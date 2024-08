Ricardo Peralta quiere que Arath de la Torre permanezca en el reality para que sufra

Ricardo Peralta quiere que Arath de la Torre permanezca en el reality porque cree que es una tortura para el actor. (Captura de pantalla YouTube El 5)

La gala de nominación en La Casa de los Famosos México 2 tuvo repercusiones en las estrategias del cuarto Mar y Tierra. Pues se llevó a cabo una dinámica distinta previo a la repartición de puntos. Cada uno de los habitantes tuvo la oportunidad de escuchar y ver un vinilo que contenía pláticas secretas de sus compañeros.

Una de las conversaciones que indignó al team Mar, fue la revelación que vio Karime. La influencer narró el momento en que Ricardo Peralta hablaba mal de Arath de la Torre, a pesar de supuestamente haber limado asperezas desde su última discusión.

“Ricardo diciendo, ‘yo quiero que sufra Arath, México’. Así que para él es un privilegio salirse y estar aquí es una tortura. Vamos a torturarlo, que se quede. Una cosa es el sentido... feo, macabro, malo de malolandia, maldito. De una manera... con odio jarocho”, expresó Karime.

De acuerdo a la creadora de contenido, el integrante de Pepe y Teo habló directamente con una de las cámaras buscando llegar a la audiencia. Pues quiere el apoyo del público para que Arath la pase mal dentro del reality show, esto derivado de la crisis que tuvo el domingo de eliminación.

Ricardo Peralta ha tenido varios enfrentamientos con Arath de la Torre en LCDLFM 2. (@andrescaceress1)

Cabe recordar que el comediante quería abandonar el concurso debido a la fuerte presión y ataques que ha recibido constantemente por parte del equipo Tierra. Es bien sabido que Adrián Marcelo lo bombardea con ataques psicológicos utilizando temas sensibles y privados para desestabilizar su armonía dentro de La Casa.

“Es un demonio”, señaló Arath.

“Él no tiene ni idea, que no tiene fuerza allá afuera y yo por méritos me voy a quedar”.

Además el cuarto Mar aseguró que México ya no quiere al youtuber y una prueba fueron los aplausos del público para Arath cuando Ricardo lo intentó de acusar por homofobia. “El no sabe cómo está allá afuera, te apuesto que hasta seguidores ha perdido”, aseguró el comediante.

“Ricardo no pudo con lo de Wendy nunca, no puede. Se ríe como chacal”.

Fue durante la gala de eliminación del pasado 18 de agosto que Ricardo Peralta arremetió contra Arath de La Torre quien se encontraba nominado. “Porque tampoco existo para ti en esta casa y tu tampoco vas a existir para mí. También me gustaría decirte que es algo con lo que he luchado toda mi vida, no me gustaría que la gente creyera que soy un personaje. Lo que yo me pongo es porque me hace sentir vivo, me llena de ilusión y me encanta. ¡Arriba los jotos afeminados!”, dijo.

(Captura de pantalla de YouTube del canal 5)

“No quieras voltearme a mí a la gente de esa manera, no se vale, no juegues así, no juegues sucio. Yo siempre te he extendido mi mano”, le respondió Arath.

