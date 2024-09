Ricardo Peralta reacciona la fuga MASIVA de sus seguidores en redes sociales: “Hubo una campaña de desprestigio”

El influencer perdió más de 200 mil seguidores en Instagram en cuestión de horas tras su posicionamiento contra Arath de la Torre. (Jesús Aviles/Infobae México)

Ricardo Peralta, también conocido como Pepe o Torpecillo, reaccionó a la fuga masiva de sus seguidores que sufrió en sus redes sociales tras su participación estelar en ‘La Casa de los Famosos México 2024′. El youtuber confesó que tenía pronosticado perder a una parte de su comunidad por unirse a Adrián Marcelo, pero considera que la cantidad que se fue aumentó debido a una campaña de desprestigio en su contra.

El séptimo eliminado de la competencia concedió una entrevista para otro exparticipante de la temporada, Luis ‘El Potro’ Caballero, donde abrió su corazón para compartir su versión de varias polémicas que protagonizó al interior de la casa y su perspectiva tras descubrir todo el panorama.

“Cuando salí, creí que era un mueble, que no había hecho nada, dije: ‘Desilusioné a mucha banda porque no fue lo que quería que fuera’ (...) salgo y me entero de muchas cosas, de muchas cagadas que dije y muchas formas como que creyó la gente que yo usé términos”, comenzó.

El influencer reconoció que cometió varios errores en el reality. (Foto: La Casa de los Famosos México)

Asimismo, respondió si en algún momento sintió que la comunidad LGBT+ le dio la espalda:

“Sí entendí que algunas personas de la comunidad LGBT pudieran decir ‘este joto no me representa’, que es algo que siempre ha ocurrido (...) lo que me enteré acá afuera es que de pronto sí hubo una campaña de desprestigio en mi contra de un grupo de la comunidad, que no se puede decir que es toda la comunidad, pero mueven gran parte de la comunidad”, dijo.

El influencer no reveló el nombre de la supuesta persona que habría encabezado un movimiento en su contra, pero su novio, Charly, dejó entrever que forma parte del equipo de trabajo de Karime Pindter. Y es que hizo referencia a la campaña publicitaria con tintes políticos que se promueve en las redes sociales de la influencer.

(Vix)

Ricardo concordó con su pareja y dejó entrever que no es la primera vez que dicha persona se lanza en su contra.

“Tienen la sapiencia y las herramientas de cómo mover cosas porque han trabajado también en la política. entonces, han manejado esta situación como se manejaría una campaña política (....) tampoco tengo odio a esa campaña de desprestigio porque también se esforzaron mucho en hacer crecer mi nombre”, dijo.

“A nivel labora, no me metí a este trabajo para perder seguidores, para salir perdiendo, me metí a este trabajo para que mi nombre esté mejor posicionado (...) no voy a rifar el carro que me gané para ganar seguidores”.