Qué es el “Tech Shame” y cómo afecta a la Generación Z a pesar de sus conocimientos sobre tecnología

Diferentes estudios revelan que la generación sufre Tech Shame más que otras personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Generación Z creció a la par de la tecnología y esto le permitió dominar de mejor manera todo lo relacionado con lo digital pero esto igual fue la raíz de algunos problemas.

De acuerdo con Xataka, un medio de comunicación online especializado en tecnología, ciencia y el mundo digital, el cambio laboral generado por los jóvenes ha resultado beneficioso en ciertos aspectos aunque en otros es evidente que “carecen de preparación”.

Al asumir o dar por hecho que la Generación Z conocía algunos procedimientos por el simple hecho de nacer en esta época, se crearon expectativas que pronto se desmoronaron y se considera que el hecho de que su formación concluyera de forma remota y su carrera laboral iniciara con las mismas condiciones pudo tener mucha influencia.

Qué significa Tech Shame

Al crecer en un entorno tecnológico, las expectativas injustas hacia los jóvenes hacen que sientan más presión por saber algo que no necesariamente deben conocer.

Con esta falta de aprendizaje tecnológico se ha revelado un nuevo fenómeno conocido como Tech Shame o vergüenza tecnológica y lo padecen los jóvenes al no saber cómo utilizar dispositivos elementales en una oficina.

De acuerdo con un estudio realizado por LaSalle Network, una firma de dotación de personal, reclutamiento y cultura, “el 48% de los jóvenes graduados en 2022 no se sienten tecnológicamente preparados en sus empleos” y esto se debe a que desconocen el uso de herramientas como la impresora o los escáneres.

Según los resultados obtenidos por el informe “Hybrid Work: Are We There Yet?” (Trabajo híbrido: aún estamos en él) de HP, de 10 mil empleados de oficina de todo el mundo, el 20% de los jóvenes se sentía juzgado por no saber usar los dispositivos electrónicos de la oficina, mientras que la proporción de otras generaciones era de sólo el 4 por ciento.

Debbie Irish, jefa de recursos humanos en el Reino Unido e Irlanda de HP señaló que el resultado les sorprendió, pues no esperaban “descubrir que los trabajadores jóvenes estaban sintiendo más vergüenza tecnológica que personas de mayor edad”.

Aunque el hecho de desconocer el funcionamiento de determinados dispositivos ha afectado en mayor o menor medida a todas las generaciones que conviven en la actualidad en el mercado laboral, al parecer esta falta de conocimiento es casi un pecado imperdonable en la generación Z.

Posibles motivos del Tech Shame

Luego de adaptarse al trabajo remoto, la generación Z sufrió algunos conflictos para ajustarse a la vida laboral.

De acuerdo con Xataka, existen diferentes razones por las que la generación Z siente más vergüenza de desconocer cosas que supuestamente debería entender a la perfección y una de ellas es la creación de expectativas injustas.

Los jóvenes experimentan una presión constante al escuchar que nacieron y crecieron inmersos en la tecnología y no se considera el hecho de que su experiencia está limitada a las tecnologías con las que crecieron y se desarrollaron, por lo que no es de extrañar su desconocimiento.

En el periodo en el que nació y creció esta generación las impresoras, fotocopiadoras y escáneres ya eran máquinas que se consideraban obsoletas, por lo que no debería existir este prejuicio.

Además señala que anteriormente las impresoras eran una herramienta presente en los hogares pero con el paso del tiempo, dejó de ser algo común.

De acuerdo con información de ventas de HP publicada por The Register, un sitio web británico de noticias de tecnología y opinión, durante la pandemia los ingresos en hardware de impresión de consumo crecieron un 21%, es decir que “llegaron hasta los 77 millones de dólares”, lo que significa que las personas que se vieron obligadas a trabajar de forma remota, necesitaban una impresora que previamente no requerían en casa.

Según la nota “Los escáneres son complicados: por qué la generación Z se enfrenta a la vergüenza tecnológica en el lugar de trabajo” de The Guardian, los jóvenes crecieron con las redes sociales caracterizadas por un uso muy sencillo, por lo que “esperan que toda la tecnología sea sencilla”.