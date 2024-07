“¡Ya cállate!”, así fue el mensaje Damián Zepeda a Marko Cortés por crítica a los programas sociales

Zepeda Vidales volvió a lanzarse contra Marko Cortés (Cuartoscuro)

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda Vidales, volvió a lanzarse contra el dirigente del blanquiazul, Marko Cortés Mendoza, por la crítica a los programas sociales que virtió la semana pasada, donde aseguró que éstos fueron la causa de que la oposición perdiera en las elecciones del pasado 2 de junio.

Durante una entrevista, el político sonorense cuestionó que desde la Dirigencia Nacional del blanquiazul se continúe apuntando en contra de los programas sociales, especialmente en juicios como que “adormecen” a la población que supuestamente estaría deseosa de contar con ellos, cuado se trata de una ayuda social del Estado.

Asimismo, le pidió callarse y reflexionar acerca de lo que está hablando, pues aseguró que ese tipo de posicionamientos no representa el papel de la institución ni de sus militantes.

“De hecho escucho a la dirigencia seguir criticando los programas y qué adormecen a la gente y digo ‘¡Güey, ya cállate, por favor!’. ¿De qué están hablando?, con mucho respeto, pero eso no representa a la institución”, apuntó el martes 23 de julio.

Cortés Mendoza mandó mensaje al senador del PAN (Cuartoscuro)

Ante los cuestionamientos del periodista Juan Becerra Acosta, el panista sentenció que ese tipo de descalificación, a las cuales tildó de “actitudes irracionales”, llevaron a Acción Nacional a cometer errores en el Poder Legislativo como no apoyar ciertas ayudas sociales, lo cual tuvo impacto con la ciudadanía.

De acuerdo a lo que detalló, Zepeda Vidales insistió en que no entiende por qué Cortés Mendoza ordenó que se votara en contra de éstos en la Cámara de Diputados, pues reiteró que fue una decisión que sí impactó electoralmente al partido y la cual no tuvo explicación.

“Me parece que ese tipo de actitudes irracionales llevaron al PAN a cometer el mayor error que se cometieron en los últimos seis años, que fue votar en la Cámara de Diputados en contra de los programas sociales, porque al día (de hoy) no encuentro un razonamiento articulado que me explique qué pasó”, sentenció.

Marko Cortés asegura que los programas sociales mantienen pobre a la gente

El presidente del PAN volvió a hablar del resultado electoral del 2 de junio (Cuartoscuro)

La semana pasada, el dirigente de Acción Nacional cuestionó los programas sociales, sugiriendo que fueron clave en la derrota de la oposición en las elecciones del 2 de junio. Durante una entrevista en El Financiero, Cortés Mendoza explicó que su partido “cayó” en la trampa de apoyar las ayudas del Estado al igual que los otros partidos, lo que disminuyó la diferencia en sus propuestas y no logró conectar con el electorado.

“¿Qué pasó? Caímos en la trampa de los programas sociales, me estoy incluyendo (...) Enseña a pescar, no des el pescado permanentemente. Y caímos en la subasta. ¿Quién da más programas sociales? ¿Quién le pone más a los adultos mayores? ¿Quién sube esto? (...) No logramos que la gente viera un proyecto distinto del que nos está gobernando’', declaró el político el 17 de julio.

El líder del PAN también mencionó que la campaña presidencial liderada por Xóchitl Gálvez Ruiz y la coalición Fuerza y Corazón por México terminó respaldando una política que, según él, promovía el clientelismo y no fomentaba el crecimiento independiente de la ciudadanía. Señaló además que estos programas mantienen a la gente “pobre” ya que no se les “enseña a pescar,” sino que se les proporcionan ayudas sin una estrategia gubernamental para el avance del Estado.