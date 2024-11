“No le informé puntualmente”; Nodal confirma que Cazzu no sabía de su relación con Ángela Aguilar

(Jovani Pérez/Infobae)

Después de que Cazzu desmintiera las declaraciones donde Ángela Aguilar aseguró que ‘nadie había salido con el corazón roto’ después de que iniciara su romance con Christian Nodal y diera a entender que la argentina estaba enterada de todo desde antes, el cantante de Botella tras botella hizo un polémico en vivo donde habló al respecto.

¿Qué dijo Cazzu?

En entrevista para el programa PLP de Luzu TV, la Nena Trampa ahondó que al igual que muchas personas se enteró que su ex estaba con Ángela Aguilar debido a los medios.

“Existió la pregunta sobre si hay alguien más, yo hice la pregunta y la respuesta fue no. Me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo”, declaró y agregó respecto a la entrevista de ABC News que dio Ángela señalando que su relación con Nodal tenía varios meses antes del anuncio: “Quien sabe si yo estaba embarazada, si acababa de parir, la historia que yo conocía hace muchos días se convirtió en una peor”.

(Jovani Pérez/Infobae)

Nodal confirma versión de Cazzu

Aunque en la transmisión en vivo, Christian Nodal quiso dar a entender que Cazzu sí estaba enterada de su relación, en otra parte del video se le escucha contradecirse y confesar que nunca le dijo a su ex con qué persona iba a iniciar un noviazgo.

“Yo le informé a ella, no puntualmente de: ‘estoy con Ángela’, ni mucho menos. Ya habíamos terminado y todo y le dije: ‘Hay que sacar un comunicado porque voy a salir con alguien y es bastante público, entonces no quiero que se enreden las cosas’, así fue como surgió todo”, comentó y agregó:

“Empiezo a salir con Ángela, sale el comunicado y al día sale una foto (con Ángela), yo decidí que quería empezar una relación con Ángela, no nos separamos hasta la fecha, fue como: ‘Nos vamos a enfrentar a esta situación, no a la privada, sino a la pública donde todo el mundo hace sus conclusiones, sus teorías, hay gente que se las cree, pero lo interno quedo sorprendido”.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

El cantante aseveró que él no había mantenido comunicación con Ángela durante el tiempo en que mantenía un romance con Cazzu.

“Decidí estar con alguien más y ya está, para empezar mi esposa no fue mi amante, no hubo conversación, la única vez que hablamos fue para invitarla al Foro Sol que había sido hace mucho tiempo, está de más decir muchas cosas”, dijo.

También añadió que Cazzu autorizó el comunicado que fue publicado en redes sociales referente a la ruptura con ella, pero que no accedió a colocar algo sobre infidelidad, pues ella no estaba segura de que esto no hubiera pasado.

“Tengo mensajes de Julieta donde dice: ‘Okay, puedes decir eso’, yo nunca he organizado gira de medios para hablar de una pareja (...) ella sí sabía que estaba con Ángela, yo le pedí: ‘¿Puedes decir que nunca fui infiel porque la gente está hablando mierda?’ ‘No, no, no, yo no estoy segura de eso’, yo creí que iba a haber algo de cordialidad de ser papás, amigos y demás y a veces la cosa no funciona como uno quiere”, sentenció.