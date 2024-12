Luis Enrique Guzmán está desconsolado tras la muerte de Silvia Pinal; revelan que recibió las cenizas en su casa: “No puede ni hablar”

(IG: @luisenriquegp)

Luis Enrique Guzmán, hijo menor de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, desató controversia en redes sociales por no asistir al homenaje de cuerpo presente que se realizó en el Palacio de Bellas Artes el pasado 30 de noviembre en honor a su madre. Y es que sus hermanas, Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán, sí se presentaron, incluso acudió su famosa sobrina, Michelle Salas.

No solo fue duramente criticado, también se desencadenaron rumores sobre presunto abuso de bebidas alcohólicas derivado de su duelo. Debido a la gravedad de las especulaciones, Iván Cochegrus (un productor y amigo cercano de la familia) desmintió las especulaciones.

“No se presentó porque él no haya querido ni por todas las barbaridades que se están diciendo; es un muchacho muy inteligente, es un muchacho que realmente sabe cómo llevar este dolor y públicamente él no quiere hacerlo por el momento, hay que respetar su sentir (...) sentía que sus hermanas son públicas, que el homenaje de Bellas Artes era un evento más artístico, más de homenaje cultural y creyó prudente vivir su dolor en casa”, declaró para Venga la Alegría.

Homenaje póstumo de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes. (REUTERS/Henry Romero)

Luis Enrique Guzmán recibió las cenizas de su mamá Silvia Pinal

Cochegrus concedió una entrevista para Ventaneando, donde reiteró que Luis Enrique Guzmán no asistió al evento público en honor a su madre porque no consideró que no era lo correcto, ya que no es una figura público, pues no forma parte del medio artístico nacional.

Incluso, el productor reveló que fue Luis Enrique quien recibió las cenizas de la estrellas mexicana la lujosa mansión que dejó en el Ajusco.

“Si lo impactó porque tomó incluso la prótesis de la señora que nos entregaron, la abrazó, vio a su mamá, soltó lagrimas y se retiro. No puede sostener ni la plática, está muy dolido.”

Cabe recordar que la actriz tenía una prótesis te titanio en la cadera.

(Captura de YT: Las Estrellas)

¿Dónde descansarán las cenizas de Silvia Pinal?

Los restos mortales de la última gran diva del cine de oro mexicano fueron colocados en una urna y trasladada a la majestuosa casa (ubicada en la colonia Jardines del Pedregal de la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México) donde vivió durante más de seis décadas.

“Las cenizas se encuentran en la gruta que está en la casa de doña Silvia, es un lugar donde está la Palma de Oro (premio que recibió en 1961 por su protagónico en la película Viridiana de Luis Buñuel), que es abajo justo de su recámara; hicieron un nicho con las flores que le gustaban”, informó un corresponsal del programa ‘Hoy’.

Hasta el momento, se desconoce si esa será la última morada de la estrella mexicana o será depositada en la cripta que la familia tiene en el Panteón Jardín. Según Efigenia Ramos, en ese lugar descansan Viridiana Alatriste y Gustavo Alatriste.