¿Por su esposa? Itatí Cantoral reveló que Pedro Fernández no le hablaba durante “Hasta que el dinero nos separe”

Televisa retransmite actualmente la telenovela 'Hasta que el dinero nos separe', de 2009 (Televisa)

Pedro Fernández e Itatí Cantoral protagonizaron la exitosa telenovela mexicana Hasta que el dinero nos separe, producida por Emilio Larrosa para Televisa en 2009.

La serie, que se emitió por el Canal de las Estrellas desde el 29 de junio de 2009 hasta el 16 de mayo de 2010, ha vuelto a ser retransmitida por Las estrellas, posicionándose entre los contenidos más vistos de la televisión nacional, según una entrevista concedida por Itatí Cantoral a La Mejor FM.

“La están pasando ahorita en Televisa, cómo me divierto, y el Pedrito Fernández que fue actor desde niño, qué buen actor, Pedrito”, dijo al respecto Itatí Cantoral.

La telenovela también contó con las actuaciones de Carnos Bonavides, Diana Golden y Frances Ondiviela (Televisa)

La actriz reveló que durante la grabación de la telenovela, a pesar de la química en pantalla, no mantuvo comunicación con Fernández fuera de las escenas.

Según la actual protagonista de la obra de teatro Cabaret, la falta de interacción se debió a que la esposa de Fernández no permitía que él hablara con ella. Sin embargo, al finalizar la producción, ambos actores comenzaron a comunicarse, lo que Cantoral atribuye a un intento de evitar rumores.

“Él no me hablaba, no me dirigía la palabra, y parece que estaba enamorado de mí, pero no. No sé si lo tenía prohibido por la esposa, que en paz descanse, no es cierto, le mando un beso, la quiero mucho, me cae muy bien (...) no tengo la menor idea pero no nos hablábamos”, recalcó la famosa.

Finalizó comentando: “terminando la novela sí nos hablamos pero él llegaba muy profesional, yo creo que para que no hubiera rumores”.

La telenovela fue una de las más exitosas producciones de Emilio Larrosa en los 2000 (Televisa)

El éxito de Hasta que el dinero nos separe permitió a sus protagonistas consolidarse como figuras principales en el mundo de las telenovelas. La serie contó además con las actuaciones antagónicas de Luz Elena González, Víctor Noriega, Harry Geithner y Lalo ‘El Mimo’.

Por otro lado, en 2014, Pedro Fernández enfrentó un veto por parte de Televisa tras abandonar la telenovela Hasta el fin del mundo, en la que compartía protagonismo con Marjorie de Sousa.

A pesar del éxito de la producción, Fernández presentó su renuncia tres meses después del inicio de las grabaciones, siendo reemplazado por David Zepeda.

'Hasta que el dinero nos separe' está siendo retransmitida actualmente. | Crédito: TikTok, La Mejor FM

En aquel momento, surgieron rumores de que la decisión del actor estuvo influenciada por la incomodidad y celos de su esposa e hijas debido a las escenas románticas con De Sousa. Sin embargo, ni la producción ni los actores ofrecieron explicaciones detalladas sobre su salida.

La actriz venezolana Marjorie de Sousa, años después, confesó a la prensa que nunca conoció la verdadera razón detrás de la partida de Fernández.

Este episodio marcó un punto de inflexión en la carrera del actor, quien había sido una figura constante en las producciones de Televisa desde que era un niño.