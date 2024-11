Gobierno de Sinaloa recomienda evitar los narcocorridos en la Feria Ganadera de Culiacán

ARCHIVO - El cantante mexicano Natanael Cano durante su presentación en el primer día del festival Arre en la Ciudad de México. (Foto AP/Fernando Llano)

“No están prohibidos”, pero el Gobierno de Sinaloa recomienda evitar la interpretación de corridos tumbados durante la Expo Feria Ganadera 2024 en el Palenque de Culiacán, así lo informó Leoncio Pedro García Alatorre, subsecretario de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social (SSPE).

La “recomendación” fue lanzada durante la conferencia de prensa encabezada por Feliciano Castro Meléndez, secretario General de Gobierno, y García Alatorre agregó que por “sentido común”, los artistas deberían preferir tocar otras canciones.

“Lo conveniente es que no se cante este tipo de canciones y corridos. Por sentido común, ellos tratarían de evitarlos porque todos los artistas tienen canciones que interpretar en ese sentido y será decisión de ellos no cantarlas”, agregó el subsecretario de del SSPE.

El funcionario aseguró que no está en manos de las autoridades el que no se canten los narcocorridos y señaló que aún no mantienen esa plática con los artistas que se presentarán a la edición 2024 de la Feria Ganadera de Culiacán (a celebrarse entre el 14 de noviembre y el 1 de diciembre) para manifestarles su “recomendación”; sin embargo, destacó que la idea es que no se presente ningún tipo de apología del delito.

“Hay muchas canciones que pueden cantar; no les puedo asegurar que tomen la recomendación, pero sí se les hará”.

Cartelera de la Expo Ganadera de Culiacán

¿Qué artistas participarán en la Feria Ganadera de Culiacán?

El Gobierno de Sinaloa ya anunció un operativo especial de seguridad dentro y fuera del Teatro del Pueblo, donde se presentarán 30 artistas de la talla de Christian Nodal, Julión Álvarez, Natanael Cano, Luis R. Conriquez y Los Tucanes de Tijuana.

Conviene recordar que en Sinaloa no existe una ley que prohíba la interpretación de narcocorridos o corridos tumbados -el único estado que legisló para prohibirlos es Chihuahua-, y que algunos de los artistas invitados como Luis R. Conriquez tiene temas como “Bien pilas”, en el que se menciona al Piyi, el exjefe de seguridad de Los Chapitos recién capturado.

En tanto, a punto de cumplirse dos meses desde el estallido de la guerra entre Los Chapitos y El Mayito Flaco, las autoridades de Sinaloa y federales no han logrado frenar la ola de violencia que disparó los homicidios dolosos en la entidad a 310 víctimas, según el reporte diario de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

En medio de los enfrentamientos se ha solicitado al gobierno cancelar los eventos públicos hasta que haya garantías de seguridad, una petición desestimada por el gobernador Rubén Rocha Moya que incluso calificó como “imprudente” al gobierno de Mazatlán por pedir a la población que no saliera al desatarse una balacera en la región.