Su Alexa se activó a la 1:49 AM, registró los comandos de voz y encontró una escalofriante grabación

Fotografía de archivo fechada el 8 de enero de 2020 donde aparece la joven Suguey Carmona Nolasco, de 15 años, mientras revisa su Alexa, el asistente virtual de Amazon, en su vivienda en Austin, Texas (EE.UU.). EFE/ Alicia Pérez

Alexa, el asistente virtual de Amazon, se convirtió en la protagonista de una historia digna de Hablemos de lo que No Existe y otros escalofriantes pódcasts sobre experiencias paranormales. Una tuitera identificada como @Camiona_ compartió una inquietante anécdota que ha capturado el interés de millones de usuarios de redes sociales, debido al registro de evidencia.

El incidente ocurrió en Colombia, pero trascendió fronteras y en horas recientes ha sido ampliamente divulgado y comentado en México, donde las historias fantasmales y leyendas forman parte del ADN de sus habitantes.

La streamer comienza su hilo como la introducción de un buen relato de terror, lanzando un anzuelo que engancha de inmediato: “Alguien le habló a mi Alexa, no fui yo, eran la 1:49 am estaba viendo una serie, y adivinen, me puse a mirar el historial de mi Alexa y se escucha la voz de una mujer diciendo: ‘Alexa, quiero dormir’, básicamente esto es una psicofonía, quieres escuchar y darme sus conclusiones?”

Streammer colombiana comparte historia paranormal que se hace viral. (@Camiona_)

El registro de una voz escalofriante

Antes de compartir pruebas de la actividad paranormal, anticipa que se ha documentado sobre terapias esotéricas para obtener información sobre antepasados familiares. El día del incidente veía una serie que aborda el tema.

Mientras estaba absorta en la serie, Alexa se activó a la 1:49 AM: “Te doy la bienvenida a Diana. Tu estudio de meditación. Donde nuestros expertos reconocidos te ayudarán a mejorar tu bienestar.

Si necesitas dormir, nuestros autores te pueden guiar para llevarte al descanso. Además, tengo música relajante o sonidos de la naturaleza. ¿Qué prefieres: música relajante, sonidos de naturaleza, o un descanso guiado?”, dijo la voz robotizada.

Desconcertada, pero con más curiosidad que miedo, decidió indagar: “Me quedé pensando por qué put** Alexa comenzó hablar de la nada, pues bueno, entré a la aplicación de Alexa en el celular y comencé a buscar el historial de comandos que le dieron a mi Alexa en estas 24 horas.

Para sorpresa mía encontré que ‘alguien’ le dijo a mi Alexa a la 1:49 am lo siguiente: Alexa, quiero dormir, se los juro que ahí ya quedé sorprendida porque dije wtf como put**, el Alexa lo tengo en la cocina y mi apto es en un primer piso todo el ruido exterior se cancela, cuando llueve cuando habla alguien en la calle, todo se cancela se escucha muy suave”

En una segunda publicación compartió dos videos muy breves. El primero es la grabación original que se almacena en la nube. Aunque con mucho ruido, se aprecia la voz de una mujer que dice “Alexa, tengo sueño”. Un segundo clip limpia el audio y la voz es más nítida.

Usuarios detectan un mensaje más aterrador

En un tercer audiovisual, la tuitera hace un comparativo de su voz para establecer que existe una diferencia en los registros. Después, deja que las personas saquen sus propias conclusiones y aparece una posibilidad aún más terrorífica. “Mmmmm híjole... creo que hay un tipo de interferencia en la segunda palabra y creo que no dice ‘quiero dormir’ dice algo como así mujer (“Alexa”), interferencia (’kill me’)”. Otros creen escuchar ‘help me’. En ambos casos, las frases son igual de inquietantes, sostienen.

Otro grupo de tuiteros, explica que Alexa, como otros dispositivos de la domótica -conjunto de tecnologías que permiten la automatización y el control inteligente de la vivienda-, no es perfecto y con frecuencia se activa al percibir diálogos de la televisión como órdenes. Sin embargo, esta explicación no convence a las personas que interactuaron con el hilo hasta hacerlo viral.

“Cada quien decide que creer, solo conté mi experiencia personal, por eso dejé muy claro que no le encontraba sentido lógico a lo sucedido, pueden ser muchas cosas que quizás nunca dé con la razón, pero de que algo sucedió, sucedió, no hay que tapar el sol con un dedo”, escribió la autora, ante la controversia que generó su caso.

¿Qué es una psicofonía? Fenómeno acústico que intriga a investigadores

La psicofonía es un fenómeno sonoro que ha capturado la atención tanto de investigadores paranormales como de curiosos en todo el mundo. Se refiere a grabaciones de audio en las que se escuchan voces, murmullos o sonidos sin una fuente física aparente en el entorno en el que se realizó la grabación. Estos sonidos no son percibidos por los presentes al momento de grabar, pero se manifiestan al revisar el material registrado.

Las psicofonías han sido interpretadas por algunos como intentos de comunicación de seres fallecidos o entidades de otra dimensión. Este fenómeno, también conocido como “EVP” (Fenómeno de Voz Electrónica, por sus siglas en inglés), se ha popularizado en programas de investigación paranormal y es objeto de numerosos estudios. Sin embargo, su existencia y origen son temas de debate. Los escépticos sugieren que estas grabaciones podrían deberse a interferencias de radio, fallos técnicos o a la tendencia del cerebro humano a encontrar patrones en el ruido.

A pesar de la falta de consenso científico, las psicofonías siguen siendo un misterio que fascina a aquellos interesados en lo desconocido y lo paranormal.

