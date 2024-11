Kunno cree en la versión de Ángela Aguilar: tiktoker revela cómo la esposa de Nodal enfrenta el odio en redes |VIDEO

Kunno cree en la versión a Ángela Aguilar: tiktoker revela cómo la esposa de Nodal enfrenta el odio en redes (Fotos: Marco Ruiz/ Infobae México)

De la mano tal y como ocurrió días atrás cuando recibió el nombramiento a ‘Mujer del Año’, Kunno y Ángela Aguilar aparecieron en la alfombra naranja de los Kids’ Choice Awards México 2024, ceremonia infantil de Nickelodeon donde la hija de Pepe Aguilar y ahora esposa de Christian Nodal debutó como conductora, trabajo que quedaría opacado por los abucheos del público y el recuerdo de Cazzu en su polémica historia personal.

Infobae México charló con el influencer tras reaparecer a lado de la cantante de Abrázame en la alfombra naranja de los reconocidos premios infantiles y habló sobre cómo es que la joven lidia con el fuerte odio que recibe a diario desde hace más de un año en redes sociales, previo a que se conociera su relación con el papá de Inti y de forma posterior a que la rapera argentina hablar sobre cómo se entero que su entonces pareja estaba saliendo con el padre de su hija.

“Siempre ha estado para mí cuando yo recibía hate. Yo a mis 21 años recibí una de las olas de hate más grandes, ella a su edad está pasando por esa situación. Por eso quiero estar aquí, sosteniéndola de la mano como ella me sostuvo, abrazándola y riéndonos”, inició Kunno luego de que Ángela Aguilar solo saliera a tomarse fotos y de nueva cuenta no quisiera platicar con la prensa mexicana.

Infobae México charló con Kunno

Kunno ayuda a Ángela Aguilar a olvidarse de las fuertes criticas que recibe en redes tras casarse con Christian Nodal y la historia con Cazzu

Durante la misma charla con el polémico influencer, el famoso aseguró que trata de ayudar a Ángela Aguilar a olvidarse de las fuertes criticas que recibe en redes sociales tras casarse con Christian Nodal y la historia con Cazzu.

“Creo que las acciones valen más que las palabras. Solamente abrazándola, tomándonos un café, riéndonos, haciéndole cosquillas”, agregó.

“Afortunadamente y gracias a mi terapeuta y Dios, tras recibir hate dos años seguidos mi mente está protegida. Si lo leo y escucho, sufro o siento incomodidad, pero siempre lo hablo con mi terapeuta, nada como priorizar la salud mental”, expresó Kunno en charla con Infobae México.

Infobae México charló con Kunno

La intérprete no concedió ninguna entrevista, solo se acercó a un grupo de fanáticos que le pidieron autógrafos y se tomó fotos con ellos. Finalmente, entró al Auditorio Nacional, lugar donde se llevará a cabo la ceremonia de premiación, no sin antes mencionar: “Gracias prensa”.

En medio de su público apoyo a Ángela Aguilar, viralizan fotos de Kunno con Belinda y Cazzu

Kunno, un conocido tiktoker, ha sido objeto de críticas tras aparecer en eventos junto a Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, y ser relacionado con las parejas de Christian Nodal. Las imágenes de Kunno con Belinda y Cazzu, actuales y ex parejas de Nodal, han resurgido en redes sociales, generando comentarios negativos hacia el influencer.

Kunno y Ángela Aguilar fueron vistos juntos en la alfombra de los premios Women of the Year 2024 de la revista Glamour México y en los Kids’ Choice Awards México. En ambas ocasiones, Kunno no solo elogió a la cantante de música regional mexicana, sino que también la defendió de las acusaciones de ser una “baja maridos”. Esta defensa ha intensificado las críticas hacia él, ya que muchos usuarios de redes sociales lo han apodado como “patiño y tapadera” de Nodal.

El polémico tiktoker se ha convertido en blanco de críticas tras posar con la hija de Pepe Aguilar en su premio a ‘Mujer del Año’ y en la alfombra de los Kids’ Choice Awards (Fotos: Instagram/@papkunno/ Infobae México/ Marco Ruiz)

El tiktoker ha sido señalado por su cercanía con las parejas de Nodal, lo que ha llevado a los internautas a viralizar fotos y videos antiguos donde aparece con Belinda y Cazzu. Estos materiales han sido utilizados para cuestionar su papel en el entorno del cantante, sugiriendo que Kunno busca protagonismo al asociarse con las mujeres vinculadas a Nodal.