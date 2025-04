Efemérides del 12 de abril, la historia de los sucesos que cambiaron el mundo un día como hoy

El colombiano Manuel Turizo nació un día como hoy hace 25 años. (@manuelturizo/Instagram)

¿Qué pasó un día como hoy en el transcurso de los años? Las efemérides te llevarán a un viaje a través del tiempo, desentrañando eventos importantes y momentos memorables que ocurrieron en este día a lo largo de la historia. Desde descubrimientos revolucionarios hasta hitos culturales, te presentamos una ventana al pasado con los sucesos, nacimientos y decesos que cambiaron el mundo un 12 de abril.

467: En Roma (Italia), Antemio es proclamado emperador.

1204: Constantinopla es conquistada durante la Cuarta Cruzada.

1557: En Ecuador se funda la aldea de Cuenca.

1606: Gran Bretaña adopta la bandera de la Unión.

1609: Los Países Bajos se independizan del Reino de España.

1633: En Italia, la Inquisición acusa de manera infundada a Galileo Galilei de herejía.

1671: El papa Clemente X beatifica a Santa Rosa de Lima, convirtiéndose en la primera santa nacida en América.

1752: En España, el rey Fernando VI firma el decreto por el que se crea la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, inaugurada al día siguiente.

1779: Se firma el tratado de Aranjuez, por el cual España interviene en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.

1814: Se presenta el Manifiesto de los Persas al rey Fernando VII de España.

1820: En Grecia, Aléxandros Ipsilantis es declarado líder de Filikí Etería, una organización secreta con el objetivo de expulsar de ese país el Imperio otomano.

1831: En el arroyo Salsipuedes (Uruguay), al día siguiente de la Traición del Salsipuedes, el militar colorado Bernabé Rivera (1795-1832) con sus 1200 soldados sigue persiguiendo y matando a sus aliados charrúas artiguistas. «[Ese es] el gran interés que tomo en la conclusión de los infieles». Los niños y mujeres sobrevivientes serán vendidos como esclavos.

1860: En Venezuela, Manuel Felipe de Tovar presta juramento como primer presidente electo.

1861: En los Estados Unidos se da inicio a la Guerra de Secesión con el asalto confederado al Fuerte Sumter.

1864: En Fort Pillow (Tennessee) ―en el marco de la Guerra Civil de Estados Unidos― las fuerzas confederadas (esclavistas) asesinan a la mayoría de los soldados afroestadounidenses que se habían rendido.

1865: En el marco de la Guerra Civil Estadounidense, la localidad de Mobile (Alabama) es tomada por las fuerzas antiesclavistas.

1869: En Cuba, Carlos Manuel de Céspedes asume como primer presidente de la República en Armas (contra el Reino de España).

1870: En España se realiza un consejo de guerra para juzgar al Duque de Montpensier, que había matado en duelo a su primo el infante don Enrique de Borbón.

1877: El Reino Unido se anexiona Transvaal.

1886: En el estado de Antioquia (Colombia) se funda el municipio de Caucasia.

1900: En Tuguegarao (Filipinas) se registra la temperatura más alta en la Historia de ese país: 42,2 °C (107,9 °F).

1904: En Barcelona, Antonio Maura (presidente del Consejo de Ministros) sufre un atentado con arma blanca.

1917: En el marco de la Primera Guerra Mundial, las fuerzas canadienses vencen a los alemanes en la batalla de la cresta de Vimy.

1923: En Tablada (Sevilla) el rey Alfonso XIII inaugura el aeródromo.

1927: En Shanghái, Chiang Kai-shek ordena ejecutar a miembros del Partido Comunista.

1928: En Milán (Italia), el rey Víctor Manuel III, sale ileso de un atentado en la inauguración de la Feria de Muestras.

1931: En España se celebran las elecciones municipales en las cuales las candidaturas republicanas consiguen la mayoría en 41 capitales de provincia, lo que daría pie a la proclamación de la Segunda República.

1937: En Rugby (Reino Unido) sir Frank Whittle pone a prueba uno de los primeros aeroplanos a reacción de la historia.

1942: Ocurre la peor tragedia minera en la historia mundial al morir 1500 mineros en una mina carbonífera en Honkeiko, en la Manchuria (China) durante la ocupación japonesa.

1944: En el marco de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad alemana de Aquisgrán es bombardeada con 42.800 bombas incendiarias y 4.047 bombas explosivas, produciéndose el derrumbe del 61% de las casas y 1525 muertos de los cuales 212 eran niños.[1]

1945: En los Estados Unidos, Harry S. Truman se convierte en trigésimotercer presidente.

1945: En las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, Chile declara la guerra a Japón.

1946: En España se crea el Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas, predecesor de actual organismo de Loterías y Apuestas del Estado.

1950: En Mónaco, el príncipe Rainiero III sube al trono.

1954: En Decca Records, Bill Haley & His Comets graban Rock Around the Clock, una de las canciones más importantes en la historia del rock and roll.

1955: En los Estados Unidos, la vacuna contra la polio, desarrollada por el doctor Jonas Salk, es declarada segura y efectiva.

1955: En Bolivia, por decreto del gobierno de Víctor Paz Estenssoro, se dicta el Día del Niño.

1961: El cosmonauta soviético Yuri Gagarin realiza un vuelo a bordo de la nave Vostok 1 convirtiéndose en el primer hombre lanzado al espacio.

1962: En un pozo a 151 metros bajo tierra, en el área U9n del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 10:00 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Hudson, de 1 kt. Es la bomba n.º 226 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.

1962: En España, las Cortes aprueban la nacionalización del Banco de España.

1963: En las costas de Dinamarca, el submarino nuclear soviético K-33 choca con el barco mercante finlandés Finnclipper.

1968: En Skull Valley (Estados Unidos) accidente de gas nervioso.

1980: Samuel Doe toma el control de Liberia en un golpe de Estado, acabando con 130 años de democracia.

1981: El transbordador espacial estadounidense Columbia, tripulado por dos hombres, inicia con éxito su primer vuelo espacial.

1982: En el marco de la guerra de las Malvinas, Reino Unido comienza la reocupación de las islas Malvinas (que mantenía invadidas desde 1832 y que Argentina recuperó a la fuerza diez días antes).

1983: En Los Ángeles (California), la película española Volver a empezar de José Luis Garci, consigue por primera vez para España el Premio Óscar a la mejor película en lengua no inglesa.

1985: En el restaurante El Descanso, de la ciudad de Madrid (España), un atentado atribuido a la Yihad islámica deja como saldo 18 muertos y 82 heridos.

1992: Cerca de París se inaugura Eurodisney.

1992: En Madrid (España) se reinaugura, cien años después de su fundación, la Estación de Atocha, el mayor complejo ferroviario de España y uno de los más importantes de Europa.

1994: En El Cairo (Egipto), Israel y la OLP concluyen el acuerdo sobre la policía palestina que se desplegará en Gaza y Jericó y que contará con 9000 hombres.

1994: En Arizona (Estados Unidos), los abogados Laurence Canter y Martha Siegel un software casero de marketing para promover los servicios de su bufete. Es considerado el primer spam o correo basura masivo en los grupos de noticias.

1999: Un avión de la aerolínea Avianca, es secuestrado mientras cubría la ruta Bucaramanga-Bogotá.

1999: El presidente de los Estados Unidos Bill Clinton es citado por la Corte Suprema por falso testimonio en el escándalo de sus relaciones sexuales con la becaria Monica Lewinsky.

1999: En Yugoslavia en el marco de la Operación Fuerza Aliada aviones de la OTAN bombardearon un tren de pasajeros mientras cruzaba un puente ferroviario sobre el río Južna Morava en el desfiladero de Grdelica, cerca de la ciudad de Leskovac en el distrito de Jablanica (Serbia), provocando un número estimado de entre veinte y sesenta víctimas mortales, dependiendo de las fuentes.

1999: También en Yugoslavia, varios aviones de la OTAN atacaron con bombas de racimo la ciudad de Niš (Serbia). Según la OTAN el objetivo del ataque era el aeropuerto de Niš, sin embargo las bombas cayeron sobre la parte oriental de la ciudad provocando heridas a más de once civiles. Un años después un civil moriría al pisar una bomba sin detonar.

2001: Se celebra por primera vez La noche de Yuri.

2002: En medio del golpe de Estado contra Hugo Chávez en Venezuela, el empresario Pedro Carmona asume la presidencia y disuelve todos los poderes públicos.

2005: En los Estados Unidos, la empresa AMD presenta el microprocesador Opteron, de doble núcleo.

2005: En los Estados Unidos, la empresa Intel presenta el microprocesador Pentium D, de 64 bits.

2007: Doble atentado de Al Qaeda en Argel (Argelia). Más de treinta personas mueren y 200 heridas tras inmolarse dos terroristas: uno en una comisaría de policía y el otro frente al mismo Parlamento argelino.

2019: En Brasil, dos edificios se desploman en Muzema, comunidad en la Zona Oeste de Río de Janeiro, dejando al menos 20 muertos y 4 desaparecidos.

2022: Se registra un tiroteo en un vagón en el metro de Nueva York, dejando al menos 16 heridos.

2023: Fallece Tibisay Lucena, expresidenta del CNE y Ministra de Educación Universitaria en Venezuela

Quién nació un día como hoy

599: Mahavira, religioso indio, creador del jainismo (f. 527 a. C.).

1484: Antonio da Sangallo el Joven, arquitecto italiano (f. 1546).

1526: Marc-Antoine Muret, humanista francés (f. 1585).

1539: Inca Garcilaso de la Vega, poeta peruano (f. 1616).

1550: Edward de Vere, político británico (f. 1604).

1577: Cristián IV, rey dinamarqués (f. 1648).

1707: José Benegasi y Luján, escritor español (f. 1770).

1713: Guillaume-Thomas Raynal, escritor francés (f. 1796).

1722: Pietro Nardini, violinista y compositor italiano (f. 1793).

1748: Antoine-Laurent de Jussieu, botánico francés (f. 1836).

1777: Henry Clay, estadista estadounidense (f. 1852).

1807: Parley P. Pratt, religioso estadounidense, uno de los pioneros de la fe mormona (f. 1857).

1817: Antonio López y López, empresario español (f. 1883).

1839: Nikolái Przevalski, explorador ruso (f. 1888).

1848: José Gautier Benítez, poeta puertorriqueño (f. 1880).

1852: Carl Louis Ferdinand von Lindemann, matemático alemán (f. 1939).

1859: Rafael Uribe Uribe, abogado, periodista, diplomático y militar colombiano (f. 1914).

1861: Julio Marienhoff, ingeniero ruso-argentino (f. 1932).

1871: Ioannis Metaxás, general y dictador griego (f. 1941).

1878: Richard Goldschmidt, genetista alemán (f. 1958).

1880: Harry Baur, actor francés (f. 1943).

1881: Jean-René Gauguin, escultor danés (f. 1961), hijo de Paul Gauguin.

1884: Otto Fritz Meyerhof, fisiólogo alemán, premio nobel de medicina en 1922 (f. 1951).

1885: Robert Delaunay, pintor francés (f. 1941).

1885: Paco Bru, futbolista, entrenador y árbitro de fútbol español (f. 1962).

1892: Johnny Dodds, músico estadounidense (f. 1940).

1894: Francisco Craveiro Lopes, militar y político portugués, presidente de Portugal entre 1951 y 1958 (f. 1964).

1898: Lily Pons, soprano estadounidense (f. 1976).

1902: Hermenegildo Cuenca Díaz, militar y político mexicano (f. 1977).

1903: Luis José Moglia Barth, guionista y cineasta argentino (f. 1984).

1903: Jan Tinbergen, economista neerlandés (f. 1994).

1907: Eugène Chaboud, piloto francés de automovilismo (f. 1983).

1908: Carlos Lleras Restrepo, político colombiano, presidente de Colombia entre 1966 y 1970 (f. 1994).

1910: Gillo Dorfles, crítico de arte, pintor y filósofo italiano (f. 2018).

1912: Georges Franju, cineasta francés (f. 1987).

1913: Keiko Fukuda, pionera del judo japonés (f. 2013).

1916: Benjamin Libet, neurólogo estadounidense (f. 2007).

1917: Robert Manzon, piloto francés de automovilismo (f. 2015).

1918: Cayetano Martí Valls, escritor mallorquí (f. 2007).

1923: Dolores Castro Varela, narradora, poeta, crítica literaria y ensayista mexicana (f. 2022).

1924: Peter Safar, médico austriaco (f. 2003).

1924: Raymond Barre, primer ministro francés (f. 2007).

1926: José Utrera Molina, exministro y abogado español (f. 2017).

1926: James Hillman, psicólogo estadounidense (f. 2011).

1926: Jane Withers, actriz, actriz de doblaje, presentadora y guionista estadounidense (f. 2021).

1928: Luis Medina Castro, actor argentino (f. 1995).

1928: Hardy Krüger, actor y escritor alemán (f. 2022).

1930: José Asenjo Sedano, escritor español (f. 2009).

1931: Chico Anysio, actor y humorista brasileño (f. 2012).

1931: Ricardo Romero, músico y cantante argentino, del grupo Los Cinco Latinos.

1932: Lakshman Kadirgamar, político cingalés (f. 2005).

1932: Tiny Tim, cantante, cronista y trovador (f. 1996).

1933: Montserrat Caballé, soprano española (f. 2018).

1933: Violeta Zúñiga, activista por los derechos humanos chilena (f. 2019).

1939: Alan Ayckbourn, escritor británico.

1940: Herbie Hancock, músico estadounidense de jazz.

1941: Bobby Moore, futbolista británico (f. 1993).

1942: Jacob Zuma, político sudafricano, presidente de Sudáfrica entre 2009 y 2018.

1942: Carlos Reutemann, piloto de automovilismo, senador y político argentino (f. 2021).

1944: John Kay, músico alemán.

1945: Lee Jong Wook, diplomático surcoreano (f. 2006).

1946: Beto Fernán, cantautor argentino (f. 1980).

1946: Ed O'Neill, actor estadounidense.

1947: Tom Clancy, escritor estadounidense (f. 2013).

1947: David Letterman, presentador de televisión estadounidense.

1947: Antonin Kratochvil, fotógrafo español.

1948: Joschka Fischer, político alemán.

1948: Marcello Lippi, entrenador italiano de fútbol.

1949: María José Demare, actriz y cantante de tango argentina.

1949: Scott Turow, escritor estadounidense.

1950: Flavio Briatore, directivo automovilístico italiano.

1953: Álex Angulo, actor español (f. 2014).

1954: Pat Travers, músico canadiense.

1956: Andy García, actor cubanoestadounidense.

1956: Herbert Grönemeyer, cantante alemán.

1956: Walter Salles, director de cine brasileño.

1957: Vince Gill, músico estadounidense.

1957: Ignacio Mantilla, matemático colombiano.

1958: Benjamín González, atleta español (f. 2011).

1958: Omar Palma, futbolista, entrenador y político argentino.

1961: Miguel Lora, exboxeador colombiano, campeón mundial del peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo entre 1985 y 1988.

1961: Lisa Gerrard, cantante australiana.

1961: Corrado Fabi, piloto italiano de automovilismo.

1962: Carlos Sainz, piloto español de automovilismo.

1967: Mellow Man Ace, rapero cubano.

1967: Neil Fanning, actor australiano.

1969: Martín 'Mono' Fabio, cantante de rock argentino, del grupo Kapanga.

1971: Nicholas Brendon, actor estadounidense.

1971: Shannen Doherty, actriz estadounidense.

1972: Kenji Hamada, actor de voz japonés.

1972: Sebnem Ferah, cantante turco.

1972: Reyli, cantautor mexicano.

1974: Sylvinho, futbolista brasileño.

1974: Slava Mogutin, fotógrafo y artista multimedia ruso exiliado en los Estados Unidos.

1974: Marley Shelton, actriz estadounidense.

1976: Mathías Brivio, presentador de televisión, locutor y periodista peruano.

1976: Brad Miller, baloncestista estadounidense.

1977: Gemma Mengual, nadadora sincronizada española.

1977: Giovanny Espinoza, futbolista ecuatoriano.

1978: Guy Berryman, músico británico de la banda Coldplay.

1979: Carolina La O, cantante colombiana.

1979: Claire Danes, actriz estadounidense.

1979: Mateja Kežman, futbolista serbio.

1979: Jennifer Morrison, actriz y modelo estadounidense.

1980: Brian McFadden, cantante irlandés de la banda Westlife.

1980: Erik Mongrain, músico canadiense.

1981: Nicolás Burdisso, futbolista argentino.

1982: Juan Pablo Brzezicki, tenista argentino.

1982: Deen, cantante bosnio.

1983: Jelena Dokić, tenista australiana.

1985: Maleja Restrepo, actriz, presentadora y modelo colombiana.

1986: Blerim Džemaili, futbolista suizo.

1986: Lorena Gómez, cantante española.

1987: Brendon Urie, músico estadounidense, líder de la banda Panic! at the Disco.

1988: Pierre Bengtsson, futbolista sueco.

1988: Rvssian, Productor, Compositor y Cantante Jamaicano.

1989: Pedro Hernández, beisbolista venezolano.

1989: Antonia Iacobescu, cantante rumana.

1989: Valentin Stocker, futbolista suizo.

1989: Vegeta777, Youtuber español.

1990: Hiroki Sakai, futbolista japonés.

1992: Giorgio Cantarini, actor italiano.

1992: Daniele Donnarumma, futbolista italiano.

1992: Chad le Clos, nadador sudafricano.

1994: Saoirse Ronan, actriz estadounidense-irlandesa.

1994: Sehun, cantautor, modelo, rapero, bailarín y actor surcoreano, miembro del grupo EXO.

1997: Katelyn Ohashi, gimnasta estadounidense.

1997: Andrejs Cigaņiks, futbolista letón.

1998: Paulo Londra, cantante argentino.

2000: Manuel Turizo, cantante colombiano.

Muertes

45: Cneo Pompeyo el Joven, general romano (n. 75 a. C.).

65: Séneca, filósofo hispanorromano, condenado al suicidio por el emperador Nerón (n. 4).

238: Gordiano II, emperador romano, hijo de Gordiano I; en batalla (n. 192).

238: Gordiano I, emperador romano; suicidio (n. 159).

352: Julio I, 35.º papa italiano (n. siglo iii).

1125: Ladislao I de Bohemia (n. 1065).

1258: Margarita de Borbón, reina de Navarra y condesa de Champaña (n. 1211).

1550: Claudio I de Guisa, soldado francés (n. 1496).

1555: Juana «la Loca», reina de Castilla (n. 1479).

1675: Richard Bennett, político inglés (n. 1609).

1704: Jacques-Bénigne Bossuet, clérigo, predicador e intelectual francés (n. 1627).

1748: William Kent, arquitecto británico (n. 1685).

1782: Pietro Metastasio, escritor y poeta italiano (n. 1698).

1814: Charles Burney, historiador de música británico (n. 1726).

1817: Charles Messier, astrónomo francés (n. 1730).

1870: Adolf Wuttke, teólogo alemán (n. 1819).

1871: Pierre Leroux, político francés (n. 1797).

1881: José Luis Gómez Sánchez, jurista y político peruano (n. 1799).

1899: Henry Becque, escritor francés (n. 1837).

1900: Tomás Gomensoro, presidente uruguayo (n. 1810).

1902: Marie Alfred Cornú, físico francés (n. 1842).

1912: Clara Barton, enfermera de la Cruz Roja (n. 1821).

1920: Teresa de Los Andes, monja carmelita y santa chilena (n. 1900).

1924: Enrico Ferri, escritor, criminólogo y político italiano (n. 1856).

1933: Querido Moheno, abogado, político y diplomático mexicano (n. 1873).

1938: Serafín Álvarez Quintero, comediógrafo español (n. 1871).

1945: Peter Raabe, compositor y director de orquesta alemán (n. 1872).

1945: Franklin D. Roosevelt, político estadounidense, presidente entre 1933 y 1945 (n. 1882).

1948: Julio Vilamajó, arquitecto uruguayo (n. 1894).

1949: Virginia Vera, cantante, guitarrista, compositora y actriz argentina de origen italiano (n. 1898).

1954: Luis Cabrera Lobato, abogado y político mexicano (n. 1876).

1954: Francisco José Múgica, militar y político mexicano (n. 1884).

1959: Primo Mazzolari, sacerdote italiano (n. 1890).

1962: Antoine Pevsner, escultor ruso (n. 1886).

1962: Ron Flockhart, piloto británico de automovilismo (n. 1923).

1971: Ígor Tamm, físico soviético, premio nobel de física en 1958 (n. 1895).

1973: Carlos Román, cantante colombiano (n. 1919)

1974: Yevgueni Vuchétich, escultor monumentalista soviético (n. 1908).

1975: Joséphine Baker, cantante y bailarina (n. 1906).

1976: Henrik Dam, bioquímico y fisiólogo danés, premio nobel de medicina en 1943 (n. 1895).

1980: William R. Tolbert, Jr., presidente liberiano (n. 1913).

1981: Joe Louis (Joseph Louis Barrow, «el bombardero de Detroit»), boxeador estadounidense (n. 1914).

1981: Hendrik Franciscus Andriessen, organista, pianista y compositor neerlandés (n. 1892).

1981: Yasuhiko Asaka, príncipe japonés, fundador de una rama colateral de la Familia imperial japonesa (n. 1887)

1983: Comandante Marcial (Salvador Cayetano Carpio), político y sindicalista salvadoreño, cofundador del FMLN (n. 1918).

1984: Edwin T. Layton, cotraalmirante estadounidense (n. 1903).

1986: José Jabardo, ciclista español (n. 1915).

1986: Meri Avidzba, piloto y navegante militar soviética, la primera mujer aviadora de Abjasia (n. 1917).

1988: Jorge Salcedo, actor argentino (n. 1915).

1989: Abbie Hoffman, activista estadounidense (n. 1936).

1989: Sugar Ray Robinson, boxeador estadounidense (n. 1921).

1989: Tilda Thamar, actriz argentina (n. 1921).

1995: Pedro Vuskovic, economista y político chileno (n. 1924).

1997: George Wald, bioquímico estadounidense, premio nobel de fisiología y medicina en 1967 (n. 1906).

2004: Juanito Valderrama, cantante flamenco español (n. 1916).

2006: Shekhar Mehta, piloto de rally ugandés (n. 1945).

2008: Patrick Hillery, presidente irlandés (n. 1923).

2010: María Aurelia Bisutti, actriz argentina (n. 1930).

2011: Agustín Acosta Lagunes, político mexicano (n. 1929).

2014: Maurício Alves Peruchi, futbolista brasileño (n. 1990).

2015: Carlos Manuel Varela, director de teatro, dramaturgo, gestor cultural y profesor uruguayo (n. 1940).

2016: Mohammad Al Gaz, político y diplomático emiratí (n. 1930).

2016: Elcira Olivera Garcés, actriz argentina (n. 1924).

2017: Franco Mescolini, actor italiano (n. 1944).[2]

2017: Charlie Murphy, actor y comediante estadounidense, hermano mayor de Eddie Murphy (n. 1959).

2018: Deborah Coleman, guitarrista y cantante estadounidense (n. 1956).

2018: Sergio Pitol, escritor, traductor y diplomático mexicano (n. 1933).

2020: Keiji Fujiwara, actor japonés de doblaje (n. 1964).

2020: Stirling Moss, piloto de automovilismo británico (n. 1929).

2021: Galen Weston, empresario canadiense (n. 1940).

2022: Gilbert Gottfried (67), actor y comediante estadounidense (n. 1955).