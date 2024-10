Sian Chiong revela que no quiere volver a participar en un reality show: “Me gusta actuar”

Sian Chiong confesó que quiere realizar un proyecto que lo haga volver a conectar con él. Crédito: Diego Alva/Infobae México

Después de más de un mes dentro de La Casa de los Famosos México, Sian Chiong acudió a la alfombra roja de la serie Y llegaron de noche, protagonizada por Eugenio Derbez, quien regresa a la comedia mexicana después de 10 años.

En una breve entrevista para Infobae México, el actor de origen cubano confesó que aún se sentía extraño de volver a estar con tanta gente, pues fue uno de los famosos que más duró en el reality show 24/7 y estuvo a un paso de llegar a la semifinal, junto con Agustín Fernández, y eliminar a alguien del equipo ‘Mar’.

Pese a ser uno de los integrantes del equipo Tierra, el también cantante dio a conocer que tras su salida le llegaron varias oportunidades de trabajo, y aunque no puede revelar grandes detalles, es muy probable que regrese a la pantalla chica en los próximos meses.

Sian Chiong en la alfombra roja de la serie de Vix "Y llegaron de Noche"

“Todavía estoy un poquito desconcertado, más ahorita por ejemplo tanta gente es como raro, primera alfombra que hago desde que salí. Ahí voy acostumbrándome poco a poco”, detalló.

Sobre las posibilidades que existen de verlo nuevamente en la pantalla chica, pues antes de ingresar a La Casa de los Famosos fue parte de importantes melodramas como Like, La mexicana y el güero y Ella soy yo, dijo: “Como he dicho hasta ahora ha sido un aguacero de casting que cayeron en cuanto salí, pero ya tocará poco a poco ir diciendo que se va a hacer, todavía no se puede.”

Por otra parte, pese a que dio a conocer que ser parte del exitoso reality show de Televisa fue un completo desafío, pues considera que cometió el error de subestimarlo, también dijo estar abierto a la oportunidad a reencontrarse con algunos de sus compañeros del ‘Cuarto Tierra’.

“Yo mantengo contacto con algunos, seguimos hablando y seguramente nos vamos a reunir. Seguramente vamos a viajar, vamos a pasarla bien porque si nos llevamos todos muy bien allá adentro.”

Respecto a su regreso a la vida habitual y sus proyectos profesionales, comentó que le gustaría realizar algo que lo haga volver a conocer con su faceta como actor, la cual dejó a un lado al ingresar al reality.

“Algo que me apasione, que me haga desconectar, que me haga conectarme en mi trabajo, que es lo que me gusta, actuar”.

Finalmente, descartó completamente la idea de volver a ser participante de un reality show con el mismo formato de la casa, sin importar el tiempo que pase, no existe posibilidad. “No, ni aunque pasen 27 años.”

