Cómo preparar donas de mango sin harina con esta receta fácil y rápida

Sorprende a tu paladar con este fresco y tropical postre que incorpora lo mejor de los sabores caribeños

Por Miriam Estrella

Dónuts de mango un delicioso
Dónuts de mango un delicioso y tropical postre.

Con el tiempo puede parecer que se agotan las ideas para cocinar postres, y esto da la sensación de quedarse sin opciones. Sin embargo no es así, la repostería está en constante evolución; cada vez surgen nuevas ideas, recetas, combinaciones y sabores que permiten crear una amplia variedad de dulces, desde los más saludables hasta aquellos que de forma ocasional, se pueden disfrutar como un gusto especial.

Este postre seguramente te parecerá una de las mejores opciones: dónuts de mango como una propuesta tropical y deliciosa.

El mango es una de las frutas tropicales más refrescantes y no hay nada mejor que mezclar este jugoso fruto con coco y huevos para cocinar un postre diferente y con un sabor muy peculiar. Es muy fácil de preparar y una de sus mejores características es que no se requiere harina, sino solo cuatro ingredientes que se pueden conseguir de manera muy accesible, convirtiéndolo en una propuesta práctica, sabrosa y perfecta para sorprender con algo distinto.

La receta que por su sencilla y rápida preparación se ha viralizado en las redes sociales, y dentro de todos los comentarios y videos existen variaciones que la modifican con más o menos ingredientes, pero al final haciendo que sea apta para todos los gustos y pueda saciar ese rico antojo.

Receta de donas de mango

Una receta fácil y rápida
Una receta fácil y rápida con pocos ingredientes.

Esta es una receta que puedes encontrar disponible en la plataforma de Instagram dentro del perfil de petit_fit de Cristina Fernández Petite.

Ingredientes

  • 180 g de mango sin piel.
  • 100 g de coco rallado.
  • 2 huevos.
  • 6 g de polvo para hornear.

Preparación

  • Precalentamos el horno a 180ºC con calor arriba y abajo
  • Trituramos el mango sin piel hasta hacerlo puré
  • En un bol mezclamos todos los ingredientes de los dónuts hasta obtener una mezcla homogénea
  • Engrasamos nuestro molde de dónuts y repartimos la mezcla dejando 1 cm sin rellenar
  • Horneamos a 180ºC durante 12 minutos
  • Sacamos los dónuts y desmoldamos cuando se enfríen

¿Cuáles son los beneficios del mango para la salud?

El mango es una fuente
El mango es una fuente importante de vitaminas y minerales.

Una de las frutas favoritas de la gente por su dulce sabor, consistencia y forma. El mango es un fruta tropical de color amarillo en su etapa madura y su forma puede ser variable, además de tener un hueso en su interior.

De acuerdo con El Poder del Consumidor estos son los beneficios del mango “el mango representa una fuente importante de vitaminas, minerales, azúcares naturales, agua y fibra. Las principales vitaminas que contiene son vitamina A, específicamente betacarotenos, y vitamina C. Estas vitaminas actúan en conjunto con otras sustancias y le dan al mango importantes propiedades antioxidantes, protegiendo así las células frente al envejecimiento y diferentes enfermedades”.

Existen diversos tipos de mango y según menciona la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) estos son: Mango Ataulfo, es pequeño, ovalado y con pulpa dulce, el mango Kent tiene sabor dulce, bajo en fibra y jugosidad, el tipo Keitt que es entre dulce y ácido con una pulpa firme sin fibra.

El mango Tommy se distingue por su color rojo intenso y cuando madura se caracteriza por ser verde con pigmentos rojos, el mango Hadden tiene cascara color verde y amarillo con puntos blancos y uno de los mas conocidos es el mango Manila que tiene un sabor y textura suave sin fibra y se utiliza en repostería por su fibra.

Por lo que esta propuesta de postre es ideal si buscas algo fresco, natural y a la vez tropical.

