Cómo preparar una botana saludable de coliflor y queso mozzarella rápida y sencilla

La coliflor es una hortaliza que se puede adquirir en cualquier época del año y es posible aprovechar sus nutrientes de diferentes maneras gracias a que es muy versátil.

Al ser una fuente importante de agua ayuda a mantener hidratado el cuerpo, contribuye a la producción de glóbulos rojos, colágeno y serotonina, por lo que su consumo promueve la felicidad y el sueño saludable.

Además está presente la vitamina K, misma que fortalece los huesos, por lo que ingerirla disminuye el riesgo de fracturas. Según una investigación publicada en la revista Medicine, al aumentar el consumo de este nutriente también podría mejorar la coagulación de la sangre.

En esta receta su sabor y beneficios se enriquecen con un ingrediente clave: el queso mozzarella, que también puede beneficiar al sistema inmunitario, fortalecer los huesos y regular la presión arterial.

Entre sus propiedades también destaca que al prepararse originalmente con leche de búfala su contenido energético supera al de los lácteos obtenidos de las vacas, según el artículo “Mozzarella” del ministerio de agricultura, pesca y alimentación de España.

Receta de coliflor horneada con queso mozzarella

Abraham González compartió esta receta en el sitio web de Recetas Nestlé y la clasifica como una botana de preparación sencilla.

Para prepararla se necesitará un cazo o bowl, una batidora y un horno o si se cuenta con freidora de aire, también puede realizarse. Con cada porción se obtienen 169.7 kcal y una fuente rica tanto en proteínas como en carbohidratos. Para disminuir la cantidad de grasa es posible recurrir a un queso dietético.

Ingredientes

1/4 de taza de aceite de oliva

2 cucharadas de queso parmesano rallado

1/2 cucharadita de ajo molido

1/2 cucharadita de páprika

1/2 cucharadita de pimienta negra molida

1 cucharada de jugo Maggi

1 cucharada de salsa inglesa

1 Coliflor limpia

200 gramos de queso mozzarella

1 cucharada de perejil desinfectado y picado

Instrucciones

Primero deben mezclarse el aceite de oliva con el queso parmesano, cebolla y ajo en polvo

Posteriormente se añade páprika, pimienta, salsa inglesa y jugo Maggi

Una vez preparada se deja reposar y se comienza a limpiar la coliflor quitando las hojas

Ya que está limpia debe cortarse en rebanadas

Después deben barnizarse por ambos lados con la mezcla previamente realizada

Ponerlas en una charola con papel encerado

Colocar en el horno a una temperatura de 180 grados durante un periodo de 15 a 20 minutos o hasta que se hayan cocido y estén doradas

A los 7 o 10 minutos aproximadamente se barnizan nuevamente

Completado el proceso de cocción están listas para degustar. Se pueden acompañar con alguna salsa o aderezo aunque también se le pueden añadir hojuelas de chile a la mezcla para que adquiera un sabor más picante.

Para una mayor duración

En caso de que no se consuma el total de la coliflor es posible reservar el resto dentro del refrigerador si se ingiere pronto, pues dura entre 5 y 7 días; de no ser así, puede guardarse en el congelador y esto no afectará ninguna de sus propiedades.

Si está hervida es importante cerciorarse de que no conserve agua en su exterior para que no almacene humedad; puede utilizarse un papel para retirarla por completo de la superficie, evitando que afecte su duración.

Posteriormente se introduce la coliflor en una bolsa o recipiente hermético y se deja en el congelador de modo que sus flores no queden aplastadas.

Otra opción para almacenarla es guardarla en el congelador aunque esté cruda pero su textura, nutrientes, color y sabor podrían verse afectados, por lo que se aconseja lavarla bien, al menos cocerla por unos minutos con sal para ralentizar el avance de enzimas que la deterioran.

Si aún así se quiere conservar cruda, se debe retirar el exceso de agua en la superficie e introducirla en una bolsa o recipiente adecuado para su conservación, de acuerdo con una nota del diario El Español.