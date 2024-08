Bruno Mars mezcla “El Sonidito” con “Uptown Funk” y conquista a los mexicanos | VIDEO

Bruno Mars dará 3 conciertos en CDMX. (Ocesa)

Bruno Mars conquistó a la Ciudad de México con su primer show en el renovado Foro Sol el pasado jueves 8 de agosto. El intérprete de Uptown Funk inauguró el nuevo Estadio GNP Seguros, un recinto para conciertos que promete ser la capital de los shows masivos en la capital del país, tal cual lo fue su anterior versión por muchos años.

Para hacer de su espectáculo una auténtica fiesta mexicana, Bruno Mars sorprendió a sus fans al mezclar Uptown Funk, el que es quizás su tema musical más emblemático, con una canción mexicana icónica: “El sonidito”, del grupo nayarita Hechizeros Band.

Por supuesto, el curioso momento sorprendió a los asistentes y por internet circula más de un video. Los fans de Bruno Mars agradecieron el divertido y mexicano detalle con mensajes de todo tipo en redes sociales.

Y es que resulta curioso que una canción tan local como es “El Sonidito” se fusione con uno de los hits internacionales más exitosos de los últimos años. Uptown Funk es una colaboración entre Mark Ronson y Bruno Mars, lanzada en noviembre de 2014. Este sencillo, con un estilo funk, soul y boogie, rápidamente se convirtió en un éxito mundial. Es conocida por su pegajoso ritmo, vibrante sección de metales y letras divertidas.

Alcanzó el número uno en múltiples listas de popularidad alrededor del mundo, incluyendo el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. El video musical, con su estética retro y coreografías llamativas, complementó perfectamente la energía de la canción. Uptown Funk se ha consolidado como uno de los mayores éxitos de la década.

El próximo sábado 10 de agosto se llevará a cabo el segundo concierto de Bruno Mars en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, por lo que se espera que haya una sorpresa parecida como la interpretación de El Sonidito.

La carrera de Bruno Mars, uno de los cantantes más exitosos de los últimos años

Bruno Mars, cuyo nombre real es Peter Gene Hernández, es un talentoso cantante, compositor, productor y actor estadounidense nacido el 8 de octubre de 1985 en Honolulu, Hawái. Su carrera musical despegó a finales de la década de 2000 cuando se mudó a Los Ángeles para perseguir su sueño en la industria del entretenimiento.

Mars inició su carrera componiendo y produciendo éxitos para otros artistas, incluyendo éxitos como Nothin’ on You de B.o.B y Billionaire de Travie McCoy. Su gran oportunidad como solista llegó en 2010 con su álbum debut, Doo-Wops & Hooligans, que incluyó sencillos icónicos como Just the Way You Are y Grenade. Estos éxitos le valieron fama internacional y múltiples premios.

En 2012, lanzó su segundo álbum, Unorthodox Jukebox, que consolidó su estatus como superestrella mundial con éxitos como Locked Out of Heaven, Treasure y When I Was Your Man. Bruno Mars es conocido por su versatilidad musical, abarcando géneros como pop, R&B, funk, soul y reggae.

En 2014, junto a Mark Ronson, lanzó el mega éxito Uptown Funk, que dominó las listas de popularidad a nivel global y se convirtió en un fenómeno cultural. Su tercer álbum de estudio, 24K Magic (2016), fue otro éxito rotundo, gracias a sencillos como That’s What I Like y Versace on the Floor.

A lo largo de su carrera, Bruno Mars ha recibido numerosos premios, incluyendo varios Grammy, American Music Awards y Brit Awards. Su habilidad para combinar una potente voz, talento para la composición y una destacada presencia escénica lo han convertido en uno de los artistas más influyentes y respetados de la música contemporánea. Además, ha participado en eventos de alto perfil como el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, consolidando aún más su reputación como un artista de talla mundial.