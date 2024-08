Usuarios reportan fallas en la nueva app de Ticketmaster: “No sirve, es desesperante”

Nueva app de Ticketmaster presenta fallas (Reuters/Dado Ruvic)

Usuarios de Ticketmaster están reportando que la nueva app está presentando fallos importantes que les imposibilita acceder a los servicios de la plataforma.

Según los usuarios, la app no les permite iniciar sesión desde hace 2 días, y quienes logran hacerlo se encuentran con una pantalla negra que deja el sistema inutilizable.

En la tienda virtual de Google, la nueva app de Ticketmaster tiene una calificación reprobatoria de apenas 2.8 estrellas de 5 y los comentarios son en su mayoría quejas de usuarios que explican los problemas a los que se han enfrentado. Incluso, muchos usuarios han tenido que instalar y desinstalar la aplicación en múltiples ocasiones, sin éxito.

Hasta el momento, Ticketmaster no ha dado explicaciones de la app que parece inoperante. Y no es la primera vez que la empresa es seriamente cuestionada.

Ticketmaster lanzó nueva app global pero ya tiene demasiadas críticas por parte de los mexicanos. TICKETMASTER

Al menos en México, Ticketmaster se ha protagonizado más de una polémica. Hace algunos meses, los asistentes al concierto de Bad Bunny sufrieron de una masiva cancelación de boletos y muchos de ellos se quedaron afuera del espectáculo. También, los usuarios se han quejado de lo complicado que es comprar boletos y lo ineficientes que suelen ser las filas virtuales en la página de internet. Sin mencionar la controversia donde incluso Profeco tuvo que interferir, pues la empresa pretendía negar reembolsos.

Aquí algunas de las quejas que se pueden leer en la tienda virtual:

“Es una porquería en toda la extensión de la palabra. Ya la instalé y desinstalé en tres ocasiones. Sigue sin servir, no abre nada, solo se queda en pantalla negra y no puedo ver mis boletos. Es desesperante y lo vuelvo a decir, es una porquería. Le doy una estrella porque es lo menos que se le puede dar”, “Es imposible acceder a la app. Tengo un concierto pendiente “, “Abre la pantalla en negro, no se puede ni siquiera iniciar sesión, la otra era lenta aún con buena conexión WiFi, pero al menos respondía, y esta nueva versión ni eso”, “Está igual o peor que la otra, lenta, no muestra la información, los boletos ni se cargan, parece que regresé a principios de los 2000 donde el internet se tardaba minutos”, “Otra aplicación de Ticketmaster que no funciona. Aunque esta última ha llegado al límite de no poder ni siquiera iniciar sesión. Pantalla negra directamente”.

¿Qué promete la inutilizable app de Ticketmaster?

Ticketmaster (Ocesa)

Según Google Play, estos son los servicios que promete la nueva app de Ticketmaster:

- Explora millones de eventos, desde conciertos y festivales hasta teatro, deportes y espectáculos de comedia.

- Recibe actualizaciones en tiempo real sobre tus artistas, eventos y recintos favoritos.

- Toma el control de tu experiencia explorando los asientos disponibles y seleccionando aquellos que mejor se adapten a tus preferencias.

COMPRA

- Compra tus boletos de forma fácil y segura.

- Tarjeta de crédito, tarjetas de regalo, pagos a plazos y más – Elige la opción de pago que mejor te convenga.

ACCESO AL EVENTO

- ¡No necesitas preocuparte por imprimir boletos! Accede a tus boletos digitales y a todos los detalles del evento directamente desde tu app.

- Transfiere fácilmente tus boletos a familiares y amigos antes del evento, dándoles la libertad de entrar cuando quieran.