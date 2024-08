“No somos sus empleados”: Wendy Guevara defiende a Nicola Porcella tras desplantes de Agustín por su ropa

Wendy, Nicola y Agustín viven en la misma casa en CDMX. (Programa Hoy)

Wendy Guevara y Nicola Porcella están envueltos en controversia por su amigo Agustín Fernández. Y es que el modelo argentino no ha parado de quejarse porque supuestamente no le mandan ropa a ‘La Casa de los Famosos México’, pero ellos aseguran que sí lo han hecho en varias ocasiones y él no ha aceptado las prendas porque no son de su agrado.

Los finalistas de la primera temporada del reality show asistieron como invitados especial al programa ‘Hoy’ este jueves 15 de agosto; Wendy festejó su cumpleaños y Nicola se encargó de cubrir el espacio de Arath de la Torre. Asimismo, concedieron una breve entrevista para la periodista de espectáculos y segunda eliminada de LCDLFM 2024: Shanik Berman.

“Una pregunta... ustedes son los empleados de Agustín o por qué dice que le manden ropa”, preguntó Shanik Berman.

“No somos sus empleados, pero bueno, Nicola le ha hecho el favor. A él no le ha gustado la ropa, no es culpa de Nicola porque a él lo han estado molestando en las redes sociales”, respondió Wendy Guevara.

De acuerdo con la información que compartieron ambos exintegrantes del Team Infierno, han mandado ropa para Agustín Fernández en varias ocasiones, pero él no ha aceptado las maletas porque la ropa no le gusta o no es de marca. Cabe mencionar que la producción no permite artículos con marcas visibles por cuestiones de publicidad.

“Ayer le mandamos y dice: ‘No, no me gusta’ y ya no sabemos qué mandar. Te juro que sí le hemos mandado, le hemos vuelto a mandar. Me da pena verlo ya así”, se defendió Nicola.

Nicola Porcella y Wendy Guevara fueron finalistas en 'La Casa de los Famosos México 2023'. (Vix)

Finalmente, La Perdida comentó en tono burlesco: “Agustín nunca usa camisas, siempre está con la camisa desabrochada creyéndose el papacito, viéndose en los espejos, para qué quiere ropa el niño si”.

Wendy Guevara Nicola Porcella ya no quieren vivir con Agustín

En este mismo programa, la famosa influencer y el conocido actor revelaron accidentalmente que ya no quieren compartir su casa Agustín Fernández después de que quede eliminado de ‘La Casa de los Famosos México’. Esto después de las ‘traiciones’ que el modelo argentino ha lanzado en contra de su amigo en la transmisión 24/7 del reality show de Televisa.

: “¿Quieren seguir siendo tres roomies o dos?”, preguntó Andrea Legarreta.

Agustín Fernández es considerado como uno de los habitantes más polémicos de la segunda temporada de LCDLFM. (Especial Infobae / Jovani Pérez)

“Nicola me dijo que ya no, que nada más seamos dos... Ay Nico, perdoname”, respondió la influencer.

“Ya ni va a poder venir a quejarse aquí”, agregó Nicola entre risas.