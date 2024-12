Muere Amelia Galván, madre de Guillermo del Bosque, a los 91 años; productor dedica emotivo mensaje

Personajes del medio del espectáculo y usuarios de redes sociales también lamentaron la pérdida de Guillermo del Bosque.

La tarde de este domingo, el exproductor de Televisa Guillermo del Bosque anunció el deceso de su madre, Amelia Galván, quien falleció a los 91 años. Esta notificación se dio a través de su cuenta de Instagram, en la que compartió un texto y una fotografía a modo de despedida.

Este emotivo mensaje refleja un gran pesar, pero es también una muestra del amor que el productor profesa por su madre. Aunque él no precisó las causas de muerte, se tiene información que revela que durante los últimos meses viajó al extranjero para atender diversos padecimientos de Galván.

Lamentan su pérdida

Del Bosque afronta esta pérdida días antes del cumpleaños de su madre, quien estaba por cumplir 92 años el próximo 20 de diciembre. A la noticia respondieron figuras del espectáculo, como Marcus Ornelas, Silvia Olmedo, Paty Manterola, Jorge Salinas, Beto Cuevas, Benny Ibarra y Chantal Andére -entre otros-, quienes lamentaron la pérdida, enviaron sus condolencias y le desearon fuerza para afrontar el duelo. También internautas y seguidores de su trabajo mostraron su solidaridad a través de mensajes de aliento.

Publicación desgarradora

Del Bosque publicó en Instagram un mensaje emotivo y, a la vez, desgarrador, en el que describe su profundo dolor por la partida de su madre:

“Y cuando pensé que había vivido todo el dolor, estaba equivocado, había uno más grande que no sabía existía, bese tus manos y tu frente, acaricie tú mirada, quería darte más vida, te abracé y sentí que te me ibas y que ya no te podía detener, ni dando a cambio...todo lo que tenía. Te amamos, ve con Dios, mi amor”, se lee en la publicación que alcanzó las casi 3 mil 500 reacciones.

La emotiva publicación del productor de televisión alcanzó 3 mil 500 reacciones durante las últimas horas. Crédito: @memodelbosquetv.

En la misma red social, ‘Memo’ también publicó una historia en la que destaca la fortaleza de su madre, así como su cualidad en ese rol familiar.

“Mamita querida, ve con Dios, ya nos encontraremos de nuevo, fuiste una gran mujer y una madre maravillosa. Te amamos y siempre estarás en nuestros corazones”, escribió.

Vica Andrade también lamenta su muerte

La expresentadora de televisión, Vica Andrade, esposa de Del Bosque, también dedicó una publicación a Amelia Galván, a través de sus redes sociales. En su despedida, Andrade expresó:

La expresentadora de televisión -y esposa de Del Bosque- también expresó su tristeza a través de Instagram.

“Doña Amelia está en la presencia de Dios. El día de hoy te despedimos toda la familia Del Bosque Arguedas sintiendo mucho tu partida, con la paz de Dios en nuestro corazón, sabiendo que estás en los brazos del Señor”, publicó en una historia de la misma red social.