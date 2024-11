Insuperable: así se vivió el tercer y último día de Corona Capital 2024 | FOTOS

Así se vivió el tercer día de Corona Capital 2024. (Rubi Martinez | Infobae México)

Después de tres intensos días, Corona Capital 2024 ha llegado a su fin demostrando por qué es uno de los festivales de música más importantes de México y América Latina. Con las presentaciones de Paul McCartney, Jack White, Empire of the Sun, Iggy Pop y otros más, las y los amantes de la música se despidieron de un fin de semana lleno de increíbles experiencias.

Entre otras cosas, el tercer y último día del festival contó con la participación de talentosas mujeres detrás del micrófono. Tal fue el caso de Night Tapes, un trío londinense encabezado por Liris Vesik que se encargó de iniciar la fiesta en el escenario Viva Tent.

Con canciones de dreampop y el talento de Sam Richards y Max Doohan, Night Tapes fue el comienzo ideal para gran parte de los asistentes que se refugiaron del intenso sol, disfrutaron de un show enérgico y recargaron un poco de energías para continuar el día.

Mientras tanto, en el escenario Corona Cero, las y los melómanos disfrutaban de la presentación de Hurray For The Riff Raff.

La banda originaria por Alynda Segarra en Nuevo Orleans, Estados Unidos, ofreció un show más ameno pero igual de sorpresivo.

Lo mismo sucedió en el escenario Vans, donde, pese al intenso clima, las y los fans de Mannequin Pussy no dudaron en armar un circle pit y disfrutar los 30 minutos de presentación encabezados por Marisa Dabice, Athanasios Paul, Kaleen Reading, Colins Regisford.

“Ésta es la primera vez que estamos en México y agradecemos su apoyo”, declaró Marisa entre gritos y aplausos.

El día continuó con el show de Jessica Smyth, mejor conocida como Biig Piig, en el Viva Tent.

La cantante rapera originaria de Irlanda incluso tuvo cambios de vestuario, demostrando su versatilidad y compromiso por ofrecer a las y los mexicanos un show de calidad.

Del soul de Leon Bridges al rock de Nothing But Thieves

Dos de las presentaciones que más acapararon la atención este 17 de noviembre fue la de Leon Bridges y la banda inglesa Nothing But Thieves.

Vestido con un sobrero tipo vaquero y un conjunto de mezclilla ajustado, el cantante y compositor Leon Bridges se apoderó del escenario pocos minutos antes de las 17:00 horas, cuando el sol comenzaba a esconderse.

El show de Bridges, originario de Atlanta, fue uno de los más esperados de la noche sin duda alguna.

*Bridges comenzó su primera gira nacional en enero de 2015, tocando en shows en Texas. Su álbum debut fue lanzado en el verano de dicho año.

Por su parte, Nothing But Thieves se apoderó del escenario principal, Corona, poco después. Entre porras y gritos de emoción, Conor Mason recibió a sus fans con una sonrisa grande en su rostro.

“¿Quién está listo para ver a Paul McCartney?”, preguntó entusiasmado a unos cuantos minutos de iniciar su show, provocando más euforia en las y los presentes que por 50 minutos más continuaron disfrutando del rock alternativo y garage rock característico de Nothing But Thieves.

A la presentación de la banda inglesa continuó la de Iggy Pop, Porter Robinson y Tuxedo.

En el escenario Corona Cero, miles de fans se reunieron para dar la bienvenida al DJ y productor Robinson, a nueve años de su primera presentación en el Corona Capital y en su cuarta ocasión visitando tierras mexicanas. Sin embargo, unos cuantos se llevaron una gran sorpresa al percatarse que se trataba de un show completamente distinto al que imaginaban.

“Estoy un poco confundido, ¿Porter Robinson no era un DJ?”, bromeó el originario de Atlanta, Georgia.

Paul McCartney y el cierre perfecto para Corona Capital 2024

A las 23:30 horas de la noche, el escenario Corona estalló en gritos y aplausos. El legendario Paul McCartney salía al escenario con un traje negro y una camisa azul oscuro de mezclilla para despedir su gira por México y ofrecer uno de los mejores cierres que ha vivido Corona Capital.

Por hora y media, los amantes de The Beatles y seguidores de la trayectoria musical de McCartney disfrutaron canciones como A Hard Day’s Night, Letting Go, Let ‘Em It, My Valentine y, por supuesto, los clásicos Let It Be y Hey Jude.

Pero, por si eso no fuera suficiente, las y los asistentes del Corona Capital 2024 vivieron uno de los momentos más icónicos del día. St. Vincent y Jack White acompañaron en los últimos minutos de su presentación a McCartney para interpretar Get Back y The End, respectivamente.

“Gracias México, nunca cambien, hasta la próxima”, concluyó McCartney, dejando una alta y gran expectativa para lo que Corona Capital nos preparará en 2025.

