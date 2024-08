Balazos, heridos y destrozos: cómo Bon Jovi enfrentó el caos para hacer uno de sus conciertos más dramáticos

El concierto fue esperado por todos los rockeros mexicanos (Ke.Mazur/WireImage)

Corría el año 1990, los seguidores del grupo estadounidense serían testigos de un acontecimiento histórico: Bon Jovi cerraría en el estadio Olímpico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Jalisco, su gira “New Jersey Syndicate Tour”, después de tocar en 22 países por casi 16 meses.

Todos los rockeros querían ser parte de ese acontecimiento histórico: la primera gira de Bon Jovi en México; sin embargo, nunca pensaron que se encontrarían con disparos, un camión estrellado, la posible cancelación del evento y una multitud enardecida contra una agrupación de estudiantes.

La Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG), un grupo con ideales “socialistas”, alegó que no permitiría el uso de las instalaciones debido a que “se dañan los intereses de la comunidad universitaria” según lo que señala una nota de la época del diario local El Informador.

En un intento por detener el evento masivo, la FEG desencadenó un violento enfrentamiento. Aunque la emoción generada por el concierto seguía presente, la adrenalina y la ansiedad eran palpables en el aire. La violencia también dejó una huella significativa en la memoria de los participantes.

El final de una gira exitosa en México

La banda decidió cerrar su maratónica gira en México (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc)

“¿A dónde vendrá?, ¿Vendrá a la ciudad?, ¿A Monterrey? Todo lo que se sabía llegaba por radio y televisión. Los chilangos decíamos ‘que nos digan a dónde para ir’ y sale que (Bon Jovi) van a tocar en Guadalajara”, recordó Jaime Díaz en entrevista con Infobae, quien emprendió el viaje desde la capital del país hacia la perla tapatía con dos amigos, Jorge y Luis, a los 21 años.

Luego de tener éxito en Monterrey, los días 9 y 10 de febrero de 1990, la agrupación se iba a presentar el viernes 16 a las 20:00 horas y al día siguiente a las 19:00 horas en Guadalajara.

La razón de no hacer el concierto en la CDMX, según relata una nota de Chicago Tribune, se debió a una prohibición del gobierno mexicano a la escena rockera tras la controversia generada por el festival “Avándaro”, en 1971. El entonces presidente, Luis Echeverría, vetó los conciertos, cafés cantantes, grabaciones y emisiones radiales de este género, por tal motivo, la sede fue el Estadio Técnológico de la Universidad de Guadalajara.

Las instalaciones universitarias fueron tomadas por miembros de la FEG horas antes del concierto, según recuerda Oscar, otro asistente del evento. Añadió que el escenario ya estaba armado y que después de la prueba de audio cerraron el estadio.

Sin embargo, una nota de El Informador del 17 de febrero de ese año menciona que las instalaciones fueron tomadas el jueves 15: “La directiva de la FEG manifestó su decisión de no permitir que se lleve a cabo el concierto porque se dañan los intereses de la comunidad universitaria. La toma fue el día jueves a las 19:20 horas, totalmente pacífica”.

El sueño de ver a Bon Jovi era más fuerte que todo

Una reedición de las playeras que se vendieron en el m,ítico concierto de Guadalajara (Cortesía Armando Álvarez)

“Días antes no sabíamos si iba a haber concierto. Con eso de que decían ´que no, que sí, que se iba a cancelar´ y no había ninguna noticia en forma. Llegamos un día antes del concierto en la noche, con nuestros boletos y rezando para que se hiciera “, recuerda Jaime.

Después de viajar hasta Guadalajara, los asistentes estaban desesperados. La incertidumbre los invadía pues no sabían si podrían entrar o no a ver a Bon Jovi.

El presidente de la FEG, Oliverio Ramos Ramos, se había comprometido a entregar las instalaciones de la Universidad el 16 de febrero pero “no había seguridad sobre la realización del concierto que tentativamente iniciaría a las 23:30. Todavía continuaba el debate entre la empresa organizadora y la Federación de Estudiantes”, menciona la nota.

Aunque a las 17:30 horas del viernes 16 las autoridades de Seguridad Pública informaron que el concierto se había cancelado, los asistentes tenían la esperanza de que se liberara el estadio para poder entrar al concierto.

“El ambiente en las instalaciones del estadio era tenso y de una gran referencia: cientos de jóvenes de varias partes de la República, manifiestan su incomodidad por la toma de las instalaciones y pedía a gritos la presentación del grupo de rock”, menciona la publicación del diario tapatío.

La violencia y el caos en la UdeG

Las instalaciones del Estadio Tecnológico Universitario de la UdeG (@udg_oficial)

Las cosas escalaron: piedras, palos, golpes a puño limpio. Armando Álvarez Carbajal, testigo de los hechos, comentó a Infobae que decidió hacerse a un lado. Pero eso no fue todo, incluso hubo personas que decidieron abrirse paso estrellando un camión en la entrada principal de las instalaciones, según lo que menciona Oscar, que en ese entonces era estudiante de preparatoria: “Las puertas olímpicas fueron derribadas como a las 7:00 u 8:00 de la noche, minutos antes del concierto.”

Un documento proporcionado por la UdeG a Infobae hace un recuento de los daños que sufrió el estadio tras el evento. Con fecha del 19 de febrero de 1990, el intendente de la la universidad, Aurelio del Toro Navarro menciona que estos fueron “ocasionados por las personas que vinieron a presenciar el evento artístico y esto fue por la provocación hecha por los muchachos de la Federación de Estudiantes de Guadalajara”.

Describió que la puerta número uno de acceso hacia las instalaciones fue dañada totalmente en su estructura, así como 20 metros del alambrado y los tubos que lo sostenían.

“Fue derribada con un camión que siguió su recorrido hasta la Puerta Número 2 del Estadio Olímpico, impactando en la puerta, causando su descuadre y desprendiéndola, dañando igualmente la fachada”, menciona el documento.

Una vez que las personas estaban adentro se desató el pánico cuando empezó un tiroteo que dejó dos heridos, según El Informador. “Ellos fueron Alfredo Aceves Plascencia, de 18 años… quien recibió un tiro en la clavícula izquierda, y Víctor Francisco Valadez Gutiérrez de 15 años, quien resultó con una herida de bala en el tobillo derecho”.

Oscar recuerda que “unos corrían apoyando a unos, otros apoyando a otros, y se armó por ahí la trifulca. Eran las personas que estaban haciendo la huelga, no sé, unos 200, 300 estudiantes contra 12 mil, 15 mil espectadores con boleto pagado”.

Otras de las averías que reporta el documento de la UdeG fueron daños en cuatro puertas de acceso a la universidad, destrozos en los cimientos de un campo de béisbol para facilitar el acceso a las instalaciones. Varios vidrios rotos, 500 celosías dañadas, falta de veinte candados con cadenas, una corona de la llave del baño, dos regaderas y ocho ganchos del vestidor.

Final inesperado para un fan

Boleto prestado por Víctor Guerrero para el área de canchas del estadio de la UdeG (Cortesía Oscar Sánchez)

A pesar del desastre, la agrupación decidió reponer el concierto al día siguiente, por lo que se presentaron el sábado a las 12:00 hrs. y en la noche a las 20:00 hrs.

Al medio día se realizó la primera presentación y según lo que recuerda Armando, no hubo “banda telonera” porque la gente ya estaba desesperada por escuchar a Bon Jovi.

Para el segundo concierto, “Rostros Ocultos” fue la agrupación que abrió, sin embargo, la banda era de rock pop. “No fueron ni bien ni mal recibidos, sólo que eran más poperos y la gente ya quería rock [...] Para el cierre del concierto de la noche subió al escenario un grupo de mariachis”, mencionó Oscar.

Los asistentes recuerdan que el día había sido ligeramente lluvioso, Bon Jovi abrió con “Lay your hands on me” y cerraron con “Bad medicine”, dos de las canciones más destacadas del grupo.

Balazos, heridos y destrozos: cómo Bon Jovi enfrentó el caos para hacer uno de sus conciertos más dramáticos. (Cortesía Jaime González)

Jorge, uno de los amigos de Jaime, tocaba la batería y su mayor ídolo era Tico Torres, el baterista de Bon Jovi, entró con un cartel escondido en su chamarra que decía ´Tico I want your fuckin stick” (Tico, quiero tu maldita baqueta), rememoró Jaime entre risas.

Aunque le pareció difícil que su amigo pudiera conseguir la baqueta le deseó buena suerte, pues el concierto era a nivel cancha y tenían que abrirse paso entre la multitud a empujones.

Jaime recibió a la agrupación junto con la multitud con gritos y vítores. Era parte del primer concierto de hard rock masivo en el país. “Canción padre tras canción padre. Todo el mundo se puso como loco, saltando, gritando, llorando. Fue un concierto muy energético, mucho sonido, mucha pachanga”.

El entonces estudiante de 21 años recuerda escuchar diversos testimonios en la radio de gente que viajó hasta Guadalajara, quienes relataron su travesía. “La euforia vino principalmente del sufrimiento para poder entrar al estadio”

“Cuando se acabó el concierto todo el mundo estaba fascinado, salían con el corazón en la mano, llorando, había gente diciendo ‘ya me puedo morir’”.

Jaime encontró a Luis y le contó que había tenido que empujar gente y se había separado de Jorge, el baterista. De repente lo vieron caminando hacia ellos con una sonrisa en el rostro.

-“¿Qué pasó?

-¡Llegué hasta adelante!

- ¿Y qué onda?

Jorge metió la mano a la chamarra y sacó una baqueta.

-”Me vió y que me la avienta, casi me descalabra con ella”

El regreso de Bon Jovi a tierra azteca

Después de ver los acontecimientos caóticos que rodearon el cierre de su gira, Bon Jovi pisó tierras mexicanas hasta 1997, siete años después, en el Foro Ideal, que estaba ubicado en la calle de Frontera, en San Ángel, Ciudad de México.

Para el 19 de julio de 2007 participó en el evento benéfico de Buchanan’s, el cual se desarrolló en el Colegio de San Ildefonso; en 2010 estuvo en el Foro Sol y en 2013 llenó al 85% de capacidad el mismo recinto donde tuvo a DLD como banda de apertura de su concierto.