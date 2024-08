Reviven polémicas publicaciones de Adrián Marcelo con “bromas” sobre abuso a menores

Adrián Marcelo entrará a La Casa de los Famosos México 2. (Instagram)

Adrián Marcelo es un conductor de televisión e influcencer que constantemente es señalado por hacer humor negro en contra de minorías; sin embargo, su actitud dentro de La Casa de los Famosos México hizo que algunas personas lo tuvieran como favorito en el reality.

A pesar de ello, algunas personas en X se dieron a la tarea de buscar publicaciones viejas de Adrián Marcelo en su perfil y encontraron “bromas” en torno al abuso de menores.

“Orgullosa de no ser Fan de Adrián Marcelo, tiene una mente retorcida, ojalá no tenga niñas cerca de su entorno y no empiecen que es su humor, el señor está enfermo”, escribió la persona que sacó la captura de pantalla.

(Captura de pantalla X/@adrianm10)

El youtuber escribió chistes e insinuaciones sexuales de forma explícita hacia niños y niñas entre 2010 y 2018, incluso mencionó algunos temas como el maltrato o el secuestro.

Es por esto que las personas piden que no lo consideren como una persona completamente honesta.

Así son algunos de los mensajes publicados que despertaron la indignación de mucha gente:

“Me voy a disfrazar de pedófilo hoy. ¿Alguien sabe dónde venden niñas de 8 años? de preferencia sumisas. RT”

“Ese momento incómodo cuando la niña se resiste y el pañuelo con cloroformo no es suficiente para provocar su desmayo y tienes que huir”

“Niñas de 15: No usen shortsitos. También de pensamiento se puede pecar”

“Sometí a un niño usando un pañuelo con cloroformo. Dónde le puedo sacar más provecho, en el mercado negro o en e-bay? Feliz día del niño”

(Captura de pantalla X/@adrianm10)

“Voy a secuestrar una niña de secundaria del irlandés, y pediré de rescate un boleto y por cada día que pase y no tenga respuesta... un dedito”

“En Plaza Sésamo, en el castillo del Conde Contar! Imagínense! Y yo llore y llore cuál niña recién tocada por su padrastro”.

“Fracasaste como violador de menores si no logras poner adecuadamente el pañuelo con cloroformo en la nariz de los niños”

(Captura de pantalla X/@adrianm10)

La mayoría de publicaciones fueron ignoradas en su momento, pues tienen menos de cinco “Me gusta” y casi no recibieron republicaciones (en ese entonces, retuits); sin embargo, si corresponden a la cuenta de Adrián Marcelo (X/@adrianm10), la cual está administrada actualmente por el equipo RADAR y La Estanzuela Studios.

Por qué hacer chistes de humor negro en internet sobre abuso a menores es negativo

Hacer chistes sobre el abuso a menores dentro del humor negro es peligroso y altamente irresponsable.

Según la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la ONU, los menores tienen derecho a ser protegidos contra todas las formas de abuso y explotación (Artículo 19).

Bromear sobre este tipo de abuso puede trivializar el sufrimiento de las víctimas y perpetuar la normalización de la violencia. Organizaciones como UNICEF han subrayado la importancia de crear entornos seguros tanto en el ámbito físico como en el digital para proteger el bienestar mental y emocional de las infancias.