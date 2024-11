Médicos y médicas del Bienestar: éste es el sueldo mensual que ofrece el Gobierno de México

Lanzan convocatoria para ser parte del programa Médicos y Médicas del Bienestar Crédito: Cuartoscuro

La mañana de este martes 5 de noviembre, el Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentó lo relacionado a fortalecer el sector salud a lo largo de su sexenio, por lo que todo el gabinete involucrado en este rubro se dio cita en Palacio Nacional para además presentar el programa Médicos y Médicas del Bienestar, el cual busca a profesionales de la salud a los que se les ofrecerá este atractivo sueldo.

Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, Zoé Robledo, quien funge com director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), explicó que este nuevo programa tiene como objetivo fortalecer al sector salud, pero en especial, no dejar sin atención a quienes no cuentan con derechohabiencia, en especial aquellos que se encuentren en zonas alejadas y/o vulnerables.

Por su parte, Alejandro Svarch, quien es director del IMSS-Bienestar, se dio a la tarea de presentar los detalles de este nuevo programa, haciendo énfasis en el personal de salud que será contratado con este fin y a los cuales el Gobierno de México les ofrece un sueldo que va de los 39 a los 43 mil pesos mensuales, más otras prestaciones.

“Lograremos consolidar la red de servicios públicos más grandes del mundo. Reforzamos el compromiso de garantizar que ninguna persona de nuestro país se quede sin acceso a servicios públicos de forma oportuna y por supuesto, de forma digna”, remarcó el funcionario.

Ante la prensa que se da cita en Palacio Nacional, el director de IMSS-Bienestar adelantó que el actual gobierno tiene la meta de abarcar 282 hospitales de zonas remotas, al tiempo de poder ofrecer atención médica en clínicas del sector público y comunidades alejadas, para lo que será necesario contratar a más personal para quienes se ofrecen los siguientes incentivos.

Esto será lo que cobren los Médicos y Médicas del Bienestar

Salario mensual entre 39 a 43 mil pesos mexicanos

Bono mensual por 16 mil pesos

Apoyo de hospedaje, alimentos y transporte

Opción a cursar una maestría sin costo en alguna institución de salud pública

Aquellos que sean contratados para Médicos y Médicas del Bienestar, serán enviados a alguno de los 282 hospitales que se han detectado en el país y podrán desempeñarse en los turnos: matutino, vespertino o nocturno. Cabe destacar que quienes cuenten con dos años de antigüedad en el IMSS-Bienestar, también podrán ser considerados.

“Será un grupo de trabajo colectivo-colaborativo con un enfoque de derechos humanos, de alta justicia social y de altos estándares de calidad médica (...) se reclutarán equipos multidisciplinarios para responder a las necesidades de atención de la población, garantizando atención resolutiva y oportuna, principalmente en zonas de alta demanda y difícil acceso”, explicó Svarch Pérez, quien dirige el IMSS Bienestar.

¿Cómo ser parte del programa Médicas y Médicos del Bienestar?

Los interesados en ser parte de este nuevo programa deberán acceder a la plataforma medicasymedicosdelbienestar.imssbienestar.gob.mx y ubicar la parte con la frase “Aplica aquí”. Si ya se cuenta con un registro previo, bastará con teclear el nombre y contraseña; de lo contrario, se deberá acceder al apartado ‘Nuevo registro’ donde se pedirán estos datos:

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Nombre completo Fecha de nacimiento

Correo electrónico

Lanzan convocatoria para ser parte del programa Médicos y Médicas del Bienestar

Poco a poco, el sistema irá pidiendo al médico o médica interesado ingresar datos y documentos que permitan validar su experiencia como profesional de la salud para con ello, ser considerados para esta y más convocatorias emitidas por el Gobierno de México.