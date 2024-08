Andrea Escalona no trató de agredir a Mariana Echeverría en Hoy: “Me agarró de bajada”

(Jovani Pérez/Infobae)

Las críticas y la controversia a la que se enfrentan los participantes de La Casa de los Famosos México no termina cuando salen del reality, así lo han demostrado Luis ‘Potro’ Caballero y Mariana Echeverría, dos de los participantes menos queridos por el público que se enfrentaron a una realidad muy diferente al ser eliminados.

Al convertirse en la cuarta eliminada del exitoso reality show de Televisa, la conductora de 40 años está siendo invitada a algunos programas para compartir su experiencia y aclarar algunas actitudes que se vieron a lo largo de 29 días en el 24/7. Tal y como lo esperaban los internautas desde el domingo, Mariana llegó al foro de Hoy y fue cuestionada por una declaración en particular.

Cuando aún estaba dentro de la casa, la exconductora de Se Vale aseguró que los presentadores del matutino no soportaban a Arath de la Torre, pues cuando ella iba siempre lo veía apartado. La declaración no fue bien recibida por el público y la producción de Hoy, pues la mayoría de los conductores salieron en su defensa y dedicaron palabras de apoyo al conductor, a quien aseguraron tenerle gran cariño.

La visita de Mariana Echeverría a Hoy

(Televisa)

En una entrevista por 15 minutos, las conductoras de hoy cuestionaron las acciones de Marian Echeverría, especialmente donde se vio embarrado su compañero Artath y Andrea Escalona, pues aunque en el reality no especificó a que ‘Andrea’ se refería, en el matutino confirmó que hablaba de la hija de Magda Rodríguez.

“Mi percepción fue en un juego que yo estaba aquí en el programa y vi que Arath soltaba las respuestas... hablaba de Andrea Escalona”, comentó.

De manera casi inmediata, Escola tomó la palabra y respondió: “¿Te digo algo? Si a alguien quiero, admiro, respeto, que es mi amigo, es amigo del Tenorio, que estuvo en la muerte de mi mamá, que estuvo en el nacimiento de mi hijo, si hay alguien con quien tengo una relación estrecha de cariño y que siempre he estado con él es Arath de la Torre. Te lo digo de frente”, puntualizó.

Pese a que Galilea Montijo quiso intervenir para mostrar neutralidad, Mariana le ofreció nuevamente disculpas y aseguró que no pretendía hacerse la víctima: “Te pido disculpas porque hablé sin fundamento, me equivoqué y al final no es motivo de pelear, se dicen muchas cosas, no es cuestión de pelear, ni de arrancar cabezas, sino de concientizar, dar la cara y decir: ‘la regué’. Ni me voy a victimizar, ni lo voy a justificar. Voy a aprender”

Andrea Escalona reacciona las disculpas de Mariana Echeverría

(Instagram: @andy_escalona)

Después de su encuentro con la integrante de la familia disfuncional en Me Caigo de Risa, la prensa no pudo evitar cuestionar a la conductora a su salida de Televisa San Ángel. “Yo cuando ofrezco disculpas lo hago de manera diferente, No juzgo, cada quien tiene sus maneras y sus cosas, pero pensé que su respuesta iba ser: ‘me ofusqué’, pero mintió para convivir, me agarró de bajada.”

Aunque agradeció la disculpa, mencionó que sintió que le falto honestidad a Mariana; sin embargo, reconoce que no es fácil salir de reality y darse cuenta de lo fuerte que te está juzgando la gente. “Yo no me quería enfrentar a nadie. El reality y el juego están dentro, nos da un show padrísimo-, pero mi casa es Hoy, y sería incapaz de tratar de insultar o agredir a alguien en mi casa.

Finalmente, al ser cuestionada sobre lo qué piensa que ocurrirá con la carrera de Mariana Echeverria, respondió contundentemente: “No soy ejecutiva, ni productora, soy talento. Siempre trato de apapacharlos cuando llegan a casa. No soy nadie para decidir sobre la carrera de nadie, ni siquiera de la mía. Los trato de recibir bien, la neta tengo muy bien rollo.”