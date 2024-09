Qué integrante de La Casa de los Famosos sí estudió una licenciatura

Los habitantes de La Casa de los Famosos México han mostrado gran interés por la educación de sus compañeros (X/La Casa de los Famosos México).

Una de las salidas más controversiales de La Casa de los Famosos México fue la de Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, pues al igual que Mariana Echeverría, fue una de las personalidades menos queridas por el público por la manera en que se desenvolvían dentro del reality junto con los integrantes del ‘Cuarto Tierra’.

Si algo ha quedado claro después de seis semanas es que la mayoría de los televidentes desaprueban completamente las actitudes de los famosos de la habitación roja, por lo que cuando de uno de ellos abandona la casa, se enfrenta a varios cuestionamientos relacionados a su actitud.

En una reciente entrevista para el matutino Hoy, la expayasita fue cuestionada sobre su nivel de estudios, pues debido a su rivalidad con Gala Montes, llegó a mencionar que no podía discutir con una persona sin estudios porque ella era licenciada. Sin embargo, no tomó en cuenta que en una entrevista con Silvia Olmedo reveló que no tenía estudios profesionales.

Dicha declaración se volvió tendencia en redes sociales, pues muchos de los internautas compartieron el fragmento en el que confesó todo respecto a su educación; así que ahora que ya está fuera del programa, parte del elenco de Hoy no pudo evitar preguntarle por qué había mentido.

Tranquila y abierta a responder los cuestionamientos, Gomita mencionó que todo se había tratado de un comentario sarcástico, los cuales se hacían frecuentemente en el ‘Cuarto Tierra’

Además de la influencer, otros habitantes de la casa también han mostrado un particular interés por el nivel de estudios de sus compañeros, pero cabe resaltar que de los famosos que aún se encuentran dentro del reality son muy pocos los que estudiaron una licenciatura.

Integrantes de La Casa de los Famosos México que sí estudiaron una licenciatura

Adrián Marcelo

Uno de los famosos que más ha alardeado sobre su grado de estudios es el conductor regiomontano Adrián Marcelo, pues en más de una ocasión ha mencionado frente de sus compañeros que tiene formación en Psicología. Sin embargo, en una entrevista confesó que no había logrado titularse porque renunció a su profesión cuando se encontraba realizando sus prácticas.

“Empiezo a hacer mis prácticas en el Hospital Muguerza y ahí es cuando me doy cuenta que jamás quiero crecer o al menos convertirme en director de RH; no porque no estuviera dispuesto al sacrificio, simplemente no me apasionaba tanto lo que era la labor de oficina, del capital humano, como le llaman”, mencionó en un espacio con Fernando Lozano.

Y añadió: “A mí me corren de mis prácticas justamente por ir a un concierto, Hellow Fest”

Mario ‘Mayito’ Bezares

Además de Adrián Marcelo, su colega y amigo Mario Bezares también tiene una licenciatura, solo que a diferencia del regiomontano, sí logró concluir sus estudios en tiempo y forma, según el Registro Nacional de Profesionistas.

Pese a estar la mayor parte del tiempo en la televisión, se sabe que tiene una formación en la Licenciatura de Turismo; además, está especializado en hotelería, alimentos y bebidas. Aunque en las primeras semanas del programa no pudo hablar sobre su grado de estudios, sus labores en la cocina tras la salida de Mariana Echeverría permitieron que sus compañeros conocieran otra faceta del conductor.

En lo que respecta a Gala Montes, Briggitte Bozzo y Arath de la Torre, se sabe que no estudiaron una licenciatura porque estuvieron involucrados desde muy jóvenes en el medio. Karime Pindter y Sian Chiong tuvieron una breve preparación en medios de comunicación y teatro, respectivamente. Finalmente, al único que se le desconoce gran parte de su vida personal y profesional es de Agustín Fernández, el joven que llegó a tierras mexicanas para participar en el programa de competencia Guerreros en 2020.