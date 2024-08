AMLO: “Al decidirse por Claudia Sheinbaum, se fue al carajo el mito de que el pueblo era tonto”

AMLO celebró que la futura presidenta ampliará los apoyos, a diferencia de lo que proponía la oposición en campañas. (Gobierno de México)

Durante una gira por el estado de Nayarit, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo contento porque a su salida, el país quedará en manos de Claudia Sheinbaum Pardo, a quien el pueblo “sabiamente eligió” porque estaba consciente de que quería que con ella siguiera la llamada “Cuarta Transformación” (4T).

“Imaginen si el pueblo no hubiese decidido como lo hizo, de manera sabia por Claudia Sheinbaum, imaginen qué tragedia. Porque iba a ser un freno al proceso de transformación que apenas se ha iniciado en nuestro país después de 36 años de predominio de una política antipopular, entreguista, pero gracias a la madurez política de nuestro pueblo, porque pensaban erróneamente, y este es uno de los mitos que se fue al carajo, porque se pensaba que el pueblo no existía, era tonto y fácil de manipular. Se demostró que el pueblo es mucha pieza y que sabe muy bien lo que conviene”, celebró López Obrador.

Asimismo, el mandatario aplaudió no sólo que la presidenta electa haya prometido continuar con los apoyos sociales que se implementaron en su sexenio, sino que además hizo el compromiso de mejorarlos y ampliarlos, extendiendo su cobertura a las mujeres de 60 a 64 años y a todos los estudiantes de preescolares, primarias y secundarias públicas, emulando al exitoso programa de la Ciudad de México llamado Mi Beca para Empezar.

Los programas sociales se quedan

El presidente López Obrador lamentó que la oposición se colgara de este tipo de apoyos para hacer campaña, porque ellos en su momento criticaron los programas sociales y hasta se habían pronunciado en favor de desaparecerlos; incluso dijo que, de haber llegado a la Presidencia de México, es muy probable que ya estuvieran viendo la forma de eliminarlos.

“Va a continuar la transformación, todos los programas de Bienestar y no es poca cosa, porque cuando estaba en campaña yo tenía que reservarme mis palabras por respeto al proceso electoral pero me molestaba mucho la hipocresía, entre otras cosas, de nuestros adversarios del bloque conservador porque para quedar bien decían ‘van a continuar los programas de Bienestar y lo firmo hasta con sangre’ pensando que de esa manera la gente iba a caer en la trampa y que iban a volver a engañar al pueblo, se equivocaron, no fue así”, sentenció AMLO.

Y es que vale recordar que además de los programas ya existentes, la presidenta electa se ha pronunciado por reconocer la labor de las mujeres sobre quienes históricamente ha recaído la labor de crianza, cuidados y el hogar, por lo que apoyará a aquellas mayores de 60 años pero que aún no tienen 65 años para poder ser acreedoras de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Mientras que en el caso de los estudiantes, actualmente a nivel federal solo los de preparatoria tienen la Beca Universal para el Bienestar Benito Juárez de Educación Media Superior, por lo que la morenista quiere extender este beneficio a todos los alumnos de educación básica, a fin de apoyar a sus familias y reducir los índices de deserción.