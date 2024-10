Adrián Marcelo regresa a Televisa en esta fecha para un programa especial, según Potro Caballero

Adrián Marcelo se pronunció sobre su ausencia en la final de LCDLFM. (@adrianmarcelo10, ViX)

Adrián Marcelo, el participante que más dio de qué hablar durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos México podría volver a Televisa el próximo domingo 6 de octubre, según lo informado por Potro Caballero.

“Hablé con Adrián, le manda saludos a toda la gente y a toda la audiencia del potrero, ya me dijo que sí va a venir, ya no es una especulación ni una idea, es una realidad, él a través de sus redes dará su versión y a mi me dará mucho gusto verlo el domingo en los premios de La Casa de los Famosos, solamente eso les puedo decir”, mencionó el ex habitante durante una edición de su podcast.

Información en desarrollo....