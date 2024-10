Conductor atropella a dos abuelitos en Puebla; se da a la fuga

Automovilista embistió a una pareja de abuelitos que se dedica a la recolección de cartón en Puebla (Captura de Pantalla)

La madrugada del sábado 12 de octubre, una pareja de señores de la tercera edad fueron embestidos por un automovilista en Cuautlancingo, Puebla, quien aparentemente circulaba a exceso de velocidad en una calle de ambos sentidos.

Los hechos quedaron grabados por una cámara de vigilancia del fraccionamiento Malta Residencial, que se ubica en la calle Prolongación San Lorenzo, cerca de la Carretera Internacional Periférico Ecológico. De acuerdo con información extraoficial se trata de un vehículo de la marca Audi; al circular por la zona se desvió del sentido de su carril con dirección al triciclo de la pareja de adultos mayores, quienes se dedican a la recolección de cartón para su sustento.

La pareja salió proyectada por algunos metros, sin embargo, el automovilista no se detuvo y continuó su camino a la misma velocidad. No es posible saber el número de matrícula del coche y no se ha dado a conocer sobre la detención del posible responsable, por ello se pide a la población que denuncie cualquier indicio.

Dos personas resultaron lesionadas esta madrugada tras ser atropelladas frente al fraccionamiento Malta Residencial en Cuautlancingo, #Puebla. Autoridades buscan al responsable pic.twitter.com/ovWGpb5Sko — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 12, 2024

Otro vehículo, color rojo, que se encontraba por la zona, sale en la misma dirección de la unidad Audi, se desconoce si fue con la intención de darle alcance al presunto responsable.

Sobre el estado de salud de la pareja, TV Azteca Puebla compartió el testimonio de uno de sus vecinos. Aseguró que ambos se encuentran estables, aunque presentan heridas y fracturas múltiples por la gravedad del impacto.

Asimismo, las autoridades municipales abrieron una carpeta de investigación para intentar dar con el responsable, pero hasta el momento no hay detenciones ni indicios de los motivos por los que atropelló a la pareja.