descontento ante este incumplimiento, reiterando su compromiso con el libre acceso y el bienestar de los habitantes de Tulum.